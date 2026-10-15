वर्दी का जुनून! अग्निवीर भर्ती परीक्षा में 204 लड़कियों ने लगाई दौड़, 128 बेटियां मिलिट्री पुलिस में सिलेक्ट
मिलिट्री पुलिस से जुड़ेगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लड़कियां, सागर में अग्निवीर भर्ती के दौरान महिला मिलिट्री पुलिस के लिए हुआ चयन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 2:28 PM IST
सागर: मिलिट्री पुलिस में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लड़कियां अपना जलवा दिखाएंगी. सागर में चल रही अग्निवीर की वार्षिक भर्ती के दौरान आखिरी दिन वूमेन मिलिट्री पुलिस के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लड़कियों ने शारीरिक परीक्षा में हिस्सा लिया. खास बात ये है कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा में वूमेन मिलेट्री पुलिस के लिए शारीरिक परीक्षा में 128 अभ्यर्थियों ने दौड़ में सफलता हासिल की. यानी करीब 63 फीसदी लड़कियों ने सफलता हासिल की है और अगले चरण में प्रवेश कर लिया.
गौरतलब है कि, सागर में एक अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक ग्वालियर और सागर संभाग के लिए अग्निवीर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था. जिसमें 13 अक्टूबर तक अग्निवीर भर्ती परीक्षा हुई और आखिरी दिन वूमेन मिलेट्री पुलिस के लिए परीक्षा आयोजित की गयी.
मप्र-छत्तीसगढ़ की 204 लड़कियों ने लिया हिस्सा
सेना भर्ती कार्यालय, ग्वालियर द्वारा सागर के इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित की गयी वार्षिक अग्निवीर भर्ती रैली के अंतिम दिन महिला मिलिट्री पुलिस (WMP) के लिए मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की लड़कियों की शारीरिक परीक्षा का आयोजन किया गया. जिसमें दोनों प्रदेशों की लड़कियों ने भारी उत्साह और अनुशासन के साथ हिस्सा लिया.
महिला मिलिट्री पुलिस रैली के लिए आयोजित विशेष भर्ती में कुल 204 महिला उम्मीदवारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. कड़ी शारीरिक परीक्षा और प्रतिस्पर्धा के उपरांत 128 बेटियों ने दौड़ में सफलता हासिल कर अगले चरण में प्रवेश किया. इस तरह से भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने वाली कुल लड़कियों में से 62.75% लड़कियों ने अगले चरण में प्रवेश किया.
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जल्द घोषित होगा अगले चरण का कार्यक्रम
जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि, ''सेना भर्ती कार्यालय ग्वालियर द्वारा सागर में सागर और ग्वालियर संभाग की अग्निवीर भर्ती का कार्यक्रम 01 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2026 तक किया गया था. सफलतापूर्वक चलने वाली विशाल भर्ती रैली के अंतिम दिन महिला मिलिट्री पुलिस की भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा आयोजन किया गया. जिसमें लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. सागर जिला प्रशासन और सेना भर्ती कार्यालय, ग्वालियर के संयुक्त तत्वावधान में हुई संपूर्ण अग्निवीर भर्ती रैली पारदर्शी, सुचारू एवं सुरक्षित वातावरण में सफल हुई.
अब भर्ती परीक्षा के अगले चरण की घोषणा सेना भर्ती कार्यालय द्वारा की जाएगी. सेना भर्ती कार्यालय ने सभी उम्मीदवारों को अपील जारी की है कि भारतीय सेना में चयन पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और केवल योग्यता के आधार पर होता है. भर्ती में किसी भी प्रकार की दलाली या अनुचित साधनों का कोई स्थान नहीं है.''