ETV Bharat / state

बुंदेली मार्शल आर्ट में भगवानदास रैकवार को पद्मश्री सम्मान, बोले-मेरे जीवन की तपस्या और मेहनत रंग लाई

सागर के अखाड़ा उस्ताद भगवानदास रैकवार को पद्मश्री सम्मान दिया गया ( ETV Bharat )

पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भगवानदास रैकवार सागर का जाना पहचाना नाम है. उनका जन्म 2 जनवरी 1944 में हुआ था और बुंदेली मार्शल आर्ट के संरक्षण के लिए उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की. वह सागर और बुंदेलखंड की मशहूर छत्रसाल व्यायामशाला के उस्ताद हैं.

इस मौके पर ईटीवी भारत से खास बातचीत में पद्मश्री भगवानदास रैकवार ने कहा कि "मेरे जीवन की तपस्या और मेहनत रंग लाई है और भारत सरकार ने एक विलुप्त होती कला को प्रोत्साहन दिया है. उन्होंने कहा कि बुंदेली कलाओं में दम है और हमारी पारंपरिक कलाएं आज भी अपने स्वरूप को बचाए हुए हैं. यह बुंदेलखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है."

सागर: ये दूसरा मौका होगा जब बुंदेली कला और संस्कृति से जुड़े किसी कलाकार को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है. सागर के जाने-माने अखाड़ा उस्ताद भगवानदास रैकवार को पद्मश्री सम्मान दिया गया है. भगवान दास रैकवार को यह सम्मान विलुप्त होती बुंदेली मार्शल आर्ट की कला को मंच पर प्रस्तुत करने और संरक्षण के लिए दिया गया है.

भगवानदास ने बुंदेली मार्शल आर्ट को जीवन किया समर्पित (ETV Bharat)

उन्होंने बुंदेली मार्शल आर्ट लाठी, भाला, ढाल, तलवार और त्रिशूल से युद्ध कला के करतब देश और दुनिया में प्रस्तुत किए हैं. उन्हें इस बात का श्रेय दिया जाता है कि बुंदेली मार्शल आर्ट और अखाड़े से जुड़ी हुई कलाओं को उन्होंने ही मंचीय प्रस्तुति के लायक बनाया है. करीब 82 साल की उम्र में भगवानदास रैकवार को यह सम्मान मिला है. जिसे उन्होंने बुंदेलखंड और बुंदेली कलाओं के के लिए समर्पित किया है.

मेरे जीवन की तपस्या रंग लाई

पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने पर ईटीवी भारत से खास बातचीत में भगवानदास रैकवार ने कहा कि "यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. मेरे जीवन की तपस्या और मेहनत आज रंग लाई है. यह भारत सरकार की अच्छी सोच है कि वह विलुप्त हो रही कलाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं और यह बुंदेली कला और कलाकारों को प्रोत्साहन है."

पारंपरिक अखाड़ा कला को सहेजने के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा (ETV Bharat)

'आधुनिकीकरण और डुप्लीकेसी से पारम्परिक कलाओं को नुकसान'

बुंदेली मार्शल आर्ट और अखाड़े के विलुप्त होने का कारण भगवानदास रैकवार आधुनिकीकरण और डुप्लीकेसी को मानते हैं. उनका कहना है कि "इन दोनों वजहों से पारंपरिक कलाओं का काफी नुकसान हो रहा है. फिल्मों में इन कलाओं की डुप्लीकेसी करके नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन नई पीढ़ी भी इसका महत्व समझ रही है. आजकल के बच्चे जूडो कराटे और दूसरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अखाड़े को कम महत्व से देखते हैं."

बुंदेली मार्शल आर्ट (ETV Bharat)

'बुंदेलखंड की कलाओं में है दम'

पहले राई लोक नृत्य के लिए रामसहाय पांडे के लिए पद्मश्री और अब बुंदेली मार्शल आर्ट के लिए भगवान दास रैकवार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है. बुंदेली कलाओं के लिए लगातार मिल रहे सम्मान पर भगवानदास रैकवार कहते हैं कि "बुंदेलखंड में दम है. बुंदेलखंड की कलाओं में दम है. हमारे बुंदेलखंड में कई तरह की कलाएं हैं. हम बुंदेली नृत्य की बात करें तो ढिमरयाई, सैरा, मोनिया ये सब हमारे पारंपरिक नृत्य है, जो आज भी चल रहे हैं और अपना पारंपरिक रूप बचाए हुए हैं. युवा पीढ़ी हमारे इन पारंपरिक कलाओं को सीखें, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं. ऐसे में हमारी लोक कला संस्कृति जिंदा रहेगी."

सागर के मार्शल आर्ट कलाकार भगवानदास रैकवार (ETV Bharat)

'पिता की जीवन भर की तपस्या को मिला सम्मान'

भगवान दास रैकवार के अभिनेता पुत्र राजकुमार रैकवार कहते हैं कि "पिता की जीवन भर की तपस्या के लिए सम्मान मिला है. बेशक पद्मश्री जैसा सम्मान ऐसे नहीं मिलता है. इसके लिए पूरी जिंदगी तपस्या करनी पड़ती है. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और संस्कृति मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पारदर्शिता के साथ पद्मश्री सम्मान के लिए चयन किया है.

हमें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें पद्मश्री जैसा सम्मान मिलेगा. यह सम्मान बुंदेलखंड में नई जान फूंकने का काम करेगा. बुंदेली मार्शल आर्ट और अखाड़े की कला को मेरे पिता ने मंच पर प्रस्तुति के लायक बनाया है. आमतौर पर ये कलाएं नवरात्रि या किसी धार्मिक त्योहार के मौके पर देखने मिलती थीं लेकिन मेरे पिता ने उनको मंच पर प्रस्तुत करने लायक बनाया."