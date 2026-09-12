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नेशनल हाइवे 44 पर चला बुलडोजर, टोल टैक्स से लेकर 50 अवैध कब्जों को किया नेस्तनाबूद

सागर में शराब कांड के बाद प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई, नेशनल हाइवे 44 और कानपुर हाइवे पर अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर. रिपोर्ट- कपिल तिवारी.

SAGAR BULLDOZERS ACTION
नेशनल हाइवे 44 पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 12:31 PM IST

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Updated : September 12, 2026 at 1:00 PM IST

3 Min Read
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सागर: बंडा शराब कांड के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव का बुलडोजर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है. इसी कड़ी में मालथौन टोल टैक्स के आसपास एन एच 44 के किनारे शासकीय भूमि पर अवैध रूप से संचालित लगभग 50 से अधिक ढाबा, होटल, दुकानों एवं टपरों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई एवं करोड़ों रुपये मूल्य की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया.

नेशनल हाइवे 44 और बंडा में बुलडोजर का कहर
अनुविभागीय अधिकारी सतीश वर्मा ने बताया कि, ''राष्ट्रीय राजमार्ग पर शासकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर दुकानें एवं ढाबे संचालित किए जा रहे थे. जहां से अवैध शराब एवं नशीले पदार्थ बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थीं. नेशनल हाइवे की शासकीय भूमि पर अवैध रूप से संचालित ढाबों और दुकानों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है."

नेशनल हाइवे 44 और कानपुर हाइवे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई (ETV Bharat)

एसडीएम सतीश वर्मा ने बताया कि, ''इन स्थानों से अवैध शराब व नशीले पदार्थ बेचे जाने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. पहले नोटिस देने और आज सुबह मुनादी कराकर ये कार्रवाई की गई है. अब तक कई अवैध ढाबों पर बुलडोजर चल चुका है और टोल टैक्स के आगे भी यह कार्रवाई निरंतर जारी है. इसी तरह कानपुर नेशनल हाइवे पर बंडा तहसीलदार मोहित जैन ने बंडा शराब कांड के आरोपी मनीष लोधी द्वारा संचालित अवैध ढाबे पर भी कार्रवाई करते हुए उसे जमींदोज किया गया है.''

LIQUOR MAFIA HOUSES DEMOLISHED
शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया (ETV Bharat)

शासकीय भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त

इसी कड़ी में शाहगढ़ के ग्राम सिमरिया उवरी में बंडा शराब कांड के आरोपी चंद्रभान राजपूत द्वारा कब्जाई गई 4.79 हेक्टेयर शासकीय सेवा भूमि को प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण मुक्त कराया. इस भूमि पर आरोपी द्वारा की गई अवैध खेती को नष्ट कर भूमि शासकीय आधिपत्य में ली गई. थाना मालथौन में भी प्रशासन-पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लगभग 8–10 ढाबों एवं 20–25 गुमटियों को हटाया गया. कार्रवाई के दौरान महाकाल ढाबा, रामराज ढाबा, जगदम्बा ढाबा, ओम साईं राम ढाबा, हरियाणा ढाबा, न्यू बुंदेला ढाबा सहित अन्य स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया.

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50 अवैध कब्जों को किया नेस्तनाबूद (ETV Bharat)

जारी रहेगी कार्रवाईः प्रतिभा पाल
मामले की गंभीरता देखते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा है कि, ''जिले में सरकारी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'' उन्होंने कहा कि, ''राष्ट्रीय राजमार्गों और मुख्य मार्गों के किनारे दुर्घटनाओं को न्योता देने वाले और शासकीय भूमि पर कब्जा जमाने वाले सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ यह अभियान अनवरत जारी रहेगा.''

Last Updated : September 12, 2026 at 1:00 PM IST

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