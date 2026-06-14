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पति की अस्थियां विसर्जित हो रहीं थीं, पत्नी और बच्चों ने उठाया खौफनाक कदम, महिला की मौत

सागर में तीन दिन पहले हुई थी पुजारी की मौत, पत्नी और 2 बच्चों ने की आत्महत्या की कोशिश. बच्चे लड़ रहे जिंदगी की जंग.

SAGAR WOMAN KILLED HERSELF
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 8:38 AM IST

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सागर: खुरई देहात थाना क्षेत्र के सहोद्राराय वार्ड से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. जहां एक महिला ने अपने पति की तीन दिन पहले हुई मौत के बाद अपने दो बच्चों के साथ आत्महत्या की कोशिश की. महिला की बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. वहीं दोनों बच्चों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है.

पति की मौत के बाद बड़ा कदम
जानकारी के मुताबिक, खुरई के सहोद्राराय वार्ड निवासी सत्यदेव पिता सीताराम तिवारी (34) ने बुधवार को घरेलू विवाद के चलते आत्महत्या कर ली थी. इलाज के दौरान उनकी सागर में मौत हो गई थी. मृतक सत्यदेव तिवारी खुरई कोर्ट परिसर में बने श्री दंडनायक हनुमान मंदिर में पुजारी थे. इस घटना के तीन दिन ही हुए थे और पूरा परिवार सत्यदेव तिवारी की अस्थियां विसर्जित करने के लिए बरमान गया हुआ था. तभी सत्यदेव तिवारी की पत्नी आरती तिवारी (35) ने आत्महत्या की कोशिश की.

WIFE CHILDREN TRIED KILL THEMSELVES
खुरई देहात थाना पुलिस ने दर्ज किया केस (ETV Bharat)

साथ ही महिला की बेटी दिव्या तिवारी (13) और बेटे दिव्यांश तिवारी (12) ने भी आत्महत्या की कोशिश की. महिला सहित दोनों बच्चों को सिविल अस्पताल ले जाया गया. गंभीर हालत होने पर उन्हें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर रेफर कर दिया गया. बीएमसी पहुंचने पर डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया. जबकि दोनों बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है. पुलिस ने महिला के शव को मर्चुरी में रखवा दिया गया है. जिसका आज रविवार को पीएम किया जाएगा.

महिला की थी तीसरी शादी
जानकारी के मुताबिक, मृतिका आरती तिवारी ने करीब आठ महीने पहले मृतक सत्यदेव तिवारी के साथ शादी की थी. बताया जा रहा है कि महिला की यह तीसरी शादी थी और महिला के पहले से ही दो बच्चे हैं. महिला का मायका कहां है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है.

मामले की जांच की जाएगी
खुरई देहात थाना प्रभारी संतोष सिंह ने बताया कि, ''महिला के पति ने तीन दिन पहले घरेलू विवाद के चलते आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसकी इलाज के दौरान सागर में मौत हो गई थी. अब महिला की भी मौत हो गई है. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि महिला ने ही अपने दोनों बच्चों को मारने की कोशिश की. सागर से मर्ग डायरी आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.''

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