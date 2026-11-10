देश के सबसे बड़े नेशनल हाइवे NH 44 से कनेक्ट होगा आसान, वेस्टर्न बायपास भोपाल को मिनटों में जोड़ेगा
भोपाल से सीधे एनएच 44 से जुड़िए, सागर में बन रहा है 688 करोड़ की लागत से 20 किमी लंबा बायपास. रिपोर्ट कपिल तिवारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 4:01 PM IST
सागर: राजधानी भोपाल को देश के सबसे बड़े नेशनल हाइवे 44 से कनेक्ट करने के लिए सागर में 20 किमी से ज्यादा लंबा बायपास बनाया जा रहा है. इस बायपास के जरिए जहां सागर शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, वहीं भोपाल से आने वाले वाहन सीधे देश के सबसे बड़े नेशनल हाइवे 44 से कनेक्ट हो जाएंगे. इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.
पिछले दिनों नवागत जिला कलेक्टर दिलीप यादव ने वेस्टर्न बायपास के निर्माण कार्य का जायजा साइट पर पहुंचकर लिया. उन्होंने प्रभावित किसानों को बुलाकर उनसे बातचीत की और निरीक्षण के दौरान निर्माण में तेजी लाने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और प्रभावित भू-स्वामियों के मुआवजा वितरण में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए.
कहां से कहां तक वेस्टर्न बायपास
सागर में बन रहा 20.19 किमी लंबा वेस्टर्न बायपास सागर भोपाल रोड से शुरू होगा और एनएच 44 पर बेरखेड़ी गुरू में खत्म होगा. सागर भोपाल मार्ग एनएच 146 है, जहां का सारा ट्रैफिक सागर शहर के रहवासी इलाकों से गुजरता है. ये काफी व्यस्ततम मार्ग है क्योंकि पूरे बुंदेलखंड और बघेलखंड को राजधानी भोपाल से कनेक्ट करता है.
सागर से कुछ दूरी पर लेहदरा गांव से बायपास का निर्माण शुरू होगा और ये करीब 20 किमी लंबा सफर तय करते हुए एनएच 44 से बेरखेड़ी गुरू मार्ग से जुड़ जाएगा. करीब 688 करोड़ की लागत से बन रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस फोरलेन का निर्माण एम एस आर्केन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. द्वारा किया जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य सागर शहर को भारी यातायात से मुक्ति दिलाते हुए एनएच 146 को नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर से सीधे जोड़ना है.
कलेक्टर ने भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्यों का लिया जायजा
पिछले दिनों सागर के नवागत कलेक्टर दिलीप यादव ने वेस्टर्न बायपास की साइट पर पहुंचकर भूमि अधिग्रहण और बायपास निर्माण कार्य का जायजा लिया. उन्होंने साइट पर पहुंचकर बायपास मार्ग का लेआउट देखा और इंजीनियरों से जानकारी ली. यहां प्रस्तावित फ्लाईओवर, रैंप की भी डिजाइन और तकनीकी जानकारी ली. इसके अलावा उन्होंने राजस्व अधिकारियों से बायपास के लिए अधिग्रहित जमीनों की जानकारी ली.
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उन्होंने मौके पर मौजूद प्रभावित किसानों और भू-स्वामियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली. कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुआवजा तय करने और वितरण में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. जमीन अधिग्रहण से संबंधित मामलों में फौती, नामांतरण, सीमांकन, नक्शा सुधार और सिंचित-असिंचित जमीन से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए. भूस्वामियों के मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध न होने और आपसी समझौते वाले लंबित प्रकरण का तुरंत निपटारा करने को कहा.
वनक्षेत्र में लगेगी जालीदार फेसिंग और बनेगी बाउंड्रीवाल
जिन इलाकों से वेस्टर्न बायपास गुजर रहा है, उन इलाकों में वनभूमि भी आती है और वहां पर वन्यजीवों की आवाजाही भी होती है. कलेक्टर दिलीप यादव ने निर्माण कंपनी को निर्देश दिए हैं कि वन क्षेत्र से गुजरने वाले हिस्से के दोनों ओर बाउंड्री वॉल और जालीदार फेंसिंग लगाई जाए और जरूरत के हिसाब से रिटेनिंग वॉल बनाई जाए. मुख्य रोड क्रॉसिंग पर भविष्य के यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए सभी जगह साइनेज और ट्रैफिक कंट्रोल संरचनाएं विकसित की जाएं.