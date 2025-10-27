ETV Bharat / state

गुस्साई महिला ने निकाल दिया कार का कचूमर, जनपद सदस्य पर इसलिए थी खफा

सागर में महिला ने जनपद पंचायत के जनपद सदस्य की कार को पत्थर से किया चकनाचूर, उत्तराधिकार में नाम न जुड़ने से थी नाराज.

SAGAR WOMAN VANDALIZES CAR
महिला ने पत्थर से कार पर किया हमला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 10:53 PM IST

सागर: पुरानी कलेक्ट्रेट में स्थित जनपद पंचायत के दफ्तर के सामने एक महिला ने जमकर हंगामा किया. महिला ने जनपद पंचायत के जनपद सदस्य राघवेंद्र सिंह लोधी की कार पर पत्थर से हमला करके तोड़फोड़ कर दिया. बेहद आक्रोशित महिला ने कार को बुरी तरह तहस-नहस कर दिया. महिला ने बताया कि जमीन के उत्तराधिकारी के तौर पर उसका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है. महिला का कहना है कि जनपद सदस्य के कारण ऐसा हो रहा है. कार में तोड़फोड़ के बाद जनपद सदस्य ने भी महिला के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

क्या है पूरा मामला?

जनपद पंचायत दफ्तर के सामने जनपद सदस्य की कार पर पत्थर बरसाने वाली महिला तहसील सागर के सड़ेरी गांव की रहने वाली छोटी बाई उर्फ क्रांति बाई लोधी है. जिसने फौती (उत्तराधिकार) में नाम न जोड़े जाने पर जनपद सदस्य राघवेंद्र सिंह लोधी को जिम्मेदार मानते हुए उनकी कार पर पथराव कर काफी नुकसान पहुंचाया.

जनपद सदस्य पर गुस्साई महिला ने उनकी कार में की तोड़फोड़ (ETV Bharat)

छोटी बाई उर्फ क्रांति बाई ने इस मामले में कलेक्टर सागर को एक शिकायत दर्ज कराई है. आवेदन में महिला ने खुद को स्वर्गीय वीर सिंह लोधी, निवासी पूर्व निवास ग्राम सड़ेरी तहसील सागर और वर्तमान निवासी खेरखेड़ी गंगाराम तहसील सागर की पत्नी बताया है.

अपने नाम पर जमीन दर्ज करने की मांग की

महिला का आरोप है कि मेरे पति वीर सिंह लोधी की मौत के बाद फौती में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं जोड़ा गया. उन्होंने शिकायत में गोविंद सिंह ठाकुर, जिगराम सिंह ठाकुर, बयराम ठाकुर, जयंती सिंह ठाकुर, राजेन्द्र सिंह और अमन सिंह ठाकुर सहित 6 व्यक्तियों को नाम न जोड़ने देने के लिए दोषी ठहराया है. महिला ने मौजा सड़ेरी की कुल 1.45 हेक्टेयर भूमि पर अपने नाम के साथ फौती दर्ज करने की मांग की है.

महिला जनपद सदस्य को मानती है जिम्मेदार

क्रांति बाई लोधी अपना नाम उत्तराधिकारी के तौर पर नाम न जुड़ने पर स्थानीय जनपद पंचायत सदस्य राघवेंद्र सिंह लोधी को जिम्मेदार मानती हैं. इसी कारण उन्होंने जनपद सदस्य की कार पत्थर मारकर क्षतिग्रस्त कर दी. इस मामले में जनपद सदस्य ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन महिला के खिलाफ गोपालगंज थाने में शिकायती आवेदन दे दिया है.

थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह कुशवाहा ने बताया कि "राघवेंद्र सिंह लोधी ने एक शिकायती आवेदन दिया है कि उनकी कार में एक महिला ने तोड़फोड़ की है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी."

