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ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा हिम्मत नहीं होगी, शराब कांड के पीड़ितों से मिलने के बाद बोले मोहन यादव

सागर: बंडा में जहरीली शराब कांड में लोगों की मौत के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सागर पहुंचे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सीधे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचे और उन्होंने शराब कांड के मरीज और पीड़ित परिवारों से बातचीत की और उनका हाल-चाल जाना. बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली और बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मोहन यादव ने कहा है कि "इस मामले में मैंने अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए फ्री हैंड दिया है और कहा है कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि किसी की दोबारा इस तरह की हिम्मत न हो." उन्होंने पुलिस और प्रशासन को भरपूर सख्ती बरतने और सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर नशा मुक्ति के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने की बात कही. वहीं, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से अपील की है कि यह चुनौती पूर्ण समय है. इसलिए सबको मिलजुल कर इसका मुकाबला करना चाहिए.

प्रशासन को फ्री हैंड, सख्त कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बीएमसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि "यहां जो घटना शराब के कारण हुआ है आज उनके पीड़ित और बीमार लोगों से मैं मिला हूं. मैंने यहीं पर प्रशासन के साथ भी मीटिंग की है. कांग्रेस के समय पर इस तरह के मामलों के लिए कठोर कानून नहीं थे. लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के समय हमारी सरकार ने ऐसे मामले के लिए कठोर कानून बनाए हैं. इनमें 49 क और 304 जोड़ते हुए हत्या से लेकर आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा का प्रावधान है.