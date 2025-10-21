ETV Bharat / state

सड़क हादसे में बेटे की मौत पर मिली क्लैम की राशि से मंदिर में कराई मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा

सागर में गोवर्धन मेला कई सालों से बिना मूर्ति के चला. एक भक्त ने बेटे की हादसे की क्लैम राशि से स्थापित कराई मूर्ति.

Rimjhiriya Govardhan mela
खूबसूरत पहाडी पर भगवान गोवर्धन का मंदिर (ETV BHARAT)
सागर : बुंदेलखंड के प्रसिद्ध मेलों में सागर के रिमझिरिया में लगने वाले गोवर्धन मेले की चर्चा दूर-दूर तक है. यहां अन्नकूट के दिन भरने वाले मेले में हजारों की संख्या में श्रृद्धालु पहुंचते हैं. जब सागर में गौड़ राजाओं का शासन था, तब से यहां पर गोवर्धन मेला भरता रहा. उस समय यहां भगवान कृष्ण की सोने की मूर्ति थी, लेकिन अचानक मूर्ति गायब हो गयी. लेकिन इस परंपरा को निभाने के लिए मंदिर के पंडित श्री कृष्ण की मूर्ति अन्नकूट के दिन लेकर पहुंचते थे और फिर वापस ले जाते थे.

खूबसूरत पहाडी पर भगवान गोवर्धन का मंदिर

सागर शहर के भीतर यूनिवर्सटी की पहाड़ी से लगे स्थान रिमझिरिया प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है. साथ ही सागर नहीं बल्कि बुंदेलखंड के लोगों की आस्था का केंद्र है. यहां पर सदियों से विशाल गोवर्धन मेले का आयोजन होता आ रहा है. भगवान कृष्ण के अन्नय भक्त रामकृष्ण यादव बताते हैं "इसकी स्थापना कम से कम दो सौ साल पुराना है."

सागर में गौंड राजाओं के शासन के दौरान बनाया गया था. यहां पहले भगवान की सोने की मूर्ति थी. कालांतर में मूर्ति यहां से कहीं चली गयी. यहां पर एक छोटी सी मढिया थी. कुछ सालों से मेले के लिए यहां पर राधा कृष्ण की मूर्ति अन्नकूट के दिन पंडितजी लाते थे. सुबह पंडितजी मूर्ति लेकर आते और शाम को अपने घर ले जाते हैं. उस समय यहां काफी विशाल मेला भरता था.

सागर के रिमझिरिया का गोवर्धन मंदिर (ETV BHARAT)

बेटे की मौत पर मिली क्लैम राशि से मूर्ति की स्थापना

ऐतिहासिक मेला भरने के बावजूद रिमझिरिया पहाडी पर भगवान की मूर्ति नहीं थी. मंदिर में 1994 में भगवान गोवर्धन की मूर्ति की स्थापना की गयी. इस मूर्ति की स्थापना भक्त रामकृष्ण यादव ने अपने बेटे की हादसे में हुई मौत से मिली बीमा क्लैम की राशि से कराया. रामकृष्ण यादव के बेटे विनोद यादव की मौत 1992 में हुई थी, जब वो पीएचई में नौकरी लगने पर सागर बीना मार्ग पर कहीं जा रहे थे तो जेरई के पास एक ट्रक की टक्कर से उनकी मौत हो गयी.

विनोद यादव के पिता रामकृष्ण यादव को उनकी मौत पर जो भी बीमा क्लैम की राशि मिली, उन्होंने सारा पैसा लगाकर रिमझिरिया की पहाडी पर भगवान गोवर्धन की मूर्ति की स्थापना करायी.

Rimjhiriya Govardhan mela
गोवर्धन मंदिर में अन्नकूट के दिन दूर-दूर के मौनियां पहुंचते हैं (ETV BHARAT)

अन्नकूट के दिन दूर-दूर के मौनियां पहुंचते हैं

रिमझिरिया पहाडी पर सदियों से अन्नकूट मेला लग रहा है, जो अब धीरे-धीरे विशाल स्वरूप ले चुका है. पहले यहां सड़क ना होने के कारण लोग कम संख्या में आते थे. अब यहां सडक बन जाने के कारण लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं. आसपास के मौनियां भी यहां आते हैं और पूजा अर्चना के बाद वो सात गांव की मौन यात्रा यहीं से शुरू करते हैं. शहर से लगे करीब 10-12 गांव के सैकड़ों मोनियां यहां पहुंचते हैं.

