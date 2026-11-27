कलारी के बाहर डॉक्टरों की तैनाती पर जगहंसाई, प्रशासन का यू-टर्न, शराब खरीदने पर जांच कंपलसरी नहीं
सागर के अस्पतालों में डाॅक्टर नहीं, शराब दुकानों के बाहर तैनाती पर खड़े हुए सवाल, जिला प्रशासन ने बताया- भ्रामक खबर. रिपोर्ट- कपिल तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 11:22 AM IST
सागर: मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य की बात करें, तो यहां हजारों गांव ऐसे होंगे, जहां अस्पताल नहीं हैं. सैकड़ों कस्बे ऐसे हैं, जहां अस्पताल हैं पर डाॅक्टर नहीं हैं. इन इलाकों में कम्पाउंडर और नर्स से इलाज कराकर लोग डाॅक्टर से इलाज कराने की औपचारिकता कर लेते हैं. बुंदेलखंड जैसे इलाके में तो ये समस्या और भी बड़ी है. लेकिन शराबकांड से परेशान जिला प्रशासन को कुछ नहीं सूझा, तो उन्होंने आदतन शराबियों के स्वास्थ्य परीक्षण का आदेश जारी कर दिया.
जानकारी के आधार पर घर-घर जाना तो ठीक था, शराब दुकानों पर डाॅक्टर की तैनाती करा दी और जिला प्रशासन का ये आदेश गंभीरता और संवेदनशीलता से परे मजाक का विषय बन गया. इतना ही नहीं, डाॅक्टरों से जुड़े संगठनों ने इस पर सवाल खड़े कर देना शुरू कर दिया. हालांकि जगहंसाई के बाद जिला प्रशासन ने मीडिया में आ रही खबरों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया और कहा कि, शराब खरीदने के पहले स्वास्थ्य परीक्षण की शर्त पूरी तरह निराधार है.
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क्यों बने ऐसे हालात
दरअसल, सितंबर माह में जिले के बंडा विधानसभा के करीब 8 गांव में 20 लोगों की मौत हुई थी. हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है, दावा तो करीब 50 मौतों का किया जा रहा है. इसके बाद देवरी के जैतपुर डोमा गांव में तीन लोगों की जहरीली शराब से मौत की बात इसी महीने सामने आयी और फिर सागर में एक युवक शराब दुकान से शराब खरीदकर पास के मैदान में पीने बैठ गया, तो उसकी मौत हो गयी. एक और युवक की तबीयत खराब हो गयी. इसके बाद बंडा में फिर दो मौतों की बात सामने आयी.
लगातार मौतों के चलते जिला प्रशासन दबाव में आ गया और जिला कलेक्टर ने आदेश किया कि आबकारी और स्वास्थ्य विभाग मिलकर आदतन शराब पीने वालों का स्वास्थ्य परीक्षण करें. इस मुहिम में विभाग द्वारा डाॅक्टरों को शराब दुकान के बाहर भी बिठा दिया गया और फिर ये मुहिम मजाक बन गयी. चारों तरफ आलोचना और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच शराब दुकानों पर डाॅक्टरों की तैनाती को लेकर लोग मजाक बनाने लगे.
मेडिकल टीचर एसोसिएशन ने उठाए सवाल
जिला प्रशासन की इस प्रैक्टिस को लेकर डाॅक्टरों ने भी सवाल खड़े करना शुरू कर दिए. मेडिकल टीचर एसोसिएशन बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज के अध्यक्ष डाॅ. सर्वेश जैन ने तो बाकायदा एक वीडियो जारी किया और इन हालातों के लिए जिला प्रशासन की स्थिति को असमंजस वाला बताया. उन्होंने कहा कि, ''ये हालात सिर्फ इसलिए बने हैं कि सरकार द्वारा आनन फानन में तत्कालीन जिला कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया. इसी भय से शराब डाॅक्टरों की शराब दुकान के बाहर डाॅक्टरों की तैनाती कर दी गयी. जबकि हमारे पास कई ऐसे मरीज आए, जिन्होंने दो दिन पहले शराब पी और फिर किसी और कारण से मौत हुई, तो मीडिया के जरिए उसे सनसनीखेज बना दिया गया.''
डाॅ. सर्वेश जैन ने कहा, ''मेरा कहना है कि, इस मामले में इंसानों की नहीं, बल्कि शराब की जांच होना चाहिए. जहरीली शराब को लेकर सख्त कानून बनना चाहिए. आपके पास एक पूरा विभाग इसी काम के लिए आबकारी विभाग है. मेरा निवेदन प्रशासन से ये है कि वैसे भी मरीजों को डाॅक्टर नहीं मिलते हैं और हर शराब दुकान के बाहर डाॅक्टरों की तैनाती कर दी जाएगी, तो अस्पताल आने वाले मरीजों का इलाज कौन करेगा. प्रशासन को नशामुक्ति अभियान चलाने और जनजागरूकता की जरूरत है. शराब पीना एक बीमारी बन जाती है, उसका इलाज करना पड़ता है.''
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मजाक बनने के बाद प्रशासन की सफाई
मजाक बनने के बाद जिला प्रशासन ने शराब खरीदने के लिए स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य होने की खबर भ्रामक और तथ्यहीन बताया. प्रशासन ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण को शराब खरीदने की प्रक्रिया से जोड़कर पेश करना भ्रामक एवं तथ्यहीन है. स्वास्थ्य परीक्षण सामान्य चिकित्सकीय एवं जनस्वास्थ्य संबंधी प्रक्रिया है. हमारी इस गतिविधि को शराब खरीदने से जोड़कर पेश किया जा रहा है, जो तथ्यों के अनुरूप नहीं है और भ्रम उतपन्न करता है. हमारे अभियान के तहत स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान किसी व्यक्ति में आदतन या अत्यधिक मदिरा सेवन की जानकारी मिलती है, तो उसका भी आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण कर उचित इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है. साथ ही, उसे जागरूक कर नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.