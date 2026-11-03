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सागर के बरकोटी का सिद्ध मंदिर, कर्क रेखा पर विराजे स्वयंभू शिव, महाकाल पूजन के बराबर फल

सागर के बरकोटी का सिद्ध शिव मंदिर ( ETV BHARAT )

सागर : नेशनल हाइवे 44 के नजदीक देवरी क्षेत्र के बरकोटी गांव में प्रसिद्ध शिव मंदिर की महिमा अपरंपार है. अनूठी विशेषताओं के चलते इस मंदिर का बुंदेलखंड अंचल में विशेष महत्व है. यहां से कर्क रेखा गुजरती है. कर्क रेखा पर भगवान शिव काले पत्थर के शिवलिंग के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे. 18 वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण किया गया.

मंदिर निर्माण के लिए प्रेरित करने वाले परमहंस संत का नाम मतंग था, इसलिए मंदिर के शिवलिंग की पूजा मतंगेश्वर और शिवलिंग के बगल में विराजी 10 विद्या वाली मां पार्वती को मतंगी माता के रूप में पूजा जाता है. मंदिर परिसर में नंदी, कार्तिकेय और भगवान गणेश हेरंब रूप में विराजमान हैं.