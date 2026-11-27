ETV Bharat / state

कलारी के बाहर डॉक्टरों की तैनाती पर जगहंसाई, प्रशासन का यू-टर्न, शराब खरीदने पर जांच कंपलसरी नहीं

सागर के अस्पतालों में डाॅक्टर नहीं ( ETV Bharat )

सागर: मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य की बात करें, तो यहां हजारों गांव ऐसे होंगे, जहां अस्पताल नहीं हैं. सैकड़ों कस्बे ऐसे हैं, जहां अस्पताल हैं पर डाॅक्टर नहीं हैं. इन इलाकों में कम्पाउंडर और नर्स से इलाज कराकर लोग डाॅक्टर से इलाज कराने की औपचारिकता कर लेते हैं. बुंदेलखंड जैसे इलाके में तो ये समस्या और भी बड़ी है. लेकिन शराबकांड से परेशान जिला प्रशासन को कुछ नहीं सूझा, तो उन्होंने आदतन शराबियों के स्वास्थ्य परीक्षण का आदेश जारी कर दिया.