पूर्व गृहमंत्री ने त्याग दिया फूल मालाओं से स्वागत, समर्थकों को मिली ये हिदायत

बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह अपने बयानों और गोविंद सिंह से तल्ख रिश्तों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, इस बार उन्होंने लिया अलग फैसला.

SAGAR BHUPENDRA SINGH DECISION
पूर्व गृहमंत्री ने त्याग दिया फूल मालाओं से स्वागत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 2:32 PM IST

सागर: राजनेताओं को फूल मालाओं और गुलदस्तों का काफी शौक होता है. उनके समर्थकों को नेताजी के स्वागत में ये ले जाना अनिवार्य होता है. जगह-जगह नेताओं के स्वागत के साथ उनके वाहन पर फूल मालाएं लाद दी जाती है, जिससे देखकर लोगों को दूर से ही पता चल जाता है कि कोई कद्दावर नेता गुजर रहा है, लेकिन तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार के नंबर दो कहे जाने वाले पूर्व गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह का मिजाज आजकल बदला हुआ नजर आ रहा है.

उन्होंने अपने समर्थकों को दो टूक कह दिया है कि अब उनका स्वागत फूल-मालाओं से नहीं बल्कि ऐसी चीजों से किया जाए, जो बच्चों और गरीब लोगों के काम आए. जिनमें कापी, किताब, पेसिंल, कंबल और दूसरी सामग्री हो सकती है.

BJP MLA REFUSE WELCOME WITH FLOWER
स्वागत के पैसों से गरीबों की कंबल बांटे (ETV Bharat)

क्या कहना है भूपेन्द्र सिंह का

अपने स्वागत को लेकर किए गए इस फैसले पर पूर्व गृहमंत्री व बीजेपी विधायक भूपेन्द्र सिंह कहते हैं कि "हमने फैसला किया है कि अब कोई भी कार्यक्रम होगा, तो उसमें फूल मालाओं और गुलदस्तों का उपयोग नहीं होगा. जो हमारी भारतीय संस्कृति है कि चंदन का तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है. उसके अनुरूप हम लोग स्वागत करेंगे, मालाएं हम सिर्फ भगवान को अर्पित करेंगे या हमारे यहां कोई मुख्यमंत्री, बडे़ नेता, साधु संत आते हैं, तो उनका स्वागत भले ही फूल मालाओं से किया जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत मेरा किसी भी कार्यक्रम में फूल मालाओं से स्वागत नहीं होगा.

BHUPENDRA SINGH ON WELCOME
स्वागत के पैसों से जरूरतमंद को बांटी सामग्री (ETV Bharat)

मैंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो पैसा आप फूल मालाओं और गुलदस्तों में खर्च करते हैं, तो उसके बदले में कोई भी सामग्री जो शिक्षा से संबंधित हो, जैसे कॉपी, किताब, पेसिंल और पैन दे सकते हैं या फिर कोई ऐसी सामग्री जो गरीबों के काम में आए, जैसे सर्दी के मौसम में कंबल दे सकते हैं या फिर जरूरत की कोई दूसरी चीज दे सकते हैं. कार्यकर्ताओं ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और पहले ही दिन करीब 50 हजार रुपए की सामग्री मेरे स्वागत में आयी. मैंने वहीं पर मौजूद लोगों को वितरित कर दी थी."

BJP MLA BHUPENDRA SINGH DECISION
भूपेंद्र सिंह ने फूल मालाओं के स्वागत को नकारा (ETV Bharat)

क्या कहते हैं समर्थक

पूर्व गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह के स्वागत को लेकर इस फैसले पर उनके सहयोगी सुशील तिवारी कहते हैं कि "आमतौर पर मैनें देखा है कि राजनीति में आते ही लोग इस तरह की बातों का बड़ा ध्यान रखते हैं कि वो जहां पहुंचे, उनका स्वागत सत्कार बढियां तरीके से किया जाए, उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया जाए. महंगे-महंगे गुलदस्ते भेंट किए जाएं. कई नेता तो ऐसे होते हैं, जो खुद अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को खबर भिजवाते हैं कि स्वागत सत्कार जोरदार तरीके से होना चाहिए.

पूर्व गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने जो फैसला लिया है, वो अनुकरणीय है. लोग फूल माला और गुलदस्ते खरीदने में काफी पैसा खर्च करते हैं. बाद में ये किसी काम के नहीं होते हैं और किसी कचरे के ढेर में डले मिलते हैं. अब उन पैसों का सद्पुयोग होगा. बच्चों को पढ़ाई की सामग्री मिलेगी और गरीब लोगों को जरूरत का सामना मिलेगा. अगर दूसरे नेता ऐसा फैसला करते हैं, तो काफी अच्छा होगा.

