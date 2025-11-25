बीना सिविल अस्पताल में डॉक्टर और अटेंडर के बीच 'दंगल', घटना का वीडियो आया सामने
मध्य प्रदेश के बीना सिविल अस्पताल में डॉक्टर और अटेंडर के बीच मारपीट, परिजन ने डॉक्टर पर थूकने और अभद्रता का लगाया आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 3:28 PM IST
सागर: बीना सिविल अस्पताल में सोमवार रात एक महिला मरीज के इलाज को लेकर परिजन और डॉक्टर के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बड़ा हो गया कि डॉक्टर और मरीज के परिजन के बीच खूब मारपीट हुई. दोनों के बीच मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है. परिजन ने डॉक्टर पर थूंकने और मारपीट का आरोप लगाया है, वहीं डॉक्टर ने परिजन पर वीआईपी इलाज की मांग करने और कॉलर पकड़ने का आरोप लगाया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी.
डॉक्टर और अटेंडर के बीच जमकर हुई मारपीट
बीना के कटरा वार्ड निवासी मंजू यादव को सोमवार रात अचानक पेट में दर्द उठा तो परिजन उसे आनन-फानन में बीना सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने भर्ती कर लिया. इस दौरान शिफ्ट बदलने पर डॉ. सौरभ जैन ड्यूटी करने पहुंचे. मरीज की तकलीफ बढ़ने की जानकारी देते हुए मरीज के भांजे आदित्य यादव ने डॉक्टर से तुरंत दवा देने या रेफर करने का अनुरोध किया. परिजन आदित्य का आरोप है कि "डॉक्टर ने उनसे उलझते हुए थूंकने जैसी हरकत की और विरोध करने पर मारपीट की. केवल तत्काल उपचार की मांग की थी. जिससे डॉक्टर नाराज हो गए."
परिजन वीआईपी इलाज का बना रहे था दबाव
इस मामले में डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि "उनके ऊपर जो मरीज के परिजन आरोप लगा रहे हैं वह सरासर गलत हैं. वे अभी मरीज की स्थिति समझ भी नहीं पाए थे कि परिजन बिना जानकारी दिए तत्काल इलाज करने का दबाव बनाने लगे. भर्ती करने वाले स्टाफ से जानकारी देने को कहा, तो परिजन भड़क गए और उनकी कॉलर पकड़कर बदसलूकी की."
बीना थाना प्रभारी अनूप यादव ने बताया कि "दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज कर ली गई हैं. मामले की जांच की जाएगी."