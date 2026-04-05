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ग्लोबल वार्मिंग से खेती बनी घाटे का सौदा, एक्वाकल्चर से किसानों को मिल सकती है संजीवनी

पिछले 10 सालों से एक्वाकल्चर पर काम कर रहे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के रिटायर्ड प्रोफेसर मो. इकबाल खान से खास बातचीत. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

SAGAR AQUACULTURE FARMING
एक्वाकल्चर से किसानों को मिल सकती है संजीवनी (Etv Bharat GFX)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 11:02 AM IST

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सागर: ग्लोबल वार्मिंग के खतरे खेती किसानी पर साफ नजर आने लगे हैं. मौसम चक्र बिगड़ने के कारण खेती एक तरह से घाटे का सौदा होती जा रही है. जलवायु और सालों के अनुभव के बाद किसानों ने खेती-किसानी के लिए मौसम के हिसाब से फसल के सीजन तैयार किए. लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में हुए परिवर्तन से फसल चक्र काफी प्रभावित हो रहा है.

ऐसे में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के रिटायर प्रोफेसर डॉ मो. इकबाल खान ने किसानों को ऐसा तरीका सुझाया है, जिसमें खेती में होने वाले नुकसान की भरपाई एक्वाकल्चर से की जा सकती है. एक्वाकल्चर को जल कृषि भी कहते हैं. इसमें जलीय जीव जंतुओं के पालन के साथ जलीय वनस्पतियों को उगाने का काम भी किया जाता है. जिसका देश में तेजी से प्रचलन बढ़ रहा है. मो. इकबाल खान मानते हैं कि अगर किसान जमीन के चौथाई हिस्से में एक्वाकल्चर करें तो खेती में होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है.

एक्वाकल्चर अपनाकर खेती को बनाएं लाभ का धंधा (Etv Bharat)

पिछले 10 सालों से एक्वाकल्चर पर काम कर रहे हैं डॉ इकबाल खान

डॉ मो. इकबाल खान की बात करें, तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के रिटायर एसो. प्रोफेसर हैं. जो पिछले 10 सालों से एक्वाकल्चर पर काम कर रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक्वाकल्चर को अपना व्यवसाय बना लिया है. फिलहाल वह ललितपुर जिले में शहजाद बांध का मत्स्य आखेट का ठेका लिए हुए हैं.

AQUACULTURE FARMING BENEFITS
एक्वाकल्चर किसानों के लिए है मुनाफे का सौदा (ETV Bharat)

इसके अलावा वह झांसी में उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर फिश प्रोसेसिंग प्लांट लगाने जा रहे हैं, जो हर साल 6000 टन मछली का उत्पादन करेगा. एक्वाकल्चर को लेकर उनके अनुभव को देखते हुए देशभर में उन्हें व्याख्यान के लिए बुलाया जाता है. इसी कड़ी में वह सागर में इंटीग्रेटेड बायोलॉजी पर आयोजित कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे. जहां उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

'ग्लोबल वार्मिंग का खेती पर बहुत बड़ा असर'

प्रो. डॉ मो. इकबाल खान कहते हैं कि "जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि को बहुत नुकसान होता है. पहले साल में 3 मौसम हुआ करते थे, सर्दी, गर्मी और बारिश लेकिन अब हर महीने में 3 मौसम होते हैं. एक ही महीने में सर्दी, गर्मी और बारिश तीनों मौसम देखने मिलते हैं. मौसम की इसी अनिश्चितता के चलते कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो कभी कम. पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में बारिश हुई थी.

AQUACULTURE FARMING BENEFITS
देश के कई राज्य मछली पालन से कर रहे कमाई (ETV Bharat)

जब जुलाई में अच्छी बारिश हुई, तो किसान खुश थे, लेकिन सितंबर-अक्टूबर में बारिश होने के कारण उनकी रबी की फसल की बोवनी पिछड़ गई. खेतों में पानी भरा हुआ था. अभी चार-पांच दिन पहले उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओले गिरे और अति वर्षा के कारण खड़ी फसलें बर्बाद हो गई."

'एक्वाकल्चर अपनाकर खेती को बनाएं लाभ का धंधा'

प्रो. इकबाल खान कहते हैं कि "कृषि को जलवायु के कारण बहुत नुकसान हुआ है. मौसम की अनिश्चितता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है. इसके लिए कारगर तरीका यह है कि किसान अपनी जमीन के 50% नहीं तो कम से कम 25% जमीन पर मछली पालन जरूर करें. जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की मार से उसकी फसल खराब भी हो जाएगी, तो एक्वाकल्चर से उसके नुकसान की भरपाई हो जाएगी. एक तरह से एक्वाकल्चर उसके आंसू पोंछने का काम करेगी."

AQUACULTURE FISH FARMING BUSINESS
एक्वाकल्चर में मछली पालन के साथ जलीय वनस्पतियों को भी उगा सकते हैं (ETV Bharat)

'सरकार चला रही कई योजनाएं'

प्रो. इकबाल खान बताते हैं कि "एक्वाकल्चर के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का प्रथम चरण पूरा हो चुका है. जिसमें खुला तालाब, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, फीड मिल, हैचरी, जिंदा मछली की शिफ्टिंग के लिए वाहन, जिंदा मछली के विक्रय केंद्र के लिए सब्सिडी मिलती है. मछली पालन करने वालों की समस्याओं के लिए मत्स्य सेवा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं. किसान अपनी आर्थिक स्थिति और जमीन की उपलब्धता के हिसाब से ये काम कर सकता है.

AQUACULTURE FARMING BENEFITS
फसलें खराब होने पर मछली पालन से कर सकते हैं भरपाई (ETV Bharat)

तकनीकी मदद के लिए हैदराबाद में एनएफडीबी है, जो किसानों के लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ नई तकनीक और ट्रेनिंग देता है. इस योजना के तहत अनुसूचित जाति और महिला आवेदकों के लिए 60% और सामान्य वर्ग और पुरुष आवेदकों के लिए 40% तक सब्सिडी मिलती है. यदि सही तरीके से काम किया जाए तो नुकसान की बिल्कुल संभावना नहीं है. आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य प्रत्यक्ष प्रमाण हैं."

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एक्वाकल्चर के लिए सरकार चला रही कई योजनाएं (ETV Bharat)

'एक्वाकल्चर पर जलवायु परिवर्तन का नहीं होता असर'

ईटीवी भारत ने जब प्रो. इकबाल खान से सवाल किया कि क्या एक्वाकल्चर पर जलवायु परिवर्तन का कोई असर नहीं पड़ता है, तो उनका कहना था कि "एक तालाब खेत के बीचों बीच बना होता है. चारों तरफ चने और मटर की फसल लगी हुई है. ओलों और बारिश से फसलों को नुकसान होता है लेकिन इसके कारण तालाब का सिर्फ जलस्तर बढ़ जाता है. ओलों से तालाब की सतह का तापमान बढ़ जाता है. ऐसी स्थिति में मछलियां तालाब के तल में चली जाती हैं. एक तरह से देखा जाए तो एक्वाकल्चर पर जलवायु परिवर्तन का ना के बराबर असर है."

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किसान अपनी 25 प्रतिशत जमीन पर मछली पालन जरूर करें (ETV Bharat)

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