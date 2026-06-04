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सनातन को बढ़ाने और कुरोतियों को दूर करने हुआ अनुष्ठान, बीना सम्मेलन में जमकर थिरका किन्नर समुदाय

सागर के बीना में हुआ किन्नर समुदाय के सम्मेलन का आयोजन, सनातन धर्म की परंपराओं को बढ़ाने किया गया सम्मेलन.

SAGAR KINNAR SAMMELAN
बीना सम्मेलन में जमकर थिरका किन्नर समुदाय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 2:30 PM IST

3 Min Read
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बीना: हर धर्म, समुदाय और जाति वर्ग अपने-अपने सम्मेलन करता है. इसी तरह किन्नरों का भी सम्मेलन बड़े धूमधाम से होता है. मध्य प्रदेश के सागर में 'रंग महल' निवास और बीना के अलग-अलग क्षेत्रों में किन्नर सम्मेलन और पंचायतों का आयोजन होता रहता है. किन्नरों का यह सम्मेलन किसी त्योहार से कम नहीं होता, इसमें दूसरे राज्यों से भी कई किन्नर शामिल होते हैं, लेकिन इस बार इनका ये सम्मेलन अपने समुदाय को बढ़ाने के साथ सनातन धर्म के लिए किया गया था.

किन्नर सम्मेलन का हुआ समापन

बीना के हिरनछिपा में स्थित निजी गार्डन में चल रहे तीन दिवसीय हिंदू किन्नर सम्मेलन का बुधवार की रात को समापन किया गया. इस दौरान शहर के कई मार्गों से जुलूस निकाला गया. जो कटरा स्वामी में घंटा चढ़ाकर कार्यक्रम का समापन किया गया. गार्डन में तीन दिवसीय हिंदू किन्नर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था. अंतिम दिन खुरई रोड से जुलूस निकाला गया. जो शहर के खुरई ओवरब्रिज, सर्वोदय चौराहा, अंबेडकर तिराहा से होते हुए कटरा मंदिर पहुंचा. जहां घंटा चढ़ाकर इसका समापन हुआ.

किन्नर सम्मेलन का हुआ समापन (ETV Bharat)

डीजे की धुन पर जमकर नाचे किन्नर

इस दौरान डीजे की धुन पर किन्नर थिरकते हुए नजर आ रहे थे. जुलूस को देखने के लिए मार्गों पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए, जिससे कई स्थानों पर भीड़ का माहौल रहा. आयोजन के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा. जुलूस में धर्म ध्वजा, बैंड-बाजे और भक्ति गीतों के साथ विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में आए किन्नर समाज के लोगों ने भाग लिया.

BINA KINNAR SAMMELAN
किन्नर सम्मेलन का हुआ समापन (ETV Bharat)

सनातन धर्म की परंपराओं को बढ़ावा देना उद्देश्य

इस महासम्मेलन के दौरान तीन दिन तक हवन, पूजन, सत्संग एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. आयोजकों ने बताया कि इस महासम्मेलन का उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं को बढ़ावा देना और किन्नर समाज को मुख्यधारा से जोड़ना है. महासम्मेलन में शामिल होने आए किन्नर संतों ने कहा कि सनातन धर्म में किन्नरों का विशेष स्थान है.

KINNAR SAMMELAN PROMOTE SANATAN
किन्नरों ने जमकर किया डांस (ETV Bharat)

इस आयोजन से समाज में समरसता और धार्मिक चेतना का प्रसार होगा. कार्यक्रम में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने पर भी चर्चा की गई. शहरवासियों में इस अनूठे महासम्मेलन को देखने खासा उत्साह देखा गया.

किन्नरों को भगवान का आशार्वाद प्राप्त

सनातन धर्म में अगर किन्नर समुदाय की बात करें, तो इस समुदाय को दिव्य, पूज्यनीय और मंगलमुखी माना गया है. बताया जाता है कि किन्नर समुदाय को ईश्वर का वरदान प्राप्त है. इसकी वजह है कि वे न तो पूर्ण रूप से पुरुष होते हैं और न ही स्त्री. कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से समाज में समृद्धि होती है और एक अच्छी ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.

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