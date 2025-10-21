ETV Bharat / state

सड़क हादसे में बेटे की मौत पर मिली क्लैम की राशि से मंदिर में कराई मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा

खूबसूरत पहाडी पर भगवान गोवर्धन का मंदिर ( ETV BHARAT )