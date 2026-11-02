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बंडा शराबकांड के आरोपी जुझार सिंह की मौत, जेल में बिगड़ी तबीयत, भोपाल में चल रहा था इलाज

बंडा शराबकांड के आरोपी जुझार सिंह की मौत ( ETV Bharat )

सागर: शराबकांड में मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है. शराब पीकर जान गवां चुके लोगों के अलावा जहरीली शराब के गोरखधंधे में शामिल लोगों की भी मौत के मामले सामने आ रहा है. इस जहरीली शराबकांड के आरोपी जुझार सिंह लोधी की भोपाल में हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया है. आरोपी को शराबकांड के मामले में उपजेल बंडा में रखा गया था. जहां उसकी तबीयत बिगड़ने पर बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज रैफर किया गया था. हालत और ज्यादा गंभीर होने पर आरोपी को भोपाल हमीदिया अस्पताल रैफर कर दिया गया है. जहां शनिवार रात को उसकी मौत हो गयी.

शराबकांड के बाद से जेल में था आरोपी