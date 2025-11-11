महज एक इंच पाइप के लिए विवाद, थाने में फूट-फूटकर रोईं बीना नगरपालिका अध्यक्ष
बीना नगरपालिका में हड़कंप मचा है. नेता प्रतिपक्ष व नपा अध्यक्ष के बीच नोकझोंक के बाद विवाद बढ़ा तो मामला पुलिस तक पहुंचा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 12:30 PM IST
बीना (सागर) : सागर जिले के बीना में कानूनगो और कटरा वार्ड में पानी की एक इंच पाइप लाइन बिछाने को लेकर नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय और नपाध्यक्ष लता सकवार के बीच जमकर नोकझोंक हुई. विवाद इतना बढ़ा कि मामला थाने तक पहुंच गया. इस दौरान नपाध्यक्ष लता सकवार थाने में फूट फूटकर रोने लगी. सोमवार देर रात तक थाने में गहमागहमी चलती रही. पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.
पाइप लाइन बदलने के दौरान विवाद
मामले के अनुसार बीना शहर के कानूनगो और कटरा वार्ड में कई जगहों पर नलों से प्रेशर से पानी नहीं आ रहा है. इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय ने नगर पालिका में इसकी शिकायत की. जब नगर पालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और मुख्य पाइप लाइन से एक इंची पाइप लाइन डालकर पुरानी पाइप लाइन का प्रेशर बढ़ा रहे थे तो कुछ लोगों ने आपत्ति ली. इसके बाद कर्मचारी मौके से काम छोड़कर चले गए. खबर लगते ही नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय नगर पालिका पहुंचे और उन्होंने काम बंद के संबंध में कर्मचारियों से बात की.
जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप
इसी दौरान नपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बीच विवाद शुरू हो गया. नपाध्यक्ष लता सकवार ने बताया "वह अपने ऑफिस में बैठी हुई थीं. ऑफिस में अशोक राय और विकास राजपूत भी बैठे हुए थे. तभी नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय मेरे कक्ष के बाहर आए व अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे. मैं अनुसूचित जाति वर्ग से जन प्रतिनिधि हूं. इसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष द्वारा जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया तथा मुझे धमकाया." जब ये घटना नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार थाना प्रभारी अनूप यादव को सुना रहीं थीं तो इसी दौरान वह फूट फूटकर रोने लगीं.
नेता प्रतिपक्ष ने सारे आरोप निराधार बताए
इस मामले में नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय ने बताया "वह सिर्फ पाइप लाइन डालने का काम बंद करने का कारण पूछने के लिए नगर पालिका गए थे. उन्होंने किसी के साथ भी कोई गालीगलौज नहीं की है. मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं." बीना थाना प्रभारी अनूप यादव ने बताया "नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार की रिपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय पर धारा 296(ए), 351(2) के अलावा एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है."