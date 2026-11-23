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अचानक आदतन शराबियों का लिवर और बीपी चेक करने लगे डॉक्टर, नशा न करने की दिलाई शपथ

आदतन शराबियों का युद्ध स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण ( ETV Bharat )

सागर: मध्य प्रदेश के सागर जिले में आए दिन शराब से मौतों के मामले के बाद प्रशासनिक हलकों में हडकंप मचा हुआ है. सितंबर माह की शुरूआत में बंडा थाना क्षेत्र में करीब 20 लोगों की मौत के बाद पिछले दिनों फिर दो लोगों की मौत का मामला सामने आया. इसके अलावा सागर शहर और केसली ब्लाॅक के जैतपुर डोमा गांव में शराब से कथित मौत के मामले के बाद एक तरफ जहां प्रशासन शराब के सैंपल ले रही है. तो दूसरी तरफ कलेक्टर ने आदतन शराब पीने वालों को चिन्हिन करके स्वास्थ्य परीक्षण की मुहिम शुरू की है.