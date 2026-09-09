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ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा हिम्मत नहीं होगी, शराब कांड के पीड़ितों से मिलने के बाद बोले मोहन यादव

बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक, सख्त कार्रवाई के निर्देश के साथ प्रशासन को दिया फ्री हैंड. रिपोर्ट कपिल तिवारी.

SAGAR BANDA HOOCH TRAGEDY
शराब कांड के पीड़ितों से मिले मोहन यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 9:08 PM IST

3 Min Read
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सागर: बंडा में जहरीली शराब कांड में लोगों की मौत के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सागर पहुंचे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सीधे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचे और उन्होंने शराब कांड के मरीज और पीड़ित परिवारों से बातचीत की और उनका हाल-चाल जाना. बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली और बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मोहन यादव ने कहा है कि "इस मामले में मैंने अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए फ्री हैंड दिया है और कहा है कि ऐसी कार्रवाई की जाए कि किसी की दोबारा इस तरह की हिम्मत न हो." उन्होंने पुलिस और प्रशासन को भरपूर सख्ती बरतने और सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ मिलकर नशा मुक्ति के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने की बात कही. वहीं, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से अपील की है कि यह चुनौती पूर्ण समय है. इसलिए सबको मिलजुल कर इसका मुकाबला करना चाहिए.

प्रशासन को फ्री हैंड, सख्त कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बीएमसी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि "यहां जो घटना शराब के कारण हुआ है आज उनके पीड़ित और बीमार लोगों से मैं मिला हूं. मैंने यहीं पर प्रशासन के साथ भी मीटिंग की है. कांग्रेस के समय पर इस तरह के मामलों के लिए कठोर कानून नहीं थे. लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के समय हमारी सरकार ने ऐसे मामले के लिए कठोर कानून बनाए हैं. इनमें 49 क और 304 जोड़ते हुए हत्या से लेकर आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा का प्रावधान है.

मीडिया से बात करते मोहन यादव (ETV Bharat)

जो लोग ऐसी घटना में लिप्त हैं, हमने प्रशासन को फ्री हैंड दिया है कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए. जो अवैध अतिक्रमण या किसी तरह की अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए. प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के बॉर्डर के जरिए दूसरे राज्यों से बेहतर संबंध बनाकर ऐसे मामलों में सख्ती बढ़ती जाए. हम ऐसी कार्रवाई करेंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा कोई इस तरह की हिम्मत न करे. हमने पूरे राज्य में दिशा निर्देश जारी किए हैं."

Sagar Banda Hooch Tragedy
बुंदेलखंड मेडिकल कालेज में भर्ती लोगों से मिलते डॉ. मोहन यादव (ETV Bharat)

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विपक्ष और समाज से अपील

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बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक (ETV Bharat)

इसके साथ-साथ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विपक्ष और समाज से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई के अलावा सामाजिक जागरूकता की भी जरूरत है। हम धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे। कांग्रेस से भी हमारा अनुरोध है कि ऐसे संकट के समय पर सब लोग मिलकर चुनौती का सामना करें और समाज को सुधारने के लिए प्रयास करें ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो।

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