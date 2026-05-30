भीषण गर्मी में लबालब रहती है स्वर्ग से उतरी सुनार, बुंदेलखंड के गांवों के लिए नदी बनी वरदान
कभी सूखी रहने वाली बुंदेलखंड की सुनार नदी हर मौसम में रहती है पानी से लबालब. रेहली में जीवनदान बनी नदी. सागर से कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 12:02 PM IST|
Updated : May 30, 2026 at 12:59 PM IST
सागर : इस बार की भीषण गर्मी में ताल-तलैया सूख गए हैं. कुओं में पानी तलहटी में पहुंच गया है. नदियों की धार टूट गयी है और जलसंकट गहरा गया है. लेकिन सूखे के लिए कुख्यात बुंदेलखंड की एक तस्वीर ऐसी भी सामने आ रही है, जो भीषण गर्मी में तरोताजा कर देगी. एक ओर बुंदेलखंड में जब सभी तरफ जलसंकट गहरा गया है, तब सागर के रेहली में सुनार नदी में लबालब पानी भरा हुआ है. बरसाती नदी होने के कारण पहले ये नदी गर्मी में बिल्कुल सूख जाती थी. लेकिन दूरदर्शिता और योजनाबद्ध तरीके बनायी गयी रणनीति से ये नदी गर्मी में भी लबालब भरी रहती. इस नदी के किनारे गांव और कस्बों में पानी की कोई किल्लत नहीं है.
दमोह, पन्ना होते हुए केन नदी में मिल जाती है
सुनार नदी के कई नाम हैं, लेकिन ज्यादातर जगह इसे सुनार नाम से जाना जाता है. इस नदी का उद्गम स्थल सागर जिला मुख्यालय से करीब 80 किमी दूर केसली ब्लॉक के टढ़ा गांव में है. यहां से होते हुए सागर, दमोह और पन्ना जिले के कई इलाकों को पीने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है. इस नदी की लंबाई करीब 250 किमी है.
यह नदी बुंदेलखंड के दक्षिणी हिस्से के लिए एक तरह से वरदान है. कई गांवों और कस्बों को पेयजल के साथ करीब 12 हजार वर्ग किमी कृषि भूमि की सिंचाई इस नदी से होती है. नदी के लिए कई छोटी नदियां कोपरा, ब्यारमा, बेबस, गधेरी पानी उपलब्ध कराती है. ये नदी पन्ना के पाटन कलां गांव में केन नदी से मिल जाती है.
नदी किनारे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति
सुनार नदी को प्राचीन और ऐतिहासिक नदी माना जाता है. इस नदी के किनारे कई ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल हैं. नदी के किनारे कई पुरातात्विक महत्व के शैलचित्र और अभिलेख भी मिलते हैं. इसी कारण इसे प्राचीन और ऐतिहासिक नदी के तौर पर माना जाता है. रहली से गुजरने वाली इस नदी किनारे चंदेलकालीन 11 सौ साल पुराना सूर्य मंदिर स्थित है. आगे ये नदी गढ़ाकोटा पहुंचती है, जहां पर ऐतिहासिक किले के साथ कई प्राचीन मंदिर नदी किनारे स्थित हैं.
दमोह जिले के नरसिंहगढ़ का किला, सुनार नदी पर जलप्रपात, पंचमनगर बांध के पास प्राचीन शैलचित्र इस नदी की प्राचीनता और ऐतिहासिकता के बारे में बताते हैं. बुंदेलखंड में ये नदी गर्मी के मौसम में हमेशा चर्चा में रहती है. क्योंकि पिछले कुछ सालों से जहां बुंदेलखंड की बड़ी-बड़ी नदियों की धार टूट जाती है. यहां के तालाब पूरी तरफ सूख जाते हैं और कुओं वगैरह का पानी बिल्कुल तलहटी में पहुंच जाता है. लेकिन इस नदी में पानी ही पानी नजर आता है.
कभी रहली में पेयजल संकट था, अब नहीं
रहली नगर पालिका अध्यक्ष देवराज सोनी बताते हैं "जब हम दूरदर्शिता के साथ काम करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है. आज रहली में पानी की कोई किल्लत नहीं है. हम लोगों ने जब 4 साल पहले पदभभार ग्रहण किया था तो उस समय रहली में पानी के लिए लाइन लगी रहती थी. पानी के लिए रोज झगड़े होते थे. हमने सुनार नदी से होने वाली पेयजल व्यवस्था को सुधारने का काम किया."
सुनार नदी में 12 महीने पानी ही पानी
नगर पालिका अध्यक्ष देवराज सोनी बताते हैं "सबसे पहले हमने 12 महीने पानी की व्यवस्था रहे, इसके लिए काम किया. हमने फिल्टर प्लांट से लेकर मिलन घाट तक 7 किलोमीटर पानी का संरक्षण करना शुरू किया. इसमें सबसे बड़ा योगदान पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का रहा. हम बरसात से लेकर अगली बरसात तक के लिए पानी का स्टोरेज करते हैं, ताकि सर्दी या गर्मी दोनों मौसम में पानी की परेशानी नहीं आए. अगर पानी कम होता है तो समनापुर और सोनपुर जलाशय से सुनार नदी में पानी छुड़वा दिया जाता है और नदी लबालब भरी रहती है."
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पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था और संचालन
देवराज सोनी बताते हैं "इन व्यवस्थाओं के बाद फिल्टर प्लांट का संचालन महत्वपूर्ण होता है. पानी को इंटकवेल से संपवेल और फ्लाकुलेटर में ले जाते हैं. तकनीकी टीम तय करती है कि प्रति लीटर पर कितना एलम, ब्लीचिंग और क्लोरीन मिलना है. ये सब तकनीक के आधार पर किया जाता है. फिर पानी रहली की पांचों टंकियां में पहुंचाने का काम होता है. पहले जब पांचों टंकियां में पानी भेजा जाता है, तो उसकी गुणवत्ता हर टंकी में अलग-अलग रहती थी. हमने तमाम लीकेज पता किए और पूरी लाइनों का चेकअप कर सभी लीकेज दुरुस्त कराए."