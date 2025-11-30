ETV Bharat / state

सागर में भावांतर योजना में फर्जीवाड़ा, यूपी के व्यापारी समेत 7 पर FIR दर्ज

कलेक्टर के निर्देश पर शाहगढ़ में 11 नवंबर को उड़नदस्ता के निरीक्षण के दौरान 6 व्यापारियों के पास अवैध तरीके से सोयाबीन का भंडारण पाया गया था. इन सभी व्यापारियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है.

सागर: भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. दूसरी तरफ मंडी अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से व्यापारी मोटी कमाई कर रहे हैं. सागर कृषि उपज मंडी में उत्तरप्रदेश के व्यापारी द्वारा फर्जी तरीके से भावांतर भुगतान योजना का लाभ लेने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है. इसके साथ ही मंडी सचिव को निलंबित करने नोटिस जारी किया गया है.

एसडीएम अमन मिश्रा ने बताया कि "कलेक्टर ने निर्देश दिए थे कि भावांतर योजना के तहत पारदर्शिता के साथ सोयाबीन की बिक्री और पात्र किसानों को योजना का फायदा मिले. सागर कृषि उपज मंडी में सोयाबीन योजना के अंतर्गत सोयाबीन बिक्री की सतत निगरानी करते हुए सही किसानों को लाभ दिलाया जा रहा है.

इसी दौरान 29 नवबंर 2025 को मंडी गेट पर मंडी कर्मचारियों द्वारा की जा रही जांच के दौरान यूपी के ललितपुर जिले के मडावरा के व्यापारी रानू जैन ट्रैक्टर UP-94-AG-8347 से सोयाबीन की 160 बोरियां लेकर पहुंचे थे. उन्होंने रहली निवासी नन्हे सिंह के नाम पर दर्ज कराकर भावांतर योजना का फर्जी तरीके से लाभ लेने की कोशिश करते पाया गया.

यूपी के व्यापारी समेत 7 पर FIR दर्ज (ETV Bharat)

पुलिस ने दर्ज किया मामला

सहायक उपनिरीक्षक महेश सिंह राजपूत ने बताया कि "रानू जैन पिता राजकुमार जैन ने सरकार द्वारा संचालित सोयाबीन भावांतर योजना में फर्जी तरीके से लाभ लेने का प्रयास किया. जांच में आरोपी ने स्वयं को मध्य प्रदेश निवासी कृषक बताकर नाम, पता और वाहन नंबर की झूठी जानकारी देकर मंडी परिसर में करीब 80 क्विंटल सोयाबीन बिक्री के लिए लाया. जिसे आकस्मिक निरीक्षण के दौरान जब्त कर लिया गया. पुलिस थाना मोतीनगर में बीएनएस 2023 की धारा 318(4) के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है."

शाहगढ़ के 6 व्यापारियों पर भी मामला दर्ज

शाहगढ़ एसडीएम नवीन सिंह ठाकुर ने बताया कि "21 नवबंर 2025 को उड़नदस्ता दल ने कृषि उपज मंडी समिति शाहगढ़ के व्यापारियों की दुकान और गोदामों में भंडारित सोयाबीन का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था. निरीक्षण में कई फर्मों की दुकान और गोदामों में सोयाबीन का अवैध भंडारण पाया गया. जिससे भावांतर योजना 2025 में दुरुपयोग की संभावना प्रतीत होती है. इस अवैध भंडारण को ध्यान रखते हुए 6 व्यापारियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 316, 318 सहित विभिन्न उपबंधों के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है."