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ज्योतिष की दुर्लभ विद्या नारद संहिता, भूत-भविष्य का सटीक विश्लेषण और अचूक उपाय भी

ज्योतिष की दुर्लभ विद्या नारद संहिता, इससे सटीक जानकारी ( ETV BHARAT )

नारद संहिता की मदद से हाथ के पंजे से ज्योतिष की जानकारी (ETV BHARAT)

ज्योतिषाचार्य और नारद संहिता के विद्वान पंडित पुरुषोत्तम लाल तिवारी बताते हैं "हमारे शास्त्रों में जहां-जहां नारद मुनि द्वारा हस्तरेखा देखने का वर्णन आया है, उसे नारद संहिता में संजोया गया है. नारद मुनि ने मां पार्वती, सीता और विश्वमोहिनी का हाथ देखा. इसके कई प्रसंग शास्त्रों में हैं. नारद संहिता में उनका विस्तार से वर्णन है. नारद मुनि जब राजा हिमांचल के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी पार्वती का हाथ देखने के लिए कहा. उन्होंने बताया कि साक्षात जगदंबिका का रूप है. राजा हिमाचल ने उनसे विवाह के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि योगी, जटाधारी, काम भावनाओं से हरित अस्त व्यस्त वेशभूषा में होगा.

इसमें हाथ का छापा लेकर नारद संहिता के आधार पर विश्लेषण करके पूर्व जन्म, अतीत और भविष्य सबके बारे में बताया जाता है. पंडित पुरुषोत्तम लाल तिवारी अब तक करीब 60-70 हजार लोगों का भविष्य इस विधा से देख चुके हैं. खास बात ये है कि उनके पास नारद संहिता की हस्तलिखित पांडुलिपि है, जो उनके गुरु ने उन्हें भेंट की थी. इस विधा के जानकार कुछ दक्षिण भारत और पंजाब के होशियारपुर में हैं.

सागर : ज्योतिष का क्रेज बढ़ता जा रहा है. लोग अपना भविष्य जानने और समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कुंडली, हस्तरेखा और अंक ज्योतिष और कई तरह के उपाय करते हैं. लेकिन ज्योतिष की दुर्लभ विधा नारद संहिता भी है, जिसके जानकार काफी मुश्किल से मिलते हैं. मध्य प्रदेश के इकलौते नारद संहिता के जानकार ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम लाल तिवारी विशेषज्ञ माने जाते हैं. ये संहिता नारद मुनि द्वारा दूसरे शास्त्रों में हस्तरेखा के आधार पर की गयी भविष्यवाणियों का संकलन है.

नारद मुनि की बात सुनकर राजा हिमाचल चिंतित हो गए और उन्होंने पूछा कि जो आपने वर्णन किया है, वैसा वर कौन होगा. नारद मुनि ने बताया "मैंने जो वर्णन किया है, वह भगवान शंकर से मिलता है. जो भाग्य में लिखा होता है, वो अकाट्य होता है और भोगना पड़ता है. लेकिन भगवान शंकर पास विशेष शक्ति है, वह चाहें तो भाग्य का लिखा भी मिटा सकते हैं."

ज्योतिष की दुर्लभ विद्या नारद संहिता (ETV BHARAT)

नारद मुनि ने विश्वमोहिनी का हाथ देखा तो उन्होंने पाया "जो विश्वमोहिनी का वरण करेगा, वो अमर होगा." भगवान विष्णु ने विश्वमोहिनी का वरण किया तो नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया. लेकिन यहां नारद मुनि भ्रमित हो गए थे, दरअसल यहां पर ये था कि जो विश्वमोहिनी का वरण करेगा, वो पहले से अमर होगा.

नारद संहिता की हस्तलिखित पांडुलिपि (ETV BHARAT)

कहां से सीखा दुर्लभ नारद संहिता का फलादेश

ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम लाल तिवारी के पास नारद संहिता की हस्तलिखित पांडुलिपि मौजूद है. उनका कहना है "ये परंपरागत तरीके से गुरुजनों ने अपने विशेष शिष्यों को भेंट की. ये नालंदा विश्वविद्यालय में मौजूद थी, लेकिन जल जाने के कारण नष्ट हो गयी. कहीं-कहीं बड़े-बड़े राजा महाराजाओं की लाइब्रेरी में मिल सकती है. परंपरागत रूप से गुरुओं द्वारा शिष्यों को दी गयी. इसी तरह मेरे गुरु लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी थे, एक दिन लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी जी ने कहा कि मैं नारद संहिता तुम्हें सिखाऊंगा.करीब दो-ढाई साल मुझे नारद संहिता सीखने में लगे."

ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम लाल तिवारी का सम्मान करती उमा भारती (ETV BHARAT)

नारद संहिता के जानकार दुर्लभ हैं

ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम लाल तिवारी कहते हैं "ये विद्या मध्य प्रदेश में कोई नहीं जानता. दक्षिण भारत का मैंने जरूर टीवी पर देखा था और पंजाब के होशियारपुर में इसके जानकार हैं. नारद संहिता की पांडुलिपि पहले ताम्रपत्र पर थी, फिर भोजपत्र पर आयी और फिर हस्तलिखित आयी. मेरे पास जो नारद संहिता काफी प्राचीन है और करीब चार पीढ़ी की जानकारी मुझे है."

हस्तरेखा छापकर फिर उसका विश्लेषण करके नारद संहिता के पेज निकालते हैं. उसमें संबंधित व्यक्ति के बिना बताए सब आ जाता है कि व्यक्ति क्या पूछना चाहता है. जैसे बीमारियां, संतान बाधा, व्यापार में रुकावट, नौकरी जैसे विषयों के बारे में बताते है कि आगे पीछे क्या होगा और फिर उसका उपाय बताते हैं. इसमें पूर्वजन्म के बारे में भी पता चलता है, पूर्वजन्म काफी महत्वपूर्ण होता है.

बडे़ राजनेताओं से लेकर अफसर आते हैं हाथ दिखाने

ज्योतिषाचार्य पं. पुरुषोत्तम लाल तिवारी अब तक हजारों लोगों के हाथछापा पद्धति से देख चुके हैं, जिनमें कई राजनेता, आईएएस और आईपीएस हैं. एडीजी अजय शर्मा, पूर्व डीजीपी अयोध्यानाथ पाठक, अरविंद जोशी और उनके पिता एचएम जोशी, एएन सिंह, कमलनाथ, मोतीलाल वोरा, नारायण दत्त तिवारी का भी देखा. इंदिरा जी जब चुनाव हार गयी थी और फिर चुनाव लड़ी थीं, तब उन्होंने बताया था कि वह फिर प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगी. पुरुषोत्तम लाल तिवारी बताते हैं "नारद संहिता की सटीकता ऐसी है कि लोगों के मन की बात भी पता चल जाती है."