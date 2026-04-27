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दहेज के लिए पति बना दरिंदा, चुपके से पत्नी के अश्लील वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर डाले

सागर के बीना में नई विवाहिता को प्रताड़ित करने पर पति के साथ ही सास, ससुर, देवर और देवरानी के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर.

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पत्नी के अश्लील वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर डाले (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 7:34 PM IST

3 Min Read
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सागर : बीना क्षेत्र के एक गांव से पति-पत्नी के रिश्ते को कलंकित करने और संवेदनाओं को झकझोरने वाला मामला सामने आया है. दिव्यांग युवती की शादी को अभी एक साल भी नहीं हुआ और पति ने अत्याचार की सारी सीमाएं तोड़ दी. अब युवती ससुराल का नाम सुनकर सिहर जाती है. 24 वर्षीय पत्नी का कहना है उसका पति दहेज के लिए इतना गिर गया कि उसने मेरी अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिए.

50 हजार नगद व बाइक की मांग

भानगढ़ थाना क्षेत्र के गांव की इस युवती की शादी 30 अप्रैल 2025 को हुई थी. पीड़िता का कहना है "शादी के कुछ दिन बाद ही उसके पति और ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आ गया. 50 हजार नकद और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उस पर दबाव बनाया जाने लगा. मांग पूरी न होने पर ताने, गालियां और फिर मारपीट होने लगी. कई बार उसे खाना तक नहीं दिया जाता था. पति के अलावा उसके ससुर, देवर और देवरानी तक ने प्रताड़ित किया."

अश्लील फोटो खींचे, वीडियो चुपके से बनाए

पीड़ित पत्नी का कहना है "अत्याचार की हद तब पार हो गई जब पति ने चोरी-छिपे उसके अश्लील वीडियो बना लिए और दहेज की मांग पूरी न करने पर उन्हें सोशल मीडिया पर डाल दिए." परेशान होकर विवाहिता अपने मायके लौट आई और पुलिस से मदद की गुहार लगाई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता ने पुलिस को बताया "उसके पति ने उसकी फोटो खींची थी, वीडियो का पता नहीं चला कब बना लिए. जब वह 10 अप्रैल को मायके से ससुराल गई थी, उसी रात में उसने अश्लील फोटो ली थी, लेकिन उसे वीडियो का नहीं पता था. 21 अप्रैल को देवर ने बताया कि भाभी आपके अश्लील वीडियो मेरे पास आए हैं."

पति की नजर उसकी छोटी बहन पर

पीड़िता की मां ने बताया "उसका दामाद कुछ दिन पहले ससुराल आया था तो उसकी नजर मेरी 16 साल की लड़की पर थी. वह अपनी साली से बोला था कि तुम मुझे अच्छी लग रही हो. हम दोनों यहां से भाग चलें. वह लोग दहेज के लोभी हैं. मैने 15 दिन पहले ही 10 हजार रुपए दिए थे." पीड़िता ने बताया "20 अप्रैल को हम लोग दोनों मायके आए हुए थे. चचेरे भाई की शादी थी. इसके बाद 21 अप्रैल को मेरा पति खरीददारी करने के लिए बीना ले गया. बीना से लायरा ले गया. जहां उसने मुझसे चांदी की चैन छुड़ा ली और जबरन पायल भी छुड़ा रहा था. फिर मैंने अपने पिता को कॉल कर दिया. वह इंदौर ले जाने की जिद कर रहा था."

पति, सास, ससुर, देवर और देवरानी के खिलाफ केस

भानगढ़ थाना प्रभारी धनेंद्र यादव ने बताया "पीड़िता की रिपोर्ट पर पति, सास, ससुर, देवर और देवरानी के खिलाफ धारा 85, 316(2), 115(2), 351(2), 3(5), दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961 की धारा 3, 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है. बयानों के बाद और भी धारा बढ़ाई जाएंगी."

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