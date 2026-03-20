कर्जदार किसानों को रबी की फसल से थी उम्मीद, सागर और शिवपुरी में ओलावृष्टि ने उम्मीदों पर फेरा पानी
मध्य प्रदेश में तेजी से बिगड़ते मौसम से सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को हो रहा है. बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसान की बढ़ी चिंता.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 10:28 PM IST
सागर/शिवपुरी: मध्य प्रदेश के कई जिलों में हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से लगातार फसलें खराब हो रही हैं. शुक्रवार को सागर और शिवपुरी के साथ कई जिलों में जमकर बारिश और ओले गिरने की खबर है. बीना और खुरई तहसील में शुक्रवार को तेज हवा, बारिश के साथ ओलावृष्टि ने मानो किसानों के खेत ही उजाड़ दिए हैं. बीना के मंडीबामोरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. जिसमें किसी किसान की गेहूं तो किसी की चना की फसल ही उजड़ गई, तो किसी की सरसों की फसल स्वाहा हो गई.
यही नहीं गेहूं की फसल पर पानी और ओला गिरने से वह ऐसे बिछ गई जैसे मानो फसल पर सफेद चद्दर बिछा दी हो. ऐसे में अब किसानों ने सरकार से नुकसान हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग की है. वहीं अधिकारियों का कहना है कि खराब फसलों का आंकलन करेंगे.
बारिश और ओलावृष्टि ने पहुंचाया नुकसान
बेमौसम बारिश की उम्मीद किसानों को नहीं थी. यही वजह है कि किसान फसल कटाई के बाद उसे बाजार में बेचने की जुगत लगा रहे थे लेकिन अचानक मौसम ऐसा बिगड़ा कि बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों के चेहरे ही मुरझा दिए. तेज बारिश एवं ओलों ने खेतों में खड़ी गेहूं और चने की फसल को नुकसान पहुंचा दिया. कई जगह फसल जमीन पर गिर गई, जिससे किसानों की एक बार चिंता बढ़ गई है.
कई जगहों पर फसलें तबाह, किसान चिंतित
मौसम के बदलाव और तेज आंधी तूफान के साथ बीना, खुरई और मंडीबामोरा सहित अन्य जगहों पर ओलावृष्टि होने से फसलों को नुकसान हुआ है. किसान अनिरुद्ध सिंह ठाकुर ने बताया कि "क्षेत्र के किसानों ने कर्ज लेकर पहले बीज खरीदा फिर जेवर गिरवी रखकर खाद उधार लेकर फसल बोवनी की. लेकिन तेज बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की पूरी फसल को ही बर्बाद करके रख दिया. किसानों को भारी नुकसान हुआ है." किसान ऋषि सेन, देवेंद्र रघुवंशी ने बताया कि "यदि कुछ समय और बारिश, ओलावृष्टि होती तो जो कुछ बचा है वह भी नहीं बचता."
'पटवारियों को जारी किए गए हैं निर्देश'
एसडीएम मनोज चौरसिया ने बताया कि "तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है. इसकी हम जानकारी ले रहे हैं. पटवारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र में यदि नुकसान हुआ है तो इसकी रिपोर्ट तैयार करें."
शिवपुरी में बारिश-ओलावृष्टि से फसलें तबाह
शिवपुरी में शुक्रवार को सुबह से बिगड़े मौसम ने दोपहर बाद तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का रूप ले लिया. जिससे किसानों की खड़ी और कटी गेहूं सहित प्याज की फसल बर्बाद हो गई. वहीं शहर में चल रहे मेगा हेल्थ कैंप में भी अव्यवस्था की स्थिति बन गई. जबकि करैरा क्षेत्र में बिजली लाइन गिरने से खेत में आग लगने की घटना सामने आई है.
शिवपुरी के इन गांवों में हुई ओलावृष्टि
शुक्रवार की दोपहर बाद शिवपुरी में हुई बारिश से निवास, जसराजपुर, रामखेड़ी, ठर्रा, दर्रोनी, पहाड़ी बसई, नोहरी, बछौरा, हाजीखेड़ी, बीलारा, खनियाधाना के बामौरकलां, नरवर कस्बे के साथ-साथ ग्राम भीमपुर, बरखाड़ी, नानकपुर, शेरगढ़, उदियापुर में बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई.
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किसानों की फसलें चौपट
रामखेड़ी गांव के किसान दिनेश रावत ने बताया कि "करीब 15 मिनट तक तेज ओलावृष्टि हुई, जिससे गेहूं और प्याज की फसल पूरी तरह खराब हो गई. खेतों में कटी रखी फसल भी भीगकर सड़ने की स्थिति में पहुंच गई है. सांदीपनी स्कूल में आयोजित मेगा हेल्थ कैंप भी खराब मौसम की चपेट में आ गया. तेज हवा और बारिश के चलते टेंट पर लगे होर्डिंग्स गिर गए.