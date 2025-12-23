ETV Bharat / state

जब NH 44 से गुजरा 180 टन का विशाल शिवलिंग, जयकारों से गूंज ऊठा नेशनल हाइवे

सागर: नेशनल हाइवे 44 से जब विशाल पाषाण शिवलिंग निकला, तो शिवलिंग को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया. देवरी नगर से गुजरा शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बनाया गया है. ये शिवलिंग पटना के लिए 21 नवंबर को 110 पहियों के ट्राला से चंपारण बिहार के लिए रवाना हुआ था. जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गयी.

भगवान शिव के जयकारों से नेशनल हाइवे गूंज उठा. ये शिवलिंग करीब 180 टन का है, इसको चेन्नई में आकार दिया गया है. शिवलिंग लेकर बिहार के चंपारण जा रहे लोगों का कहना है कि चंपारण पहुंचने में उन्हें 20 दिनों से एक महीने का वक्त लगेगा.

नेशनल हाइवे 44 पर शिवलिंग देखने लगा जमघट

पूरे देश को एकसूत्र में पिरोने वाले नेशनल हाइवे-44 का करीब 130 किमी हिस्सा मध्य प्रदेश के सागर से गुजरा है. देश की यात्रा पर निकले लोग या कोई ऐसी वस्तु जिसे सड़क मार्ग से देश के एक छोर से दूसरे छोर ले जाना होता है, तो लोग नेशनल हाइवे 44 का उपयोग करते हैं. सोमवार नेशनल हाइवे के देवरी नगर में ऐसा नजारा देखने मिला कि लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

यहां से एक विशाल ट्राला पर विशाल शिवलिंग गुजरा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा पाषाण शिवलिंग है. इस शिवलिंग की जैसे ही देवरी नगर में चर्चा फैली, तो लोगों का देखने के लिए तांता लग गया. लोग पूजन सामग्री और जल लेकर नेशनल हाइवे 44 पर पहुंचे और भगवान शिव के जयकारों से नेशनल हाइवे 44 गूंज उठा.

क्या खास है पाषाण शिवलिंग में