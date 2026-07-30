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सागर की अंजलि चौरसिया शतरंज की दुनिया की नई सनसनी, बेटियों को दे रही फ्री कोचिंग

राष्ट्रीय स्तर तक चैस खेलने वाली अंजलि चौरसिया की प्रतिभा को लक्ष्य प्रोजेक्ट ने और निखारा. शालेय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में लगातार अच्छे प्रदर्शन ने अंजलि का आत्मविश्वास बढ़ाया. इसी के चलते उन्होंने महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय में दो बार अंतर विश्वविद्यालयीन शतरंज प्रतियोगिताओं का प्रतिनिधित्व भी किया. अपनी रणनीतिक सोच और संयमित खेल के दम पर वे मध्यप्रदेश की उभरती हुई महिला शतरंज खिलाड़ियों में शामिल हो गईं.

सागर : कभी घर में मां और भाई को शतरंज की चालें चलता देख उत्सुक रहने वाली अंजलि चौरसिया आज शह व मात के इस खेल की राष्ट्रीय खिलाड़ी बना चुकी हैं. अब वे राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सीनियर नेशनल ऑर्बिटर (निर्णायक) की भूमिका भी निभा रही हैं. अंजलि की यह यात्रा साबित करती है यदि प्रतिभा को सही दिशा मिले तो संसाधनों की कमी आड़े नहीं आती. सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने वाली बेटियों के लिए अंजलि चौरसिया रोल मॉडल हैं.

शतरंज प्रतियोगिताओं में ऑर्बिटर बनी अंजलि

वर्ष 2025 में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में आयोजित 51वीं वूमेन नेशनल शतरंज चैपियनशिप में उन्होंने मध्यप्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व कर अपना लोहा मनवाया. इसके बाद जमशेदपुर में आयोजित 39वीं जूनियर वूमेन नेशनल शतरंज स्पर्धा में भी राज्य की ओर से खेलते हुए राष्ट्रीय स्तर का महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया. खिलाड़ी के रूप में उपलब्धियां हासिल करने के बाद अंजलि ने सीनियर नेशनल ऑर्बिटर की परीक्षा उत्तीर्ण की. अब वे राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिताओं में ऑर्बिटर (निर्णायक) के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं.

बेटियों को फ्री कोचिंग दे रही सागर की अंजलि चौरसिया (ETV BHARAT)

अजंलि के लिए परिवार बना सबसे बड़ी ताकत

अंजलि की सफलता के पीछे उनके परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है. घर में शतरंज का माहौल होने से उन्हें लगातार प्रेरणा मिलती रही. उनकी बहन अमृता चौरसिया भी राष्ट्रीय स्तर की शतरंज खिलाड़ी हैं. दोनों बहनों ने अपने प्रदर्शन से यह साबित किया है कि यदि परिवार प्रोत्साहन दे, तो ग्रामीण परिवेश की बेटियां भी बड़े मंचों पर अपनी पहचान बना सकती हैं.

अपनी उपलब्धियों को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित रखने के बजाय अंजलि अब गांव की बेटियों को नि:शुल्क शतरंज प्रशिक्षण दे रही हैं. उनका उद्देश्य अधिक से अधिक बेटियों को इस बौद्धिक खेल से जोड़कर उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे ले जाना है. वे अपनी सफलता का श्रेय समन्वय मंच, प्रोजेक्ट लक्ष्य और अपने प्रशिक्षक जफर खान को देती हैं.