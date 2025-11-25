ETV Bharat / state

आशुतोष राणा ने बताए हीमेन धर्मेंद्र के बारे में अनछुए पहलू, सदियों में मिलता है ऐसा अभिनेता

सागर में फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने कहा "धर्मेंद्र बेहद हैंडसम थे. उनेक एक्शन देखने लायक होते थे. मौलिकता उनके अभिनय का मजबूत पक्ष रहा. वे एक अद्भुत अभिनेता रहे हैं और ग्रीक गॉड माने जाते थे. वह अपने काम के प्रति लगाव रखते थे. मुझे नहीं लगता कि उन जैसा कोई सदियों में ऐसा व्यक्तित्व गढ़ा जाता है. वह अभिनय की एक संपूर्ण पाठशाला थे."

सागर/टीकमगढ़: करोड़ों दिलों पर राज करने वाले और बॉलीवुड में 65 साल तक हिट फिल्में देने वाले धर्मेंद्र के निधन से फिल्मी जगत के अलावा हर क्षेत्र के लोग गमगीन हैं. सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र को श्रृद्धांजलि देने की बाढ़ आ गई है. हर कोई उनके द्वारा निभाए गए रोल को याद कर रहा है. धर्मेंद्र के साथ पल बिताने वाले उन्हें जिंदादिल और बेहतरीन इंसान बताते हैं. उनके निधन से सिनेमा जगत के एक युग का अवसान हो गया है.

अभिनेता आशुतोष राणा ने कहा "वह सबसे अच्छी कॉमेडी करते थे, जो देखने लायक होती थी. कई फिल्मों में उनका किरदार इतना अच्छा था कि उसे बार-बार देखने की इच्छा होती है. चुपके-चुपके, शोले जैसी फिल्मों में उनका किरदार देख लें, उनके जैसी पर्सनाल्टी मिलना किस्मत की बात है. बॉलीवुड में उन्हें दयावान के रूप में देखा जाता था. हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए वह तैयार रहते थे."

आशुतोष राणा ने डॉ. हरि सिंह गौर को भारत रत्न देने की मांग की है. डॉ. हरिसिंह गौर की 26 नवंबर को जयंती है. इसको लेकर अभिनेता आशुतोष राणा सागर पहुंचे. उन्होंने कहा "डॉ.गौर को भारत रत्न मिलना चाहिए. इसके लिए उन्हें भीख भी मांगना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेंगे. इसलिए वह आज उनकी समाधि पर श्रृद्धांजलि अर्पित करने आए हैं."

टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने कहा "सिनेमा जगत को समृद्ध करने में उनका योगदान अद्वितीय रहा है. उनका अभिनय सदैव अविस्मरणीय रहेगा. बाबा महाकाल दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजन, प्रशंसकों और शुभचिंतकों को यह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करे. धर्मेंद्र ऐसे महान कलाकार थे, जिन्होंने अपनी सहज, प्रभावशाली और करिश्माई अभिनय शैली से दर्शकों के दिलों पर राज किया."

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा "फिल्म जगत में उन्होंने अपने परिश्रम और कर्म से एक ऐसा स्थान बनाया, जिसने पूरे देश और दुनिया के अनेक देशों को प्रभावित किया."