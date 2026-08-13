पैसेंजर हो जाएं तैयार, सागर में एयरपोर्ट का रास्ता साफ, सीधे दिल्ली-मुंबई लैंड करेगी फ्लाइट
आसमान में उड़ान भरेंगी सागर की उम्मीदें, जगह मिलते ही सागर में एयरपोर्ट का होगा निर्माण, केंद्र सरकार की हरी झंडी. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 11:23 AM IST
सागर: आखिरकार सागर की उम्मीदें आसमान में उड़ान भरती नजर आ रही हैं. पिछले कई सालों से सागर में एयरपोर्ट की स्थापना को लेकर मांग चल रही थी. लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव के बाद एयरपोर्ट स्थापना की उम्मीद बढ़ गई है. भोपाल पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्यन मंत्री से स्थानीय विधायक शैलेन्द्र जैन की मुलाकात के बाद तस्वीर साफ होती नजर आ रही है.
एयरपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री से हुई बातचीत में उन्होंने कहा, ''मध्य प्रदेश के 10 शहरों में एयरस्ट्रिप को एयरपोर्ट में विकसित करने की सूची में सागर का नाम है और सिंगरौली के बाद सागर में काम शुरू किया जाएगा. हालांकि सागर में नए सिरे से एयरपोर्ट बनेगा. क्योंकि मौजूदा एयरस्ट्रिप ढाना में जगह की कमी के कारण नई जगह की तलाश की जा रही है. यहां पर रनवे की लंबाई के लिए जरूरी जगह में भारी मात्रा में निजी भूमि का अधिग्रहरण करना होगा, इसलिए नई जगह की तलाश की जा रही है.''
क्या कहना है विधायक शैलेन्द्र जैन का
सागर विधायक शैलेन्द्र जैन ने ईटीवी भारत से खास चर्चा में बताया कि, '' पिछले दिनों भोपाल में केंद्रीय नागरिक उड्यन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू पहुंचे थे. जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ मेरी भी चर्चा केंद्रीय मंत्री से हुई थी. मध्य प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के जिन शहरों में एयरपोर्ट बनाने की योजना है, उस सूची में सागर का नाम है. सागर के अलावा सिंगरौली, नीमच, छिंदवाड़ा, मंडला, खंडवा, रतलाम, मंदसौर, उमरिया और शहडोल के नाम शामिल हैं. केंद्रीय मंत्री ने ये भी बताया कि, सबसे पहले सिंगरौली में एयरपोर्ट निर्माण पर काम किया जा रहा है. सिंगरौली के बाद सागर में एयरपोर्ट विस्तार पर पर काम होगा.''
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ढाना एयरस्ट्रिप की जगह नई जगह की तलाश
विधायक शैलेन्द्र जैन ने कहा, '' सागर में एयरपोर्ट के निर्माण को नई जगह की तलाश शुरू हो गई है. पहले ढाना एयरस्ट्रिप को ही एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने सर्वे किया गया था. लेकिन एयरपोर्ट के रनवे के लिए जरूरी भूमि ढाना एयरस्ट्रिप के पास मौजूद नहीं है. वहां, पर ज्यादातर निजी भूमि है और उसका अधिग्रहण करने में एयरपोर्ट की लागत बढ़ जाएगी और बड़े पैमाने पर मुआवजा देना होगा. इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार के विमानन विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला से भी विधायक शैलेन्द्र जैन ने मुलाकात की और एयरपोर्ट स्थापना की प्रगति पर चर्चा की, तो उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर को जमीन की तलाश के लिए पत्र लिखा है, जैसे ही जमीन मिलेगी, आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.''
पर्यटन और व्यापार में लगेगे पंख
विधायक शैलेन्द्र जैन ने आगे कहा, ''सागर में एयरपोर्ट शुरू होने से बुंदेलखंड में खजुराहो का बाद दूसरा एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा. सागर में एयरपोर्ट बनने से व्यापार, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए काफी मददगार होगा. कोशिश ये की जाएगी कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच सागर से देश के चारों महानगरों से एयर कनेक्टिविटी हो जाए.''