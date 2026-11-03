सागर के बरकोटी का सिद्ध मंदिर, कर्क रेखा पर विराजे स्वयंभू शिव, महाकाल पूजन के बराबर फल
सागर के बरकोटी के शिव मंदिर में शिवलिंग मतंगेश्वर, मां पार्वती को मतंगी माता के रूप में पूजा जाता है. कपिल तिवारी की रिपोर्ट .
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 12:18 PM IST
सागर : नेशनल हाइवे 44 के नजदीक देवरी क्षेत्र के बरकोटी गांव में प्रसिद्ध शिव मंदिर की महिमा अपरंपार है. अनूठी विशेषताओं के चलते इस मंदिर का बुंदेलखंड अंचल में विशेष महत्व है. यहां से कर्क रेखा गुजरती है. कर्क रेखा पर भगवान शिव काले पत्थर के शिवलिंग के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे. 18 वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण किया गया.
मंदिर निर्माण के लिए प्रेरित करने वाले परमहंस संत का नाम मतंग था, इसलिए मंदिर के शिवलिंग की पूजा मतंगेश्वर और शिवलिंग के बगल में विराजी 10 विद्या वाली मां पार्वती को मतंगी माता के रूप में पूजा जाता है. मंदिर परिसर में नंदी, कार्तिकेय और भगवान गणेश हेरंब रूप में विराजमान हैं.
स्वयंभू प्रकट शिवलिंग हैं मतंगेश्वर
मंदिर के पुजारी पंडित वृंदावन तिवारी बताते हैं "ये स्वयंभू प्रकट शिव का मंदिर है. इसका निर्माण 18 वीं शताब्दी में परमहंस संत मतंग ने कराया था. मंदिर के निर्माण में नि: संतान दंपत्ति मिश्रा परिवार ने योगदान दिया था. संत मतंग के नाम पर स्वयंभू महादेव को मतंगेश्वर के रूप में माना गया. उनके साथ दस विद्याओं की ज्ञाता मां पार्वती को मतंगी नाम से स्थापित किया गया."
ये मंदिर मकर संक्राति का प्रतिनिधित्व करता है. यहां पर मकर संक्राति पर हफ्ते भर का मेला लगता है. इसके अलावा बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि पर एक दिन का मेला लगता है. ये मनोकामना सिद्ध मंदिर है, खासकर संतान प्राप्ति को लेकर यहां लोग मनोकामना मांगते हैं.
कर्क रेखा पर विराजमान शिव परिवार
पंडित वृंदावन तिवारी बताते हैं "ये मंदिर कर्करेखा पर 23.5° पर स्थित है. इसलिए इसका विशेष महत्व है. मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव मतंगेश्वर और माता पार्वती मतंगी माता के रूप में विराजमान हैं. मंदिर परिसर में शिव परिवार के कार्तिकेय और गणेश विराजमान हैं और दक्षिणमुखी हनुमान जी भी स्थापित हैं. कर्करेखा पर स्वयंभू शिव के प्रकट होने से ये महत्व माना जाता है कि जो मन, वचन और कर्म से भगवान शिव की पूजा आराधना करता है, उसे भगवान का आशीर्वाद मिलता है और हर मनोकामना पूरी होती है. यहां दूर-दूर से श्रृद्धालु आते हैं, जिनकी मनोकामना पूरी हुई है."
तिल-तिल बढ़ रहा था शिवलिंग
मंदिर में विराजे मतंगेश्वर के रूप में शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयंभू प्रकट शिवलिंग हैं. पंडित वृंदावन तिवारी बताते हैं "शिवलिंग काले पत्थर का है और वैज्ञानिक नियम है कि अगर काले पत्थर में कील ठोक दो तो पत्थर की वृद्धि रुक जाती है. शिवलिंग की लगातार वृद्धि रोकने के लिए कील ठोकी गयी थी, जिसका निशान शिवलिंग पर ऊपर दिखाई देता है. अब शिवलिंग की वृद्धि नहीं हो रही है."
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महाकाल पूजन बराबर मिलता है महत्व
सागर स्थित दद्दा जी मंदिर के महंत पं. केशव गिरी बरकोटी के मंदिर में अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं. उनका कहना है " ये कर्क रेखा पर स्वयं भू प्रकट शिवलिंग हैं. जिसका अपना विशेष महत्व होता है, जिस तरह से उज्जैन से कर्क रेखा गुजरती है और वहां बाबा महाकाल विराजे हुए हैं. उसी तरह बरकोटी से कर्क रेखा गुजरती है और वहां पर स्वयं भू शिवलिंग मतंगेश्वर के रूप में पूजा जाता है. यहां पूजा करने से महाकाल पूजन जैसा फल मिलता है. यहां भविष्य में हम विशेष अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं."