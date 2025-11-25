ETV Bharat / state

आशुतोष राणा ने बताए हीमेन धर्मेंद्र के बारे में अनछुए पहलू, सदियों में मिलता है ऐसा अभिनेता

बॉलीवुड में दशकों तक राज करने वाले धर्मेंद्र को याद करते हुए सागर में भावुक हुए आशुतोष राणा. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी दी श्रृद्धांजलि.

untold secrets Dharmendra
डॉ. हरि सिंह गौर को भारतरत्न देने की मांग (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 12:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर/टीकमगढ़: करोड़ों दिलों पर राज करने वाले और बॉलीवुड में 65 साल तक हिट फिल्में देने वाले धर्मेंद्र के निधन से फिल्मी जगत के अलावा हर क्षेत्र के लोग गमगीन हैं. सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र को श्रृद्धांजलि देने की बाढ़ आ गई है. हर कोई उनके द्वारा निभाए गए रोल को याद कर रहा है. धर्मेंद्र के साथ पल बिताने वाले उन्हें जिंदादिल और बेहतरीन इंसान बताते हैं. उनके निधन से सिनेमा जगत के एक युग का अवसान हो गया है.

धर्मेंद्र के अभिनय में मौलिकता की झलक

सागर में फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने कहा "धर्मेंद्र बेहद हैंडसम थे. उनेक एक्शन देखने लायक होते थे. मौलिकता उनके अभिनय का मजबूत पक्ष रहा. वे एक अद्भुत अभिनेता रहे हैं और ग्रीक गॉड माने जाते थे. वह अपने काम के प्रति लगाव रखते थे. मुझे नहीं लगता कि उन जैसा कोई सदियों में ऐसा व्यक्तित्व गढ़ा जाता है. वह अभिनय की एक संपूर्ण पाठशाला थे."

आशुतोष राणा ने बताए हीमेन धर्मेंद्र के बारे में अनछुए पहलू (ETV BHARAT)

धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में यादगार अभिनय किया

अभिनेता आशुतोष राणा ने कहा "वह सबसे अच्छी कॉमेडी करते थे, जो देखने लायक होती थी. कई फिल्मों में उनका किरदार इतना अच्छा था कि उसे बार-बार देखने की इच्छा होती है. चुपके-चुपके, शोले जैसी फिल्मों में उनका किरदार देख लें, उनके जैसी पर्सनाल्टी मिलना किस्मत की बात है. बॉलीवुड में उन्हें दयावान के रूप में देखा जाता था. हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए वह तैयार रहते थे."

मुख्यमंत्री ने भी दी धर्मेंद्र को श्रृद्धांजलि (ETV BHARAT)

डॉ.हरि सिंह गौर को भारतरत्न देने की मांग

आशुतोष राणा ने डॉ. हरि सिंह गौर को भारत रत्न देने की मांग की है. डॉ. हरिसिंह गौर की 26 नवंबर को जयंती है. इसको लेकर अभिनेता आशुतोष राणा सागर पहुंचे. उन्होंने कहा "डॉ.गौर को भारत रत्न मिलना चाहिए. इसके लिए उन्हें भीख भी मांगना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेंगे. इसलिए वह आज उनकी समाधि पर श्रृद्धांजलि अर्पित करने आए हैं."

untold secrets Dharmendra
टीकमगढ़ पहुंचे आशुतोष राणा (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री ने भी दी धर्मेंद्र को श्रृद्धांजलि

टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय सिनेमा के महान अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने कहा "सिनेमा जगत को समृद्ध करने में उनका योगदान अद्वितीय रहा है. उनका अभिनय सदैव अविस्मरणीय रहेगा. बाबा महाकाल दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजन, प्रशंसकों और शुभचिंतकों को यह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करे. धर्मेंद्र ऐसे महान कलाकार थे, जिन्होंने अपनी सहज, प्रभावशाली और करिश्माई अभिनय शैली से दर्शकों के दिलों पर राज किया."

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा "फिल्म जगत में उन्होंने अपने परिश्रम और कर्म से एक ऐसा स्थान बनाया, जिसने पूरे देश और दुनिया के अनेक देशों को प्रभावित किया."

TAGGED:

ASHUTOSH RANA ON DHARMENDRA
DEMAND BHARAT RATNA DR GAUR
MEMORABLE ROLL DHARMENDRA
MOHAN YADAV ALSO PAID TRIBUTE
UNTOLD SECRETS DHARMENDRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस Gen Z के खतरनाक मंसूबे, पढ़ने-लिखने की उम्र में बनाया गिरोह, नाम रखा गैंग 02

कमलनाथ के नाम ऊपर बीजेपी सांसद का पोस्टर, कांग्रेस ने कर दी धुलाई, निगम को किया चैलेंज

कटने जा रहे थे 17 कछुए, 3 दिन में किस्मत का पासा पलटा, अब चंबल की लहरों में जिंदगी आबाद

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से पेंशन तक, वकीलों ने मोहन सरकार पर लगाए वादा खिलाफी के आरोप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.