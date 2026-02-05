ETV Bharat / state

शिव मंदिर में तोड़फोड़ से गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्काजाम, दोनों ओर वाहनों की कतारें

भरछा गांव में मंदिर में तोड़फोड़ से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में गांव के लोग हनुमान मंदिर के पास जमा हो गए. लोगों ने तोड़फोड़ करने वाले की तलाश शुरू की. जब आरोपी नहीं मिला तो गुस्साए ग्रामीणों ने यूपी जाने वाले मार्ग पर चक्काजाम लगा दिया.

सागर: बीना के पास भरछा गांव में असामाजिक तत्वों ने भगवान शिव परिवार की मूर्तियां तोड़कर आग लगाने का प्रयास किया. घटना की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए. ग्रामीणों ने उत्तरप्रदेश के बालावेहट जाने वाले रोड पर चक्काजाम कर दिया. इस घटना से गांव में तनाव का माहौल है. मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है.

गांव के राहुल सिंह राजपूत, संदीप लोधी, अनुज सिंह राजपूत ने बताया "बुधवार देर रात मंदिर में तोड़फोड़ की गई. आरोपी शराब के नशे में था."

आरोपी पहले भी ऐसी घटनाएं कर चुका है

ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है. ग्रामीणों ने आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलवाने की मांग की है. इसके साथ ही उसका काला मुंह करके गांव में घुमाया जाए और फिर जेल भेजा जाए. चक्काजाम लगने से दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई. चक्काजाम की खबर पाते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा और ग्रामीणों को समझाइश दी.

सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश का विरोध (ETV BHARAT)

सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश

ग्रामीणों का कहना है कि तोड़फोड़ करने वाला पागल नहीं है. वह जान-बूझकर ऐसी हरकतें करता है, जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो. ऐसे आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा. वहीं, एसडीएम मनोज चौरसिया का कहना है "घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस बल भेजा गया है. गांव के एक व्यक्ति ने मंदिर में तोड़फोड़ की है. पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा."