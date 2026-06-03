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कौन बनेगा मंत्री! नेताओं की मोहन यादव से एक-एक कर मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें

बुंदेलखंड के विधायक और बीजेपी पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात, सागर से भोपाल-दिल्ली तक सियासी हलचल तेज. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

BJP LEADERS MEET MOHAN YADAV
नेताओं की सीएम से एक-एक कर मुलाकात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 2:45 PM IST

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Updated : June 3, 2026 at 2:55 PM IST

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सागर: मोहन यादव मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें कई दिनों से चल रही हैं. बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव के दिल्ली दौरे को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है. दूसरी तरफ मंगलवार को भोपाल पहुंचकर सागर के नेताओं की मुख्यमंत्री से मुलाकात ने विस्तार की अटकलों को और तेज कर दिया है.

दरअसल मंगलवार को सागर के बीजेपी जिलाध्यक्ष, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह और विधायक प्रदीप लारिया ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से अलग-अलग मुलाकात की. वैसे तो इन मुलाकातों को लेकर नेता क्षेत्र के विकास कार्यों और गतिविधियों को लेकर बातचीत बता रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ इन मुलाकातों ने मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को तेज कर दिया है.

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गोविंद सिंह राजपूत ने की मोहन यादव से मुलाकात (ETV Bharat)

एक-एक करके 4 नेताओं की मुलाकात
राजधानी भोपाल में मंगलवार को डाॅ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक थी. इसी बैठक के बाद सागर के बीजेपी पदाधिकारियों और विधायकों की मुख्यमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें वायरल होते ही सागर ही नहीं, बल्कि पूरे बुंदेलखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है. चौक चौराहों से लेकर कौन बनेगा मंत्री, इसको लेकर अटकलें तेज हो गयी हैं. दरअसल मंगलवार को सागर बीजेपी के जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की, इस मुलाकात को उन्होंने संगठन की गतिविधियों को लेकर मुलाकात बताया.

सागर ही नहीं बुंदेलखंड के इकलौते कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी मुलाकात की और सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर गेंहू उपार्जन में रिकार्ड बनाने पर बधाई की बात कही. मुलाकातों का सिलसिला यहीं नहीं रुका. पूर्व गृहमंत्री और खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की. इसके साथ ही नरयावली विधायक प्रदीप लारिया ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए क्षेत्र के विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की बात कही.

BJP leaders meet Mohan Yadav
नरयावली विधायक प्रदीप लारिया, सीएम से मिले (ETV Bharat)

सामान्य मुलाकात लेकिन अटकलें विस्तार की
इन तस्वीरों के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आते ही सागर के सियासी गलियारों में विस्तार की अटकलें तेज हो गयी. मुलाकात करने वाले नेताओं के समर्थक अपनी-अपनी अटकलें लगाने लगे. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के समर्थक जहां उनके विभाग में बदलाव और कोई बड़ा विभाग दिए जाने की बात करने लगे. तो प्रदीप लारिया के समर्थक चार बार से लगातार जीत हासिल कर रहे प्रदीप लारिया की मंत्रीमंडल में जगह पक्की होने का दावा करने लगे.

वहीं, भूपेन्द्र सिंह के समर्थकों का आकलन ये था कि, ''मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सक्रियता फिर बढ़ गयी है और शिवराज सिंह के कोटे से उनके सबसे करीबी भूपेन्द्र सिंह को फिर मंत्री बनाया जा सकता है. वहीं, बीजेपी जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी की मुलाकात को लेकर कहा जा रहा है कि, मुख्यमंत्री ने स्थानीय समीकरण और दावेदारों की गतिविधियों की जानकारी श्याम तिवारी से ली है.

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मोहन यादव के साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष श्याम तिवारी (ETV Bharat)

क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक
वरिष्ठ पत्रकार और बुंदेलखंड की सियासी नब्ज को करीब से समझने वाले देवदत्त दुबे कहते हैं कि, ''मध्य प्रदेश की राजनीति में बुंदेलखंड का खासा महत्व है. यहां के दिग्गज नेता लगातार चुनाव जीत रहे हैं, उनका सत्ता और संगठन में काफी महत्व है. चूंकि लंबे अरसे से प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार किन्ही कारणों से आगे बढाया जा रहा था. अब वह समय आ गया है, जब मंत्रीमंडल विस्तार या बड़ा फेरबदल किया जाएगा. अभी 15 जून तक स्थानांतरण होना है, वर्तमान मंत्री की ही नोटशीट लिखी जा रही है. इसके अलावा 18 जून को राज्यसभा चुनाव है.

ऐसे में माना जा रहा है कि 20 जून के बाद और 30 जून के पहले मंत्रीमंडल विस्तार किया जाएगा. क्योंकि जुलाई में विधानसभा का मानसून सत्र भी आयोजित होना है. करीब आधा दर्जन मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने की खबर है और मौजूदा वरिष्ठ मंत्रियों में कुछ को राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. ये भी चर्चा है कि कैलाश विजयवर्गीय को राज्यसभा भेजा जा सकता है. आज बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व की बैठक राज्यसभा प्रत्याशियों को लेकर है और मुख्यमंत्री भी दिल्ली में पहुंच रहे हैं.''

Last Updated : June 3, 2026 at 2:55 PM IST

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