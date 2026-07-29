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श्मशान से खुद-ब-खुद गायब हो रही अस्थियां, तंत्र-मंत्र के शक में परिजन पहुंचे थाने

मध्य प्रदेश के सागर में श्मशान घाट से अस्थियां चोरी करने के आरोप, परिजनों को तंत्र-मंत्र का शक, सिविल लाइन थाने में केस दर्ज.

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सागर में श्मशान घाट से अस्थियां गायब (सांकेतिक तस्वीर) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 11:32 AM IST

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सागर: पथरिया जाट गांव के श्मशान घाट में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक परिवार अपने घर के बुजुर्ग सदस्य की अस्थियां लेने आया, लेकिन उन्हें वहां कईं अस्थियां गायब मिलीं. कुछ अस्थियां और राख बिखरी हुई पाई गई. इसके बाद परिजन आक्रोशित हो उठे और घटना की खबर मिलते ही ग्रामीण इकट्ठा हो गए. तत्काल इस मामले की पुलिस को शिकायत दी गई वहीं, स्थानीय लोग इस घटना को तंत्रमंत्र से जोड़कर देख रहे हैं.

श्मशान घाट से अस्थियां गायब

सिविल थाना इलाके के पथरिया जाट गांव में मंगलवार को श्मशान घाट से अस्थियां चोरी होने का मामला सामने आया है. पथरिया जाट निवासी 82 वर्षीय जगन सूर्यवंशी का रविवार रात निधन हो गया था. सोमवार को उनका अंतिम संस्कार गांव के सार्वजनिक मुक्तिधाम में किया गया था. परंपरा अनुसार, मंगलवार सुबह उनके परिजन अस्थि संचय के लिए मुक्तिधाम पहुंचे, लेकिन यहां आकर देखा तो चिता की राख और अस्थियां गायब थी. ये देखकर परिजन परेशान हो गए.

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मृतक के परिजनों ने सिविल लाइन थाना में केस दर्ज कराया (ETV Bharat)

तंत्र-मंत्र का शक

कुछ ही देर में ये खबर गांव में फैल गई और देखते ही देखते ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई. कोई इसे तंत्रमंत्र से जुड़ी घटना बता रहा था, तो कोई किसी ने आसामाजिक तत्व की हरकत बताई. आखिरकार तय हुआ कि अस्थि संचय की प्रक्रिया की जाए और पुलिस को सूचना दी जाए.

मृतक के बेटे मोहन सूर्यवंशी ने बताया, " मैंने पिता जगन सूर्यवंशी का अंतिम संस्कार सोमवार को किया था. शाम तक अस्थियां सुरक्षित थीं. मंगलवार सुबह अस्थियां लेने पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं मिला. मुझे आशंका है कि किसी ने जानबूझकर अस्थियां चोरी की हैं. मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में पहुंचकर की है. शिकायत पर पुलिस ने मामला जांच में लिया है."

सरंपच प्रमोद यादव ने कहा, "गांव में इस तरह की पहली घटना हुई है. यह गंभीर मामला है. पुलिस से शिकायत कर संबंधितों पर कार्रवाई की मांग की गई है."

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