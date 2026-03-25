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गुफा में विराजी अनगढ़ देवी, मां का ऐसा स्वरूप जिसे ना तो गढ़ा गया ना तराशा गया

आज भले अनगढ़ देवी मंदिर पहुंचने के लिए नेशनल हाईवे 44 से रास्ता बना दिया गया है और आसान पहुंच हो गई है. लेकिन जब सागर में दांगी शासकों का राज हुआ करता था और गढ़पहरा किले पर वह निवास करते थे तब से यह मंदिर स्थापित है और वहां अनगढ़ देवी विराजी हुई थी. आज अनगढ़ देवी की प्राचीन प्रतिमाएं इस मंदिर में स्थापित हैं. लेकिन मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की भी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं.

सागर: जगतजननी मां दुर्गा के कई स्वरूपों की पूजा होती है. लेकिन गढ़पहरा किले पर स्थित राजशाही के जमाने के गढ़पहरा किला परिसर में एक ऐतिहासिक गुफा में बने मंदिर में माता के ऐसे स्वरूप की पूजा होती है, जिसे अनगढ़ कहा जाता है. यहां विराजी मां का कोई स्वरूप नहीं है. ना तो उनकी मूर्ति को तराशा गया है और ना ही कोई आकार दिया गया है, इसलिए अनगढ़ देवी कहा जाता है.

गौड़ और दांगी राजाओं से जुड़ा इतिहास

भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट (INTACH) सागर के संयोजक डॉ. रजनीश जैन बताते हैं कि, ''गढ़पहरा किले का इतिहास गौड़ और दांगी राजाओं से जुड़ा है. इस किले का निर्माण 12-13 वीं शताब्दी में गौड़ राजाओं ने कराया था. एक विशाल क्षेत्रफल वाले पहाड़ के रास्ते काफी दुर्गम थे. अनगढ़ देवी की स्थापना किले के निर्माण के साथ किए जाने की संभावना है.

गढ़पहरा किले पर गुफा में बना है अनगढ़ देवी का मंदिर, (ETV Bharat)

अनगढ़ देवी पहाड़ की कंदरा में विराजी हैं और उनकी जो प्राचीन मूर्ति है वो भी अनगढ़ है. ना तो मूर्ति का स्वरूप है और ना ही मूर्ति को तराशा गया है. इसलिए दुर्गा मां का नाम अनगढ़ देवी पड़ा. स्थानीय स्तर पर ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है. अनगढ़ देवी की कई लोग कुलदेवी के रूप में पूजा करते हैं. समय के साथ मंदिर तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया गया, जो पहले नहीं था. फिर मंदिर में मां दुर्गा के 9 स्वरूप स्थापित किए गए.

राजशाही दौर का है अनगढ़ देवी मंदिर (ETV Bharat)

अबूझ रास्ता और अनगढ़ मूर्ति के कारण पड़ा नाम

मंदिर के पुजारी विवेक वैष्णव बताते है कि, ''ये मंदिर राजशाही जमाने का मंदिर है. यहां किला परिसर में स्थापित हनुमान मंदिर और अनगढ़ देवी मंदिर को उसी समय का माना जाता है. पहले यहां पहुंचने के लिए रास्ता नहीं था, काफी मुश्किल से श्रृद्धालु पहुंचते थे, बार-बार भटक जाते थे. माता का स्वरूप भी अनगढ़ था. मूर्ति को ना तो तराशा गया और ना ही कोई स्वरूप दिया गया. इसलिए अनगढ़ देवी कहा गया. बाद में यहां मां के 9 स्वरूप वाली प्रतिमाएं स्थापित की गयी.

मंदिर पहुंंचने के लिए रास्ता बनाया गया, अब लोग आराम से मंदिर पहुंच सकते हैं. लोग यहां मनोकामना पूर्ति के लिए अर्जी लगाते हैं. आषाढ़ के चारों मंगलवार यहां पर मेला भरता है.'' वहीं, श्रद्धालु बृजेश सेन बताते है कि, ''अनगढ़ माता हमारी कुलदेवी हैं. हम लोग हर नवरात्रि पर यहां आते हैं, हमारे परिवार के मुंडन संस्कार भी यहीं होते हैं.''