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पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट-वीडियो तुरंत हटाए मीडिया, दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश

बीजेपी के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह के खिलाफ विभिन्न प्लेटफॉर्म पर प्रसारित आपत्तिजनक कंटेन्ट से दिल्ली हाई कोर्ट नाराज. सागर से कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

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भूपेंद्र सिंह के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री हटाने के निर्देश (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 12:30 PM IST

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सागर : दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक भूपेन्द्र सिंह से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने कहा " इन सामग्री में कई पोस्ट और वीडियो वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और मामले को सनसनीखेज बनाने का प्रयास करते दिखाई देते हैं. ये सामग्री निष्पक्ष रिपोर्टिंग अथवा तथ्यात्मक आलोचना के बजाय समय से पहले निष्कर्ष निकालती दिखती है."

अगली सुनवाई 5 नवम्बर को

हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस तरह के मानहानिकारक आरोप वाली पोस्ट प्रकाशित करने से रोकने का आदेश भी दिया है. साथ ही इस प्रकार की पोस्ट और वीडियो तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने इस प्रकार की सामग्री प्रकाशित करने वाले 5 लोगों से दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 5 नवम्बर 2026 को होगी.

मीडिया को किसी के चरित्रहत्या से बचना चाहिए

दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी साफ किया "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में किसी व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को बदनाम या अपमानित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. प्रेस को जनहित से जुड़े विषयों पर रिपोर्टिंग की स्वतंत्रता है, लेकिन ये आजादी निरंकुश नहीं होनी चाहिए. मीडिया को किसी व्यक्ति की चरित्रहत्या से बचना चाहिए."

हाई कोर्ट के आदेश में प्रतिवादी फेसबुक यूजर, एक यूट्यूब चैनल, दैनिक समाचार पत्र के डिजिटल विंग से जुड़े पत्रकार, कांग्रेस कार्यकर्ता और न्यूज चैनल के संचालक और एंकर सहित सोशल मीडिया मंचों से जुड़े प्रतिवादियों का उल्लेख किया गया है.

भ्रामक सामग्री प्रसारित करने पर टिप्पणी

हाइकोर्ट के समक्ष भूपेन्द्र सिंह की ओर से कहा गया "इन माध्यमों से उनके विरुद्ध भ्रामक और मानहानिकारक सामग्री को लगातार प्रसारित कराया गया." हाई कोर्ट ने आपत्तिजनक वीडियो, लेखों और सोशल मीडिया पोस्टों को देखने के बाद प्रथम दृष्टया कहा "इनमें से अनेक पोस्ट जानबूझकर वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और मामले को सनसनीखेज बनाने का प्रयास करती दिखती हैं."

प्रतिवादियों ने सोशल मीडिया पोस्टों और वीडियो श्रृंखला के माध्यम से कथित मानहानिकारक अभियान को आगे बढ़ाया. पत्रकारिता संबंधी जांच के नाम पर पूछे सवालों को इस प्रकार पेश किया कि उनसे ये धारणा बनती है कि वादी को प्रताड़ित किया गया, जबकि प्रसारित आरोपों और उनसे तैयार किए गए पक्षपाती कथानक के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं रखा गया.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग

हाई कोर्ट ने कहा "विवादित वीडियो, पोस्ट और प्रकाशनों को देखने पर निष्पक्ष रिपोर्टिंग अथवा तथ्यात्मक आलोचना नहीं दिखती. किसी सार्वजनिक व्यक्ति की सार्वजनिक आलोचना की सीमा सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक व्यापक होती है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर किसी व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को बदनाम या अपमानित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. मानहानि और सार्वजनिक आलोचना के बीच बहुत महीन अंतर है और इस संतुलन को बनाए रखना न्यायालयों का महत्वपूर्ण दायित्व है."

सोशल मीडिया से प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना आसान हो गया

आदेश में लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी बनाम साकेत गोखले मामले की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा गया "सोशल मीडिया के दौर में किसी सार्वजनिक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना बेहद आसान हो गया है और सालों की नि:स्वार्थ सेवा से अर्जित प्रतिष्ठा को एक विचारहीन टिप्पणी भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है. मीडिया की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन, गरिमा और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखना जरूरी है."

मीडिया ट्रायल पर भी टिप्पणी

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा "जब समाचार समय से पहले किसी निष्कर्ष को व्यक्त करने लगे और प्रभावी रूप से उस न्यायिक प्रक्रिया का स्थान लेने लगे, जो केवल न्यायालयों के अधिकार में है, तो ऐसी स्थिति ‘मीडिया ट्रायल’ का रूप ले लेती है." हाइ कोर्ट के अनुसार मीडिया द्वारा समानांतर जांच और अन्वेषण किया जाना न्याय के मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है. इसलिए अप्रमाणित आरोपों के गंभीर परिणामों से नागरिकों की रक्षा के लिए ऐसी प्रवृत्ति पर उचित नियंत्रण आवश्यक है.

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