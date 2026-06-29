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सर्दी का इलाज कराने 19 महीने के बच्चे को लाए अस्पताल, गलत दवा से आंखों की रोशनी गायब

सागर के बंडा के सरकारी अस्पताल में लापरवाही के आरोप, इलाज कराने पहुंचे 19 महीने के मासूम की आंखों की रोशनी चली गई. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

SAGAR CHILD LOSE EYES vision
गलत ड्रॉप से आंखों की रोशनी गायब (Getty Image/ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 11:45 AM IST

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Updated : June 29, 2026 at 12:10 PM IST

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सागर: बंडा तहसील से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक पिता ने बंडा सिविल अस्पताल पर उसके बेटे के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. पीड़ित पिता का दावा है कि, डॉक्टर की लापरवाही के कारण उसके 1 साल 7 महीने के मासूम बेटे की आंखों की रोशनी चली गयी है. इस मामले में पीड़ित पिता ने बंडा थाना में शिकायत भी दर्ज करायी है.

सर्दी के इलाज के लिए लाए थे अस्पताल
बंडा के ग्राम भूसा कमलपुर के निवासी इंद्रराज विश्वकर्मा ने बताया कि, ''29 मई 2026 को अपने एक साल 7 महीने के बेटे विनय विश्वकर्मा को सर्दी और आंखों में लालिमा की शिकायत होने पर इलाज के लिए बंडा सिविल अस्पताल लाए थे. जहां उन्होंने ओपीडी पर्ची बनवाकर ड्यूटी पर मौजूद डाॅक्टर को अपने बेटे को दिखाया था. डॉक्टर ने बेटे विनय को देखने के बाद एक आई ड्रॉप, पैरासिटामोल सिरप और एक इंजेक्शन व अन्य दवाइयां दीं थी. दवा देने के बाद पिता अपने बच्चे को लेकर करीब 3 से 4 घंटे तक अस्पताल में रुका रहा, लेकिन बच्चे की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ. बल्कि दवाइयों के असर से मासूम की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी.''

पिता ने डॉक्टरों पर लगाए लापरवाही के आरोप (ETV Bharat)

एम्स भोपाल में कराया इलाज, आंखों की रोशनी गायब
इंद्रराज विश्वकर्मा का कहना है कि, ''बच्चे की हालत नाजुक होते देख उसे तुरंत जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां से डाॅक्टर ने प्रारंभिक जांच के बाद किसी बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी. तो इंद्रराज विश्वकर्मा अपने बेटे को एम्स भोपाल लेकर पहुंचे. वहां डाक्टरों ने जांच के बाद कहा कि गलत इलाज के कारण मासूम विनय की आंखों की रोशनी चली गयी है.''

MP BANDA CIVIL HOSPITAL NEGLIGENCE
सागर के बंडा के सरकारी अस्पताल में लापरवाही (ETV Bharat)
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डॉक्टर पर लगे गलत दवा देने के आरोप (ETV Bharat)

थाने में शिकायत दर्ज
एम्स में जांच के बाद पीड़ित पिता बंडा पुलिस थाने पहुंचा, जहां उसने शिकायत दर्ज करायी है. जिसमें बताया गया है कि मेरे बेटे के इलाज में सिविल अस्पताल, बन्डा के चिकित्सक द्वारा गंभीर चिकित्सीय लापरवाही बरती गई, जिसके कारण मेरे बेटे की आंखों की रोशनी चली गयी है. हालांकि शिकायत में पीड़ित ने डाॅक्टर के नाम का उल्लेख नहीं किया है. लेकिन कहा है कि वो उन्हें पहचान लेंगे. पीड़ित इंद्रराज ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. पुलिस ने पीड़ित के आवेदन पर जांच शुरू कर दी है.

जांच के लिए टीम गठित: CMHO
सीएमएचओ डाॅ जी पी राय ने बताया कि, ''इस मामले में मेरे द्वारा टीम गठित की गयी है. सागर के इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय की आई सर्जन डाॅ. अदिति के नेतृत्व में टीम बंडा पहुंचकर पीड़ित से मुलाकात करेगी और इलाज करने वाले डाॅक्टर के अलावा बीएमओ से जानकारी लेगी. जांच टीम पूरी जांच करके सागर पहुंचकर मुझे रिपोर्ट सौंपेगी, उसके अनुसार कार्यवाही के लिए अनुसंशा की जाएगी.''

Last Updated : June 29, 2026 at 12:10 PM IST

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