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वर्दी का जुनून! अग्निवीर भर्ती परीक्षा में 204 लड़कियों ने लगाई दौड़, 128 बेटियां मिलिट्री पुलिस में सिलेक्ट

128 बेटियां मिलिट्री पुलिस में सिलेक्ट ( ETV Bharat )

सागर: मिलिट्री पुलिस में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लड़कियां अपना जलवा दिखाएंगी. सागर में चल रही अग्निवीर की वार्षिक भर्ती के दौरान आखिरी दिन वूमेन मिलिट्री पुलिस के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लड़कियों ने शारीरिक परीक्षा में हिस्सा लिया. खास बात ये है कि अग्निवीर भर्ती परीक्षा में वूमेन मिलेट्री पुलिस के लिए शारीरिक परीक्षा में 128 अभ्यर्थियों ने दौड़ में सफलता हासिल की. यानी करीब 63 फीसदी लड़कियों ने सफलता हासिल की है और अगले चरण में प्रवेश कर लिया.

गौरतलब है कि, सागर में एक अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक ग्वालियर और सागर संभाग के लिए अग्निवीर भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था. जिसमें 13 अक्टूबर तक अग्निवीर भर्ती परीक्षा हुई और आखिरी दिन वूमेन मिलेट्री पुलिस के लिए परीक्षा आयोजित की गयी.