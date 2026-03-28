अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के बाद भी बीना रिफाइनरी में नहीं घटा प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल की सप्लाई नियमित
पेट्रोलियम पदार्थो के संकट के बीच मध्य प्रदेश की इकलौती बीना रिफाइनरी कर रही क्षमता से ज्यादा उत्पादन. क्रूड ऑयल की सप्लाई लगातार जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 4:19 PM IST
सागर: पेट्रोलियम पदार्थो के संकट के बीच अच्छी खबर ये है कि मध्य प्रदेश की बीना के आगासौद में स्थित इकलौती रिफाइनरी फिलहाल अपनी क्षमता से ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है. वहीं कच्चे तेल की सप्लाई भी बीना रिफाइनरी को नियमित तौर पर हो रही है. ऐसे में प्रोडक्शन में कोई बाधा नहीं है और रिफाइनरी द्वारा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के साथ अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई नियमित तौर पर की जा रही है.
बीना रिफाइनरी से पेट्रोलियम पदार्थों की नियमित सप्लाई
बीना रिफाइनरी में मेंटेनेंस के दौरान ही उत्पादन प्रभावित होता है लेकिन शुक्रवार के उत्पादन के आंकड़ों की बात करें, तो बीना रिफाइनरी में उत्पादन 102 प्रतिशत दर्ज किया गया है. पिछले 2 दिनों तक रहे संकट के दौरान बात आई थी कि सागर में स्थित इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के डिपो से नियमित सप्लाई हो रही है, जबकि बीपीसीएल की रिफाइनरी होने के बावजूद बीपीसीएल की सप्लाई प्रभावित हुई थी. हांलाकि प्रबंधन का कहना है कि हमारी सप्लाई पहले की तरह और नियमित तौर पर हो रही है. पेट्रोल पंप संचालकों की मांग बढ़ने के कारण ऐसा कहा जा रहा है.
6 राज्यों को पेट्रोलियम पदार्थ सप्लाई करती है बीना रिफाइनरी
बीना तहसील के आगासौद में स्थित बीपीसीएल की रिफाइनरी मध्य प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी है. ये रिफाइनरी मध्य प्रदेश की जरुरतों के साथ देश के 6 राज्यों के लिए पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति करती है. यहां से 6 राज्यों मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और उत्तरप्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई होती है. पिछले दिनों खबर फैली थी कि बीना रिफाइनरी में उत्पादन प्रभावित होने के कारण नियमित सप्लाई नहीं हो पा रही है. लेकिन रिफाइनरी प्रबंधन ने इससे इंकार किया है.
सालाना 7.8 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन
बीना रिफाइनरी की बात करें, तो ये सालाना 7.8 मिलियन मीट्रिक टन सालाना हर तरह के पेट्रोलियम उत्पाद तैयार करती है. अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध के कारण क्रूड ऑयल की सप्लाई पर असर पड़ने से चर्चा सामने आई थी कि बीना रिफाइनरी में नियमित उत्पादन प्रभावित हुआ है. इस लेकर रिफाइनरी प्रबंधन का कहना है कि गुजरात से पाइपलाइन के जरिए नियमित तौर पर कच्चे तेल की आपूर्ति हो रही है. गुजरात के वाडिनार में कच्चे तेल के भंडारण के लिए सीओटी (क्रूड ऑयल टर्मिनल) स्थित है. जहां से 750 किमी लंबी पाइपलाइन के जरिए आगासौद रिफाइनरी में क्रूड ऑयल नियमित तौर पर आ रहा है.
राजस्थान और उत्तरप्रदेश के लिए पाइपलाइन से सप्लाई
बीना रिफाइनरी की बात करें, तो ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के अन्य 5 राज्यों में भी बीना रिफाइनरी से पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई की जाती है. राजस्थान के लिए कोटा तक पाइपलाइन बिछी हुई है, वहीं उत्तरप्रदेश के लिए बीना रिफाइनरी से कानपुर तक पाइपलाइन बिछी हुई है. इसके अलावा रेलवे और सड़क मार्ग से भी पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई की जाती है. रेल मार्ग से भेजने के लिए रिफाइनरी में आधुनिक रेल लोडिंग टर्मिनल मौजूद है. जिसके जरिए नियमित तौर पर पेट्रोलियम पदार्थ की सप्लाई की जा रही है. वहीं सड़क मार्ग से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई टैंकरों के माध्यम से की जा रही है और गैस की सप्लाई ट्रक के माध्यम से की जा रही है.
'क्षमता से ज्यादा उत्पादन कर रही है बीना रिफाइनरी'
बीना रिफाइनरी के पीआरओ के पी मिश्रा ने ईटीवी भारत से चर्चा करते हुए बताया कि "बीना रिफाइनरी में ना तो उत्पादन पर किसी तरह का असर पड़ा है और ना ही रिफाइन होने के लिए आने वाले क्रूड आयल की आपूर्ति पर कोई असर पड़ा है. फिलहाल स्थिति ये है कि हम अपनी क्षमता से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं. पिछले दिनों में उत्पादन 102 प्रतिशत तक दर्ज किया गया है."
उन्होंने बताया कि "जहां तक क्रूड आयल की आपूर्ति की बात है, तो गुजरात के जामनगर पोर्ट पर आने वाला क्रूड आयल वाडिनार में स्थित सीओटी (क्रूड आयल टर्मिनल ) में भंडारण किया जाता है. वाडिनार से लेकर आगासौद तक 750 किमी लंबी पाइपलाइन के जरिए पहुंचता है. हमें पाइपलाइन के जरिए पहले की तरह नियमित तौर पर क्रूड आयल मिल रहा है. क्रूड आयल की आपूर्ति में किसी तरह की कमी नहीं हुई है. वहीं हमारी उत्पादन क्षमता पहले की तरह काम कर रही है."
'ज्यादा पेट्रोल-डीजन लेने से उड़ रही अफवाह'
पीआरओ के पी मिश्रा ने बताया कि "जहां तक पिछले दिनों सामने आए संकट की बात की जाए, तो लोगों ने अफवाह के चलते ज्यादा पेट्रोल-डीजल लेना शुरू कर दिया था. इस कारण महसूस हुआ कि तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं. लेकिन हकीकत ये है कि हम पहले की तरह पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की आपूर्ति कर रहे हैं. लोगों द्वारा पेट्रोल पंप पर भीड़ लगाने और ज्यादा पेट्रोल-डीजल भरवाने के कारण ऐसा हो रहा है.
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मध्य प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी
मध्य प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी सागर जिले की बीना तहसील के आगासौद में स्थित है. यह भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी है. ये रिफाइनरी सालाना 7.8 लाख मीट्रिक टन क्षमता से तेल रिफाइन करती है.