ETV Bharat / state

बीना सिविल अस्पताल में डॉक्टर और अटेंडर के बीच 'दंगल', घटना का वीडियो आया सामने

मध्य प्रदेश के बीना सिविल अस्पताल में डॉक्टर और अटेंडर के बीच मारपीट, परिजन ने डॉक्टर पर थूकने और अभद्रता का लगाया आरोप.

Sagar Bina Civil Hospital fighting
सागर अस्पताल में डॉक्टर और अटेंडर के बीच मारपीट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: बीना सिविल अस्पताल में सोमवार रात एक महिला मरीज के इलाज को लेकर परिजन और डॉक्टर के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बड़ा हो गया कि डॉक्टर और मरीज के परिजन के बीच खूब मारपीट हुई. दोनों के बीच मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है. परिजन ने डॉक्टर पर थूंकने और मारपीट का आरोप लगाया है, वहीं डॉक्टर ने परिजन पर वीआईपी इलाज की मांग करने और कॉलर पकड़ने का आरोप लगाया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी.

डॉक्टर और अटेंडर के बीच जमकर हुई मारपीट

बीना के कटरा वार्ड निवासी मंजू यादव को सोमवार रात अचानक पेट में दर्द उठा तो परिजन उसे आनन-फानन में बीना सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने भर्ती कर लिया. इस दौरान शिफ्ट बदलने पर डॉ. सौरभ जैन ड्यूटी करने पहुंचे. मरीज की तकलीफ बढ़ने की जानकारी देते हुए मरीज के भांजे आदित्य यादव ने डॉक्टर से तुरंत दवा देने या रेफर करने का अनुरोध किया. परिजन आदित्य का आरोप है कि "डॉक्टर ने उनसे उलझते हुए थूंकने जैसी हरकत की और विरोध करने पर मारपीट की. केवल तत्काल उपचार की मांग की थी. जिससे डॉक्टर नाराज हो गए."

बीना सिविल अस्पताल में डॉक्टर और अटेंडर के बीच मारपीट (ETV Bharat)

परिजन वीआईपी इलाज का बना रहे था दबाव

इस मामले में डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि "उनके ऊपर जो मरीज के परिजन आरोप लगा रहे हैं वह सरासर गलत हैं. वे अभी मरीज की स्थिति समझ भी नहीं पाए थे कि परिजन बिना जानकारी दिए तत्काल इलाज करने का दबाव बनाने लगे. भर्ती करने वाले स्टाफ से जानकारी देने को कहा, तो परिजन भड़क गए और उनकी कॉलर पकड़कर बदसलूकी की."

बीना थाना प्रभारी अनूप यादव ने बताया कि "दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज कर ली गई हैं. मामले की जांच की जाएगी."

TAGGED:

BINA CIVIL HOSPITAL VIOLENCE
SAGAR HOSPITAL NEWS
MADHYA PRADESH NEWS
SAGAR FIGHTING DOCTOR AND ATTENDER
BINA CIVIL HOSPITAL FIGHTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस Gen Z के खतरनाक मंसूबे, पढ़ने-लिखने की उम्र में बनाया गिरोह, नाम रखा गैंग 02

कमलनाथ के नाम ऊपर बीजेपी सांसद का पोस्टर, कांग्रेस ने कर दी धुलाई, निगम को किया चैलेंज

कटने जा रहे थे 17 कछुए, 3 दिन में किस्मत का पासा पलटा, अब चंबल की लहरों में जिंदगी आबाद

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से पेंशन तक, वकीलों ने मोहन सरकार पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.