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शराब दुकान के विरोध में हो गया खेला, आप नेता ने खुद पर डाला पेट्रोल, किसी ने लगा दी आग

बीना में शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन, आप नेता ने खुद पर डाला पेट्रोल, भीड़ में किसी ने लगा दी आग.

AAP LEADER POURED PETROL ON HIMSELF
शराब दुकान के विरोध में हो गया खेला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 12:57 PM IST

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Updated : April 8, 2026 at 1:14 PM IST

3 Min Read
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सागर: बीना की छोटी बजरिया स्थित भीम वार्ड में शराब दुकान हटाने को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था, तभी आम आदमी पार्टी के नेता ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया, उसी वक्त किसी ने माचिस की तीली जमीन पर फेंक दी तो आग भड़क उठी और मौके पर अफरा तफरी मच गई. पुलिस और आम लोगों ने तत्काल लोगों को वहां से अलग करके सभी की जान बचाई. समय रहते आग पर काबू पा लिया गया है, वरना कोई बड़ी घटना हो सकती थी.

यह था पूरा मामला

बीना शहर के भीम वार्ड में स्थित शराब दुकान के बाहर उस समय हड़कप मच गया, जब शराब दुकान को यहां से हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष धरना प्रदर्शन कर रहे थे. तभी शराब दुकान हटाने की मांग पूरी होते न दिख अचानक से आम आदमी पार्टी के नेता निर्मल रैकवार ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया. पुलिस ने बिना देर किए हुए युवक को तत्काल पुलिस वाहन में बैठा लिया. तभी किसी असामाजिक तत्व ने जमीन पर गिरे पेट्रोल में माचिस की तीली से आग लगा दी.

शराब दुकान हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

देखते ही देखते आग ने उग्र रूप ले लिया. जहां आग लगी थी, वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रहीं थी. आग लगते ही अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस और लोगों की सक्रियता से तत्काल महिलाओं को वहां से अलग किया गया. आग से बड़ी घटना होने से टल गई. मौके पर जीआरपी, आरपीएफ, बीना थाना, छोटी बजरिया पुलिस चौकी का बल बड़ी संख्या में मौजूद रहे.

विधायक ने दुकान हटाने का दिया आश्वासन

विधायक प्रतिनिधि वीरेंद्र भदोरिया सहित अन्य भाजपा नेता मौके पर पहुंचे. उन्होंने बीना विधायक निर्मला सप्रे से फोन पर चर्चा कराई तो वार्डवासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे उनके साथ हैं और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा. उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की अपील की. पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद महिलाओं ने नायब तहसीलदार हेमराज मेहर को ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन समाप्त किया.

AAP LEADER POURED PETROL ON HIMSELF
आप नेता ने खुद पर डाला पेट्रोल (ETV Bharat)

लंबे समय से शराब दुकान हटाने की मांग

आप पार्टी के नेता निर्मल रैकवार ने बताया कि "शराब दुकान को हटाने के लिए करीब 1 साल से जतन कर रहे हैं. हर बार केवल उन्हें जनप्रतिनिधियों द्वारा आश्वासन ही मिलता है कि शराब दुकान हटा दी जाएगी, लेकिन आज तक हटी नहीं है. इस बार सभी वार्डवासियों ने एकमत होकर शराब दुकान यहां से हटाने के मन बना लिया था, क्योंकि शराब दुकान तक जाने वाला रास्ता रेलवे की जमीन पर होने के कारण उसे फेंसिंग और सरिया लगाकर बंद कर दिया गया है.

जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वार्डवासी लंबे समय से इस शराब दुकान का विरोध करते आ रहे हैं, क्योंकि आसपास रिहायशी एरिया होने से उन्हें दिक्कत होती है."

प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है

बीना थाना प्रभारी अनूप यादव ने बताया कि "स्वयं के ऊपर पेट्रोल डालने वाले निर्मल रैकवार, आग लगाने वाले मनीष राजे और पत्थर फेंकने वाले तरुण रैकवार के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है."

Last Updated : April 8, 2026 at 1:14 PM IST

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