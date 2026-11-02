बंडा शराबकांड के आरोपी जुझार सिंह की मौत, जेल में बिगड़ी तबीयत, भोपाल में चल रहा था इलाज
शराबकांड के मामले में आरोपी को उपजेल बंडा में रखा गया था, तबीयत बिगड़ने पर भोपाल के हमीदिया अस्पताल किया था रेफर. रिपोर्ट- कपिल तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 11:01 AM IST|
Updated : November 2, 2026 at 11:10 AM IST
सागर: शराबकांड में मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है. शराब पीकर जान गवां चुके लोगों के अलावा जहरीली शराब के गोरखधंधे में शामिल लोगों की भी मौत के मामले सामने आ रहा है. इस जहरीली शराबकांड के आरोपी जुझार सिंह लोधी की भोपाल में हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया है. आरोपी को शराबकांड के मामले में उपजेल बंडा में रखा गया था. जहां उसकी तबीयत बिगड़ने पर बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज रैफर किया गया था. हालत और ज्यादा गंभीर होने पर आरोपी को भोपाल हमीदिया अस्पताल रैफर कर दिया गया है. जहां शनिवार रात को उसकी मौत हो गयी.
शराबकांड के बाद से जेल में था आरोपी
बंडा जहरीली शराबकांड में नामजद आरोपी नौराज गांव के जुझारसिंह लौधी की भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी. बंडा उपजेल प्रभारी अनुभा चौधरी ने बताया कि, ''शाहगढ़ के नौराज गांव के रहने वाले 47 साल के जुझारसिंह लोधी को शराबकांड के आरोप में जेल में रखा गया था. आरोपी जुझार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर 8 सितंबर को बंडा उपजेल भेजा था.
जेल में तबीयत बिगड़ने पर जुझार सिंह को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में भर्ती कराया था. लेकिन कोई सुधार नहीं होने पर उसे 27 अक्टूबर को भोपाल के हमीदिया अस्पताल रैफर कर दिया गया था. वहां भी उसकी हालत गंभीर थी और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था. शनिवार देर रात उसकी मौत हो गयी. जेल में रहते हुए उसे लगातार उल्टियां हो रही थी. करीब दो साल पहले उसकी बायपास सर्जरी हुई थी और तब से उसकी तबीयत खराब थी.''
- सागर पुलिस ने ग्वालियर से दिल्ली तक दी दबिश, नकली शराब बनाने यहीं से भेजा गया 'जहर'
- शिवपुरी में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का हल्लाबोल, 50 पर FIR, सरपंच सहित 15 गिरफ्तार
- मध्य प्रदेश के सागर में जहरीली शराब का कहर, 12 लोगों की मौत, कई लोगों का इलाज जारी
शराबकांड के तीसरे आरोपी की मौत
बंडा शराबकांड में जहां निर्दोष लोगों को जान गयी है, वहीं तीन आरोपियों की भी मौत हो चुकी है. इससे पहले बमूरा भेड़ा गांव के निवासी पिता-पुत्र गोविंद सिंह और रामप्रसाद की भी जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है. रामप्रसाद जहरीली शराब बेचता था और उसके पिता ने भी वही शराब पी ली थी. इस मामले में दर्ज अलग-अलग मामलों में 62 लोगों को आरोपी बनाया गया था. जिसमें से करीब 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं. पुलिस द्वारा फरार आरोपियों की धर पकड़ अभी भी जारी है.