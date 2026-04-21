मिल्क मशीन है मुर्रा भैंस, दूध से लबालब भर दे किसानों के घर, खासियत और प्राइज
सागर के रतौना में मुर्रा भैंस का संरक्षण, खासियत ऐसी कि दुग्ध उत्पादक और किसानों की पहल पसंद है मुर्रा भैंस, पढ़िए खासियत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 4:59 PM IST
सागर: 1998 से भारत को दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश का तमगा हासिल है. दुनिया की जरूरत का करीब एक चौथाई दूध का उत्पादन भारत करता है. लगभग तीन दशक से भारत को ये तमगा दिलाने में मुर्रा भैंस की नस्ल का बड़ा योगदान है, क्योंकि मुर्रा भैंस से भारत में उत्पादित होने वाला दूध भारत के कुल उत्पादन का करीब 50 फीसदी है. इस नस्ल की खास बात ये है कि ये कहीं भी किसी भी जलवायु में अपने आप को अनूकूल कर लेती है.
वैसे तो ये मूलरूप से अविभाजित भारत के तत्कालीन पंजाब प्रांत की मानी जाती है. मौजूदा भारत का हरियाणा मुर्रा भैंस का प्रमुख इलाका है. ये भारत की हर जलवायु में अनुकूल होने के कारण दुनिया के कई देशों में भी अपने आप को अनुकूल बना लेती है.
क्या खासियत है मुर्रा भैंस
प्रमुख रूप से वर्तमान में हरियाणा के करनाल, रोहतक और हिसार में पायी जाने वाली मुर्रा नस्ल की बात करें, तो इसकी सबसे बड़ी पहचान इसके मुड़े हुए सींग होते हैं. स्याह काले रंग की भैंस के खुर और पूंछ के निचले हिस्से में सफेद धब्बे बने होते हैं. ये भारी भरकम वजन की होती है, इसका वजन 550 किलोग्राम से 650 किलोग्राम हो सकता है. इस भैंस की पूरे भारत और दुनिया में अपनी दुग्ध उत्पादन क्षमता के कारण पहचान है.
ये सामान्य तौर पर 15 से 20 लीटर और सही भोजन, आवास और रखरखाव के चलते 30-35 लीटर दूध प्रतिदिन दे सकती है. इनका गर्भावस्था काल 310 दिनों का होता है और इनकी उम्र 22 से 25 साल तक होती है. वहीं एक मुर्रा भैंस की कीमत 80 हजार से 1 लाख रुपए तक होती है.
क्यों दुग्ध उत्पादक और किसानों की पहल पसंद मुर्रा भैंस
मुर्रा भैंस की बात करें, तो अपनी बेहतर दुग्ध उत्पादन क्षमता और हर मौसम में अनुकूलता के चलते ये दुग्ध उत्पादकों और किसानों की पहली पसंद है. सबसे बड़ी बात ये है कि इसके दूध में 7 प्रतिशत वसा पाया जाता है. जो डेयरी उद्योग से जुड़े दुग्ध उत्पादकों के लिए बड़ा फायदे का सौदा है. मुर्रा भैंस के दूध से बनने वाले उत्पाद उच्च गुणवत्ता के होते हैं और अच्छी आमदनी कराते हैं. वहीं मुर्रा भैंस के नर भैंस खेती के कामकाज और माल ढोने में उपयोग में आते हैं.
सबसे बड़ी बात ये है कि हर मौसम में अनुकूलता के चलते दुग्ध उत्पादकों को इनको पालने में काफी काम लगात आती है. इन्हीं खासियत के चलते मुर्रा भैंस की कीमत 80 हजार से 1 लाख तक है. फिर उनकी दुग्ध उत्पादन की क्षमता पर निर्भर करते हैं. इनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता इनके खानपान पर निर्भर करती है. 15 लीटर दूध देने वाली मुर्रा भैंस के लिए करीब 6 किलो दाना, करीब 5 किलो भूसा और करीब 20 से 25 किलो चारा देना होता है.
क्या कहते हैं जानकार
सागर स्थित गोकुल ग्राम पशु प्रजनन केंद्र में मुर्रा भैंस का संरक्षण कई दशकों से किया जा रहा है. प्रबंधक राकेश कुमार गौतम बताते हैं कि "ये पाकिस्तान से लगे हुए हिस्से पंजाब और हरिणाणा मूल की है. बुंदेलखंड के पशुपालकों के यहां भी काफी मात्रा में मुर्रा भैंस है. रतौना पशु प्रजनन केंद्र में भी इसका कई सालों से संधारण किया जा रहा है. इसका दुग्ध उत्पादन काफी अच्छा रहता है. हर मौसम में इसकी अनुकूलता ठीक है, इसलिए पशु पालक इसे आसानी से पाल सकते हैं.
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हमारे यहां पर भी आसानी से अनुकूलता पैदा कर लेती है. हर मौसम में सावधानी रखने की जरूरत होती है. ज्यादा ठंड, ज्यादा गर्मी और बरसात में मौसम का प्रतिकूल प्रभाव इन पर ना पड़े, ये ध्यान रखना जरूरी है. गर्मियों में हीट स्ट्रोक तो सर्दियों में कोल्ड वेव से बचाना होता है. बारिश में भी कोई प्रतिकूल असर ना पड़े, इसका ध्यान रखना होगा. हर मौसम में उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होता है."