बीना रिफाइनरी में लगेगा बाॅयो सीबीजी प्लांट, कचरे से बनी बाॅयोगैस से फर्राटा भरेंगे वाहन
सागर के पास बीना रिफाइनरी में तैयार हो रहा 15 मीट्रिक टन का सीबीजी प्लांट. वाहनों में ग्रीन एनर्जी के रूप में होगा इस्तेमाल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 10:56 PM IST
सागर: बीना रिफाइनरी में नवकरणीय उर्जा से जुड़े ईधन के विकल्पों के विस्तार पर काम किया जा रहा है. इसी कड़ी में बीना के आगासौद में स्थित बीपीसीएल की रिफाइनरी में बाॅयो सीबीजी प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जो साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा. ये संयंत्र 15 मीट्रिक टन का होगा जहां जैविक कचरे से सीबीजी तैयार की जाएगी.
ये मध्यम आकार का वाणिज्यिक संयंत्र होगा. सीबीजी स्वच्छ उर्जा के क्षेत्र में वाहनों के ईधन, पाइप्ड गैस नेटवर्क और इंडस्ट्रियल वायलर के लिए उपयोगी है. कई कार निर्माण कंपनियां सीबीजी से चलने वाले वाहन भी जल्द बाजार में लाने वाली हैं. बीना रिफाइनरी द्वारा ये प्लांट पर्यावरण संरक्षण और नेट जीरो लक्ष्य को ध्यान रखकर किया जा रहा है.
नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने की दिशा में कदम
भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य के साथ नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए SATAT (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) योजना के तहत जैविक कचरे से बाॅयोगैस तैयार करने के संयंत्र स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है.
15 मीट्रिक टन का सीबीजी प्लांट हो रहा तैयार
बीना के नजदीक आगासौद में स्थित बीना रिफाइनरी द्वारा 15 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के सीबीजी प्लांट का निर्माण किया जा रहा है. प्रबंधन की कोशिश है कि आगामी वित्तीय वर्ष में ये प्लांट काम करना शुरू कर दे. ये एक मध्यम आकार का वाणिज्यिक प्लांट होगा, जो जैविक कचरे से बाॅयोगैस तैयार करेगा. बीना रिफाइनरी नवकरणीय उर्जा को बढ़ावा देने कि लिए रिफाइनरी परिसर में एक पवन उर्जा आधार संयंत्र स्थापित कर रही है, जो 50 मेगावाट क्षमता का होगा और रिफाइनरी इसका घरेलू स्तर पर उपयोग करेगी.
किस तरह काम करेगा सीबीजी प्लांट
बीना रिफाइनरी परिसर में स्थापित किया जा रहा 15 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का सीबीजी प्लांट रोजाना पराली, गोबर और शहरों से निकलने वाले कचरे से बाॅयोगैस का निर्माण करेगा. ये एक तरह मध्यम आकार का वाणिज्यिक संयंत्र होगा. जहां तक सीबीजी की बात करें, तो सीएनजी के समान इसका उपयोग बसों, ट्रकों और ऑटो में ग्रीन एनर्जी के रूप में होगा.
जैविक खाद भी होगी तैयार
इसके साथ ही संयंत्र से उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद भी तैयार होगी, जो मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में काफी कारगर होती है. इसके अलावा उद्योगों में वायलर, हीटिंग और अन्य उर्जा जरुरतों में भी मददगार हो सकता है. जैव ईधन के साथ शहरी और ग्रामीण अपशिष्ट प्रबंधन में इसकी अहम भूमिका होगी. इस प्लांट में भारी मात्रा में जैविक कचरे, मवेशियों के गोबर, कृषि अवशेष जैसे पराली का निपटान होगा.