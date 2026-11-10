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देश के सबसे बड़े नेशनल हाइवे NH 44 से कनेक्ट होगा आसान, वेस्टर्न बायपास भोपाल को मिनटों में जोड़ेगा

भोपाल से सीधे एनएच 44 से जुड़िए ( ETV Bharat )

सागर: राजधानी भोपाल को देश के सबसे बड़े नेशनल हाइवे 44 से कनेक्ट करने के लिए सागर में 20 किमी से ज्यादा लंबा बायपास बनाया जा रहा है. इस बायपास के जरिए जहां सागर शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, वहीं भोपाल से आने वाले वाहन सीधे देश के सबसे बड़े नेशनल हाइवे 44 से कनेक्ट हो जाएंगे. इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.

पिछले दिनों नवागत जिला कलेक्टर दिलीप यादव ने वेस्टर्न बायपास के निर्माण कार्य का जायजा साइट पर पहुंचकर लिया. उन्होंने प्रभावित किसानों को बुलाकर उनसे बातचीत की और निरीक्षण के दौरान निर्माण में तेजी लाने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और प्रभावित भू-स्वामियों के मुआवजा वितरण में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए.