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बंडा में लोकायुक्त ने रेंजर व क्लर्क को दबोचा, बुजुर्ग किसान से ली 50 हजार रिश्वत

बंडा में लोकायुक्त की रेड. बुजुर्ग किसान से एक लाख रुपये की मांग, किसान 40 हजार दे चुका था. अगली किस्त पर लोकायुक्त का छापा.

Sagar banda Lokayukta raid
बंडा में लोकायुक्त ने रेंजर व क्लर्क को दबोचा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 7:47 PM IST

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सागर : भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सागर में लोकायुक्त लगातार कार्रवाई कर रही है. इसके बाद भी अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं. ताजा मामला बंडा का है. जहां खेत में लगी लकड़ी के परिवहन के लिए किसान से एक लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गयी. किसान 40 हजार रुपए दे चुका था. लेकिन क्लर्क और रेंजर एक लाख रुपये पर अड़े थे.

आखिरकार परेशान होकर किसान ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई.लोकायुक्त ने बंडा वन परिक्षेत्र कार्यालय में पदस्थ क्लर्क और रेंजर को आज 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

एक लाख रुपए रिश्वत पर अड़ा रेंजर, किसान ने सबक सिखाया (ETV BHARAT)

एक लाख रुपए रिश्वत पर अड़ा रेंजर

लोकायुक्त निरीक्षक रंजीत कुमार के अनुसार "किसान विजय सिंह राजपूत के खेत में लगी लकड़ी के परिवहन के लिए उन्हें वन विभाग से अनुमति लेनी थी. इसके लिए उन्होंने बंडा वन परिक्षेत्र कार्यालय में टीपी (ट्रांजिट परमिट) के लिए आवेदन किया था. लेकिन वनविभाग के क्लर्क जय प्रकाश तिवारी द्वारा लगातार उनसे पैसों की मांग की जा रही थी. किसान पहले क्लर्क को 40 हजार रुपये दे चुका था. लेकिन इसके बाद भी रेंजर विकास सेठ द्वारा 60 हजार की और मांग की जा रही थी. कुल 1 लाख रुपए की रिश्वत देने पर टीपी जारी करने की मांग की जा रही थी."

रंगे हाथों धरे गए रेंजर और क्लर्क

रिश्वत की मांग से परेशान होकर किसान ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय सागर से की. शिकायत की तस्दीक के बाद लोकायुक्त सागर टीम ने तय योजना के तहत किसान को 50 हजार रुपए लेकर रेंजर के दफ्तर भेजा गया, जहां रेंजर ने रिश्वत के 50 हजार रुपए लिए, तो पहले से सादी वर्दी में तैनात लोकायुक्त टीम ने रेंजर विकास सेठ और क्लर्क जयप्रकाश तिवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया. दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

लगातार कार्रवाई के बाद भी रिश्वतखोरी

मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है. लोकायुक्त टीमों द्वारा लगभग रोजाना ही कहीं न कहीं छापा मारकर रिश्वत लेते अधिकारी और कर्मचारियों को पकड़ा जाता है. रिश्वत के मामले में कार्रवाई होने के बाद भी सरकारी विभागों में ढर्रा नहीं बदल पा रहा है.

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