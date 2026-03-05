ETV Bharat / state

खून से लथपथ बीजेपी नेता एंबुलेंस के फर्श पर गिरे, इलाज के दौरान मौत, ड्राइवर और सपोर्ट स्टाफ पर FIR

बीजेपी नेता का एंबुलेंस से ले जाते वक्त गंभीर लापरवाही बरतने का मामला ( Etv Bharat )

परिजनों का आरोप है कि 108 एंबुलेंस के कर्मचारियों ने जो लापरवाही बरती उससे उनकी ज्यादा तबीयत बिगड़ गई थी और तीन दिन बाद इलाज के दौरान हनुमत सिंह ने दम तोड़ दिया. भाजपा नेता के शव को लेकर परिजन थाने पहुंच गए और प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 108 एम्बुलेंस के दोनों कर्मचारियों व बाईक चालक पर मामला दर्ज किया गया है है.

ड्राइवर और सपोर्ट स्टाफ की वजह से बिगड़ी हालत, इलाज के दौरान मौत

सागर : बीना के खिमलासा में सड़क दुर्घटना के बाद इलाज के दौरान भाजपा नेता की मौत हो गई थी. इस मामले में परिजनों ने आरोप लगाया था कि 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर और ईएमटी ने भाजपा नेता हनुमत सिंह ठाकुर को ले जाते वक्त गंभीर लापरवाही बरती. पहले घायल को मालथौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए फिर रेफर करने पर उन्हें साढ़े तीन घंटे सागर पहुंचने में लगे. इतना ही नहीं जब एंबुलेंस सागर के निजी अस्पताल पहुंची तो बीजेपी नेता स्ट्रेचर से एंबुलेंस के फर्श पर गिरे हुए थे.

एक मार्च को भाजपा के खिमलासा ग्रामीण मंडल के महामंत्री व आरएसएस के संयोजक हनुमत सिंह ठाकुर अपने गांव सेमरा गनपत से खिमलासा के लिए निकले थे. खिमलासा के मंडी गेट के पास उनकी बाइक को यूपी के बाइक सवार ने सामने से टक्कर मार दी थी. इसके बाद उन्हें 108 एंबुलेंस के ईएमटी हेमराज पटेल और ड्राइवर पुष्पेन्द्र अहिरवार पहले मालथौन फिर वहां से रेफर करने पर सागर ले गए. घायल को सागर के अस्पताल में उतारते समय परिजनों ने देखा कि एंबुलेंस का गेट खुला है और घायल गेट से अटके हुए थे और खून से लथपथ थे. वे एंबुलेंस की फर्श पर पड़े थे, जिसके देख परिजनों ने ड्राइवर पुष्पेंद्र की पिटाई भी कर दी थी.

बीजेपी नेता के परिजनों ने किया थाने का घेराव (Etv Bharat)

इसी के साथ परिजनों ने एंबुलेंस कर्मचारियों पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया था. इलाज के दौरान सागर के एक निजी अस्पताल में भाजपा नेता ने दम तोड़ दिया. गुस्साए परिजनों, ग्रामीणों ने खिमलासा थाने में शव के साथ प्रदर्शन किया.

कांग्रेस का आरोप- भाजपा वालों ने अपने ही नेता की मदद नहीं की

खिमलासा थाने में मौजूद किसान कांग्रेस नेता इंदर सिंह ने कहा, '' जिस हनुमंत सिंह ने बीजेपी के लिए सबकुछ किया उसके साथ ऐसा हुआ. जब भी कोई जनप्रतिनिधि या पार्टी का कोई भी व्यक्ति कभी भी उसे बुलाता तो वह 24 घंटे तैयार रहता था. भाजपा को इतनी सेवाएं दीं, उसके बुरे समय में भाजपा का एक भी नेता मदद के लिए नहीं आया. यहां तक कि मंडल अध्यक्ष, विधायक, ग्रामीण अध्यक्ष सहित भाजपा के आला नेता गायब रहे.''

वहीं, इस मामले पर खिमलासा थाना प्रभारी राधेश्याम पटेल ने कहा, '' बाइक सवार, एम्बुलेंस के चालक और ईएमटी के खिलाफ धारा 281, 106(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है.''