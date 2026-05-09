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आधी रात को घनघोर जंगल में खूंखार जानवर निकले शिकार पर, नाइट विजन कैमरे में कैद

सागर के डॉ. भीमराव अंबेडकर सेंचुरी में लगे नाइट विजन कैमरों में तेंदुए, भालू सहित कई जानवरों की गतिविधियां कैद.

Sagar Bhimrao Ambedkar Sanctuary
आधी रात को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खूंखार जानवर शिकार पर (Source : Bhimrao Ambedkar Sanctuary)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 4:52 PM IST

3 Min Read
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सागर : करीब सालभर पहले सागर के उत्तर वनमंडल में बनाई गयी डॉ. भीमराव आंबेडकर सेंचुरी के तस्वीरें व वीडियो बताते हैं कि जंगल के खूंखार जानवर रात के अंधेरे में सन्नाटे में सैर पर निकलते हैं. इसी दौरान वे शिकार कर अपने पेट भरने का इंतजाम करते हैं. सेंचुरी में स्थापित किए गए नाइट विजन कैमरों में जंगली जानवरों गतिविधियां कैद हुई हैं. इसमें देखा जा सकता है कि अंधेरे में जंगली जानवर कैसे शिकार करते हैं और कैसे मस्ती करते हैं.

अंबेडकर सेंचुरी में भालू और तेंदुआ

वीडियो में एक ऐसा दृश्य कैद हुआ, जिसमें मादा भालू की पीठ पर बैठकर दो शावक मस्ती कर रहे हैं. रात में निकलने वाला दुर्लभ कांटेदार सेई भी ट्रैप हुआ है. एक तेंदुए की बंदर का शिकार करते तस्वीरें भी आई हैं. इन तस्वीरों से उम्मीद जगी है कि भविष्य में सागर जिला वन्यजीव प्रेमियों के लिए ऐसा शानदार डेस्टिनेशन होगा, जहां नौरादेही में बाघ और चीतों के अलावा डॉ. अंबेडकर सेंचुरी में भालू और तेंदुआ से भी रूबरू हो सकेंगे.

अंबेडकर सेंचुरी में भालू के साथ शावकों की मस्ती (Source : Bhimrao Ambedkar Sanctuary)

29 अप्रैल की आधी रात के दृश्य

उत्तर वनमंडल के 25 हजार से ज्यादा हेक्टेयर वनक्षेत्र को डॉ भीमराव आंबेडकर सेंचुरी के तौर पर अधिसूचित किया गया है. यहां लगाए गए कैमरा ट्रैप में भालू शावकों का अपनी मां के साथ मस्ती के पल कैद हुआ है. यहां एक मादा भालू अपने दो शावकों को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जा रही है. दोनों भालू शावक बड़े आराम से अपनी मां की पीठ पर मस्ती करते घूम रहे है. ये वीडियो 29 अप्रैल की रात का है.

Sagar Bhimrao Ambedkar Sanctuary
नाइट विजन कैमरे में कैद खतरनाक जानवर (Source : Bhimrao Ambedkar Sanctuary)

दुर्लभ सेई ने किया रोमांचित

सेंचुरी में रात में सक्रिय होने वाला दुर्लभ शाकाहारी प्राणी सेई भी कैमरा में कैद हुआ है. ये दुर्लभ प्राणी अपने कांटेदार शरीर के लिए जाना जाता है. ये शर्मीला वन्यप्राणी जरूर है, लेकिन बाघ और दूसरे शिकारी जानवर इसके आसपास भी नहीं भटकते, क्योंकि खतरे का आभास होते ही अपने शरीर के कांटों को सक्रिय कर शिकारी जानवर पर पीछे से हमला करता है और शिकारी दर्द से तड़प उठता है. इसके कांटे खड़े देखकर शिकारी जानवर दूर रहना ही ठीक समझते हैं.

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दुर्लभ सेई ने किया रोमांचित (Source : Bhimrao Ambedkar Sanctuary)

बंदर का शिकार करता दिखा तेंदुआ

डॉ. बीआर आंबेडकर सेंचुरी में तेंदुए और भालूओं की अधिकता है. यहां तेंदुआ आसानी से दिख जाते हैं. भालुओं की मस्ती और सेई के अलावा यहां एक तेंदुआ बंदर का शिकार करते कैमरे में कैद हुआ है. तस्वीर में तेंदुआ बंदर का शिकार करता नजर आ रहा है.

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डॉ. अंबेडकर सेंचुरी में भालू बड़ी संख्या में (Source : Bhimrao Ambedkar Sanctuary)

उत्तर वनमंडल के डीएफओ महेंद्र सिंह का कहना है "कैमरा ट्रैप के वीडियो और तस्वीरे सेंचुरी के स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र की तरफ इशारा करते हैं. वनमंडल की बंडा और शाहगढ़ रेंज को मिलाकर करीब 25 हजार 864 हेक्टेयर में फैली सेंचुरी भविष्य में ईको टूरिज्म के केंद्र के रूप में उभरेगी. यहां सैलानियों को आकर्षित करने योजना बनाई गयी है."

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