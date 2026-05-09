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'पेंडुलम' विधायक का नया तीर- जो भी 300 करोड़ देगा और बीना को जिला बनाएगा मैं उसके साथ

बीना से विधायक निर्मला सप्रे का मामला हाई कोर्ट में. उनका कहना है वह कांग्रेस में हैं या बीजेपी में, कोर्ट तय करेगा.

Nirmala Sapre Vs Umang Singhar
बीना विधायक निर्मला सप्रे (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 1:10 PM IST

3 Min Read
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सागर : मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में बीना से जीती कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने दो साल पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में भाजपा का दामन थाम लिया था. तब से उनकी सदस्यता को लेकर हाई कोर्ट में मामला लंबित है. अब उनका अपनी सदस्यता को लेकर बयान आया है. उनका कहना है "जो 300 करोड़ रुपए देगा और बीना को जिला बनाएगा, मैं उसके साथ हूं." जानकारों का कहना है कि उनके इस बयान से साफ है कि ये दोनों काम सरकार ही कर सकती है. कोर्ट में चल रहे मामले को लेकर उनका कहना है "जो कोर्ट फैसला करेगा, मैं उसे मानूंगी."

निर्मला सप्रे ने उमंग सिंघार को दी चुनौती

बीना विधायक निर्मला सप्रे अपनी सदस्यता के मामले को लेकर कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है. सागर पहुंची विधायक से जब उनकी सदस्यता को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा बयान दिया कि उसके कई मायने लगाए जा रहे हैं. उनका कहना है "अगर अगर कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार 300 करोड़ दे सकते हैं, बीना को जिला बना सकते हैं तो मैं उनके साथ हूं." वह अभी किस दल की सदस्य हैं, इसको लेकर उन्होंने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया और कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए बोलना उचित नहीं होगा.

विधायक निर्मला सप्रे ने रखी नई शर्त (ETV BHARAT)

कांग्रेस पर महिलाओं को दबाने का आरोप

निर्माला सप्रे ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा "कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि वह सक्रिय विधायक के तौर पर काम करें. महिलाओं को दबाने की राजनीति की जा रही है. बीना में पिछले 15-20 सालों में जो विकास नहीं हुआ, वह अब हो रहा है, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं. मैं जनता के काम कर रही हूं. मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री की मदद से बीना में 300 करोड़ के विकास कार्य हो रहे हैं."

कांग्रेस ने निर्मला सप्रे पर साधा निशाना

कांग्रेस महासचिव रेखा चौधरी का कहना है "जिस तरह से भाजपा की मानसिकता है, हर चीज को व्यापारिक रूप से देखती है. निर्मला सप्रे भी जब से बीजेपी में गयी, उनकी मानसिकता भी बीजेपी जैसी हो गयी है. वोट की कीमत लगाना, उसका व्यापार करना और जनमत का मजाक उड़ाना, ये भाजपा का चाल,चरित्र और चेहरा है. निर्मला सप्रे और भाजपा को इतनी ताकतवर है, तो फिर से चुनाव लड़ लें. जनता उन्हें सबक सिखाएगी. बेहतर ये होगा कि वह अब स्वीकार कर लें कि भाजपा में है और उसी की भाषा बोल रही हैं."

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