जब NH 44 से गुजरा 180 टन का विशाल शिवलिंग, जयकारों से गूंज ऊठा नेशनल हाइवे

सागर के नेशनल हाइवे-44 से गुजरा विशाल पाषाण शिवलिंग, देखने वाले लोगों का लगा तांता, 110 पहियों के ट्राला से जा रहा चंपारण बिहार.

SAGAR BIGGEST SHIVLING
जब NH 44 से गुजरा 180 टन का शिवलिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 6:04 PM IST

Updated : December 23, 2025 at 6:27 PM IST

सागर: नेशनल हाइवे 44 से जब विशाल पाषाण शिवलिंग निकला, तो शिवलिंग को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया. देवरी नगर से गुजरा शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बनाया गया है. ये शिवलिंग पटना के लिए 21 नवंबर को 110 पहियों के ट्राला से चंपारण बिहार के लिए रवाना हुआ था. जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गयी.

भगवान शिव के जयकारों से नेशनल हाइवे गूंज उठा. ये शिवलिंग करीब 180 टन का है, इसको चेन्नई में आकार दिया गया है. शिवलिंग लेकर बिहार के चंपारण जा रहे लोगों का कहना है कि चंपारण पहुंचने में उन्हें 20 दिनों से एक महीने का वक्त लगेगा.

NH 44 से गुजरा 180 टन का शिवलिंग (ETV Bharat)

नेशनल हाइवे 44 पर शिवलिंग देखने लगा जमघट

पूरे देश को एकसूत्र में पिरोने वाले नेशनल हाइवे-44 का करीब 130 किमी हिस्सा मध्य प्रदेश के सागर से गुजरा है. देश की यात्रा पर निकले लोग या कोई ऐसी वस्तु जिसे सड़क मार्ग से देश के एक छोर से दूसरे छोर ले जाना होता है, तो लोग नेशनल हाइवे 44 का उपयोग करते हैं. सोमवार नेशनल हाइवे के देवरी नगर में ऐसा नजारा देखने मिला कि लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

यहां से एक विशाल ट्राला पर विशाल शिवलिंग गुजरा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा पाषाण शिवलिंग है. इस शिवलिंग की जैसे ही देवरी नगर में चर्चा फैली, तो लोगों का देखने के लिए तांता लग गया. लोग पूजन सामग्री और जल लेकर नेशनल हाइवे 44 पर पहुंचे और भगवान शिव के जयकारों से नेशनल हाइवे 44 गूंज उठा.

क्या खास है पाषाण शिवलिंग में

शिवलिंग का कुल वजन - 180 टन

शिवलिंग की ऊंचाई - 33 फीट

शिवलिंग की गोलाई - 33 फीट

शिवलिंग को ले जाने वाला ट्रक - 110 पहिए

SAGAR NH 44 BIGGEST SHIVLING
180 टन का शिवलिंग (ETV Bharat)

यह शिवलिंग 21 नवंबर को तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बिहार के चंपारण के लिए रवाना हुआ था. ठीक एक महीने बाद ये नेशनल हाइवे 44 के देवरी में पहुंचा.

विश्व स्तरीय रामायण मंदिर में होगी स्थापना

शिवलिंग लेकर जा रहे चालक दल के सदस्य आलोक ने बताया कि "हम लोग 21 नवंबर को महाबलीपुरम से चलना शुरू किए थे. देवरी पहुंचते-पहुंचते हमे एक महीना बीत गया है. संभावना है कि आगामी 15- 20 दिनों में हम लोग बिहार के चंपारण पहुंच जाएंगे. जहां विश्वस्तरीय विराट रामायण मंदिर की स्थापना होगी. 120 एकड़ क्षेत्रफल वाली इस महत्वकांक्षी परियोजना में ये पाषाण शिवलिंग भी स्थापित किया जाना है. जिस मंदिर में इस शिवलिंग की स्थापना होगी, उस मंदिर का शिखर 270 फीट ऊंचा होगा.

