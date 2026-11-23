अचानक आदतन शराबियों का लिवर और बीपी चेक करने लगे डॉक्टर, नशा न करने की दिलाई शपथ
सागर में आदतन शराबियों का युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण, लिवर और बीपी का चेकअप किया, कलेक्टर के निर्देश पर शुरू हुई मुहिम. रिपोर्ट-कपिल तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 11:58 AM IST|
Updated : November 23, 2026 at 12:27 PM IST
सागर: मध्य प्रदेश के सागर जिले में आए दिन शराब से मौतों के मामले के बाद प्रशासनिक हलकों में हडकंप मचा हुआ है. सितंबर माह की शुरूआत में बंडा थाना क्षेत्र में करीब 20 लोगों की मौत के बाद पिछले दिनों फिर दो लोगों की मौत का मामला सामने आया. इसके अलावा सागर शहर और केसली ब्लाॅक के जैतपुर डोमा गांव में शराब से कथित मौत के मामले के बाद एक तरफ जहां प्रशासन शराब के सैंपल ले रही है. तो दूसरी तरफ कलेक्टर ने आदतन शराब पीने वालों को चिन्हिन करके स्वास्थ्य परीक्षण की मुहिम शुरू की है.
आबकारी और स्वास्थ्य विभाग के अमले ने बंडा और सागर शहर से इसकी शुरूआत कर दी है. टीम ने शराब के आदी लोगों के लिवर, बीपी सहित अन्य जांचें की. सीएमएचओ डॉ. देवेश पटेरिया ने बताया कि, ''कलेक्टर के निर्देश पर शराब के आदी लोगों का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है. उनको नशे के हानियां बताकर जागरूक भी किया जा रहा है.''
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डोर टू डोर सर्वे और स्वास्थ्य परीक्षण
कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के सख्त निर्देश के चलते जिले में अत्यधिक और आदतन मदिरा सेवन करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार का विशेष अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है. कलेक्टर की इस पहल का उद्देश्य शराब के आदी हो चुके लोगों को गंभीर बीमारियों से बचाना और उन्हें समय पर समुचित इलाज उपलब्ध कराना है.
कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवेश पटेरिया और सहायक आबकारी आयुक्त वंदना पांडे के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें मैदान में सक्रिय हैं. कलेक्टर की कार्ययोजना के तहत शराब दुकानों से विगत दिनों संकलित की गई सूची के आधार पर टीमें सीधे संबंधित व्यक्तियों के घरों और चिन्हित स्थलों तक पहुंच रही हैं. बंडा क्षेत्र के बिनायका और मगरधा सहित अलग-अलग ग्रामीण अंचलों और सागर शहर के गोपालगंज, सिविल लाइंस और पुरव्याऊ इलाकों में सघन स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है.
मौके पर ही जांच, ब्लड सैंपलिंग और इलाज
स्वास्थ्य अमला मौके पर ही व्यक्तियों के लक्षणों के आधार पर गहन जांच कर रहा है. जरूरत पढ़ने पर तत्काल ब्लड सैंपल कलेक्शन और ड्रिप लगाने का काम तत्काल किया जा रहा है. अभियान के तहत रविवार बंडा के बिनायका और मगरधा में करीब 28 और सागर शहर के गोपालगंज, सिविल लाइंस और पुरव्याऊ इलाके में 22 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर इलाज शुरू किया जा चुका है.
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मौके पर खुद पहुंचे सीएमएचओ और आबकारी अधिकारी
बंडा इलाके में खुद अधिकारी और सागर शहर में मेडिकल टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है. सहायक आबकारी आयुक्त वंदना पांडे और सीएमएचओ डॉ. देवेश पटेरिया ने अलग-अलग स्थानों पर खुद पहुंचकर स्क्रीनिंग प्रक्रिया का निरीक्षण किया और टीमों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए. टीम ना केवल सूचीबद्ध लोगों की बल्कि शराब दुकानों के आसपास भी मेडिकल स्क्रीनिंग कर रही है. इसके साथ ही, टीमें संबंधित व्यक्तियों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से संवाद कर रही हैं, ताकि उन्हें ज्यादा शराब सेवन के घातक परिणामों के प्रति जागरूक किया जा सके.