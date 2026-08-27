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बहुत झूला झूल लिया अब घर चलो, रक्षाबंधन पर दर्शन देते हैं बलदाऊ, कन्हैया को ले जाते हैं साथ

वैसे तो सागर शहर के लोग भगवान को बिहारी जी के नाम से पुकारते हैं. लेकिन वास्तविकता में उनका नाम अटल बिहारी है. मंदिर के पुजारी पंडित महेंद्र पाराशर बताते हैं कि, ''यह मंदिर निंबार्क परंपरा से जुड़ा हुआ है. जहां तक निंबार्क परंपरा की बात करें, तो इसका इतिहास 5000 साल से ज्यादा पुराना है. सागर में मंदिर स्थापित करने वाले दयाल दास महाराज की गद्दी की बात करें, तो कई पीढ़ियों से चली आ रही है. हो सकता है कि दयाल दास महाराज की 30- 40 वीं पीढ़ी होंगे.

इस परंपरा के पीछे ये कहानी है कि, रक्षाबंधन के दिन बलदाऊ पहुंचते हैं और कन्हैया से कहते हैं कि बहुत हो गयी सावन के झूलों की मस्ती, अब अपने लिए दूसरे काम भी करना है. इस तरह बलदाऊ कन्हैया को अपने साथ ले जाते हैं. खास बात ये है कि पूरे सावन में रक्षाबंधन के दिन ही बलदाऊ झूलों में बैठते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं. बिहारी जी मंदिर की यह परंपरा सावन के झूलों से जुड़ी हुई है. जिसमें सावन के महीने में विशेष तिथियां पर अलग-अलग झांकियां सजाई जाती हैं.

सागर: वैसे तो सागर शहर के सराफा बाजार को बुंदेलखंड का वृंदावन कहा जाता है. क्योंकि यहां पर भगवान कृष्ण से जुड़े लगभग हर संप्रदाय के मंदिर स्थित हैं. लेकिन यहां विराजे अटल बिहारी जी सरकार के मंदिर को लेकर पूरे शहर में और आसपास के इलाकों में गहरी आस्था है. इसी अटल बिहारी जी मंदिर में रक्षाबंधन के दिन की एक अनोखी परंपरा है जिसे देखने के लिए भक्तों का जमावड़ा लगता है.

दयाल दास महाराज ठाकुर जी को लेकर चले थे कि कहीं उनकी स्थापना करेंगे. लेकिन दयाल दास महाराज ठाकुर जी को लेकर सागर पहुंचे, तो ठाकुर जी यहीं पर अटल हो गए और फिर आगे नहीं बढ़े. इसलिए उनको यहीं पर अटल बिहारी सरकार के नाम से स्थापना कर दी गई. यह 300 साल से ज्यादा पुरानी बात है. तब से यहां पर निंबार्क परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना होती है. इस परंपरा के अनुसार उत्सव मनाए जाते हैं और दूसरे कार्य किए जाते हैं.''

रक्षाबंधन पर कन्हैया को ले जाते हैं साथ बलदाऊ (ETV Bharat)

अनोखी परंपरा, कन्हैया को लेने पहुंचते हैं बलदाऊ

बिहारी जी सरकार मंदिर में सावन के महीने में झूले सजाए जाते हैं. सावन की विशेष तिथियां पर विशेष झांकियां भी सजाई जाती हैं और रक्षाबंधन के दिन कन्हैया के बड़े भैया बलदाऊ के भी दर्शन होते हैं, जो पूरे सावन के महीने में नहीं होते हैं. पुजारी पंडित महेंद्र कुमार पाराशर बताते हैं कि, ''ये पांच पीढ़ी पुरानी परंपरा है. बड़े महाराज दयाल दास जी महाराज, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था. उन्होंने यह परंपरा बनाई थी कि 15- 20 दिन सावन के महीने में ठाकुर जी झूला झूलते हैं, तो पूर्णिमा के दिन यानि रक्षाबंधन को बलदाऊ आते हैं और कन्हैया को घर लेकर जाते हैं.''

बलदाऊ कन्हैया से कहते हैं कि, ''भाई बहुत हो गया, बहुत झूला झूल दिया, अब अपने घर चलो. यह आज की नहीं करीब 4-5 पीढ़ी पुरानी परंपरा है, जिसे आज भी निभाया जा रहा है. मंदिर के बड़े पंडित जी और सभी पंडित मिलकर सावन के सभी कार्यक्रम विधिवत्त संचालित करते हैं. पूरे महीने भर उत्सव चलता है और आखिरी दिन रक्षाबंधन के दिन बलदाऊ दर्शन देते हैं. रक्षाबंधन के दिन ही विशेष रूप से बलदाऊ को झूले पर बिठाया जाता है और परंपरा अनुसार अपने छोटे भाई कन्हैया को कहते हैं कि महीना भर हो गया है, हमें दूसरे काज भी करना है अब हमें चलना चाहिए.''

रक्षाबंधन पर दर्शन देते हैं बलदाऊ (ETV Bharat)

रक्षाबंधन के दिन ही होते हैं बदलाऊ के दर्शन

श्रद्धालु संगीता कहती हैं कि, ''मैं बचपन से नियमित तौर पर बिहारी जी मंदिर आती हूं. यहां हर त्यौहार के मौके पर विशेष आयोजन किए जाते हैं. यहां सावन के महीने में झूले लगाए जाते हैं. जिनमें विशेष तिथियों पर विशेष झांकियां सजाई जाती हैं. रक्षाबंधन के दिन यहां की परम्परा के अनुसार झूलों का समापन होता है. रक्षाबंधन के दिन विशेष रूप से बलदाऊ के दर्शन होते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कन्हैया को घर ले जाने के लिए पहुंचते हैं.

बता दें कि बुंदेलखंड अपनी अनोखी परंपराओं के लिए जाना जाता है. यह भी यहां का ट्रेडिशन है. वैसे भी बिहारी जी के मंदिर में सावन के महीने में झूलों को देखने के लिए भक्तों का तांता लगता है. यहां की विशेष परंपराओं के कारण लोग दर्शनों के लिए पहुंचते हैं.