8वीं पास मां की हाईएजुकेट बेटियां, बड़ी बेटी इसरो में स्पेस साइंटिस्ट, बाकी 3 विदेश में

खास बात ये है कि उनके पति प्रदीप सोनी भी ISRO के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में सीनियर साइंटिस्ट पद पर पदस्थ हैं. दोनों ने साथ ही इंजीनियरिंग की और दोनों का साथ ही DRDO और फिर ISRO में सिलेक्शन हुआ. फिर ISRO ज्वाइन करने के पहले दोनों की शादी भी हुई. जहां तक शिल्पी की बात करें, तो शिल्पी चंद्रयान-1 से लेकर चंद्रयान-3 तक हर मिशन में कैमेरा सिस्टम एवं पेलोड Electronics System Devlopment के लिए बतौर प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर चुकी है.

शिल्पी सोनी की बात करें, तो शिल्पी सोनी फिलहाल ISRO के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में सीनियर साइंटिस्ट पद पर पदस्थ है. इसरो में 2001 से कार्यरत शिल्पी का पहले DRDO बैंगलोर में चयन हुआ था. इनकी शुरूआती पढ़ाई सागर के हिंदी मीडियम स्कूल विश्वभारती में हुई. हमेशा अव्वल रहने वाली शिल्पी ने पीईटी की परीक्षा पासकर सागर की इंदिरा गांधी शासकीय इंजीनियरिंग काॅलेज में एडमिशन लिया. वहां भी 8 सैमेस्टर में टाॅप करने के बाद पहली ही बार में DRDO और फिर ISRO में चयन हुआ.

शिल्पी सोनी चंद्रयान -1 से लेकर चंद्रयान 3 और रिमोट सेसिंग मिशन जैसे अहम मिशन में काम कर चुकी है. हिंदी मीडियम स्कूल से हायर सेकेण्डरी और सागर में ही इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने जो सफलता हासिल की है. आज बुंदेलखंड की बेटियां उनको आदर्श के तौर पर देख रही हैं. शिल्पी सोनी की कहानी ईटीवी भारत ने उनके माता-पिता के जुबानी सुनी, जिसमें सामने आया कि शिल्पी सोनी की मां जल्दी शादी के कारण 8वीं तक पढ़ाई कर पायी, लेकिन पढ़ाई के महत्व को ऐसा समझा कि उनकी बड़ी बेटी शिल्पी सोनी अंतरिक्ष तक नाम रोशन कर रही है. शिल्पी की छोटी तीनों बहने भी विदेश में बड़े-बड़े पैकेज पर जाॅब कर रही हैं.

सागर: बुंदेलखंड में बदलाव की बयार चल रही है. यहां की बेटियां देश और दुनिया में इलाके का मान बढ़ा रही है. कभी पिछड़ेपन और बेटियों को लेकर पुरानी सोच का माने जाने वाला बुंदेलखंड बेटियों के कारण मशहूर हो रहा है. ऐसी ही बुंदेलखंड की एक बेटी शिल्पी सोनी है, जिन्होंने ना सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि देश और दुनिया में स्पेस साइंटिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बनायी है. चार बहनों में सबसे बड़ी शिल्पी सोनी ISRO के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में सीनियर साइंटिस्ट पद पर हैं.

शिल्पी सोनी की मां सुधा रूसिया की बात करें, तो उनकी शादी महज 15-16 साल की उम्र में हो गयी थी. तब वो 8वीं कक्षा पढ़ रही थी और स्कूल में हमेशा अव्वल नंबर आती थी. शिल्पी की मां सुधा रूसिया बताती है कि "मैं जब पढ़ रही थी, तो घर में ऐसा माहौल था कि 3 बहनें बड़ी और दो भाई छोटे थे. लोग पिताजी से बहनों को लेकर कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, तो उन्होंने सबकी शादियां जल्दी कर दी.

शिल्पी सोनी के माता-पिता (ETV Bharat)

मेरी 4 बेटियां हैं, हमें जो माहौल मिला, बेटियों के लिए वैसा माहौल नहीं आने दिया. उनको पढ़ाई में फ्री हैंड दिया कि जो अच्छा लगे पढ़ाई करो. पढ़ाई में चारों बेटियां बहुत अच्छी थीं, सबने काफी मेहनत की. शिल्पी का तो ऐसा था कि वो हमेशा टॅापर रही, मैं भी अपने स्कूल में टाॅप करती थी. शिल्पी पढ़ाई में ऐसी थी कि चाहे टीवी चल रही हो या हम लोग बातें कर रहे हों, लेकिन वो किताबें लेकर पढ़ने बैठती, तो उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहता था.

हमारा सोचना ऐसा नहीं था, हम खुद भी ऐसे रहे कि हमेशा कुछ ना कुछ करना है. रोटी-चौका और बर्तन तो सब करते हैं. इसके अलावा और भी कुछ करना है, हमनें बच्चों को ऐसी शिक्षा दी कि घर के कामकाज के साथ-साथ दूसरे काम भी अच्छे से करें. समाज से जुड़े काम हो या किसी दूसरे क्षेत्र से जुड़े काम हो, हर काम अच्छे से करें. सब बेटियों ने अपनी-अपनी पसंद का क्षेत्र चुना और सब बड़े-बड़े पद पर जाॅब कर रही हैं."

इसरो स्पेस साइंटिस्ट शिल्पी सोनी और उनके पति (ETV Bharat)

स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग काॅलेज तक हमेशा टाॅपर

शिल्पी के पिता ओमप्रकाश रुसिया बताते हैं कि "शिल्पी चारों बेटियों में सबसे बड़ी है. शिल्पी ने विश्वभारती स्कूल में पढ़ाई की. वहां से 12वीं की पढ़ाई के बाद पीईटी का एग्जाम दिया, तो पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया. हम लोग इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच चाहते थे. हमें सागर की आईजीईसी (इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग काॅलेज) में एडमिशन मिला. उस समय कई लोगों ने बाहर भेजने की सलाह दी, लेकिन मैंने सागर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और यहां के पढ़ाई के स्तर को जानता था. मनमाफिक ब्रांच मिलने के बाद शिल्पी ने सभी 8 सैमेस्टर में टाॅप किया.

शिल्पी के बैच में 80 लड़के और सिर्फ 4 लड़कियां थीं. ईश्वर की कृपा से शिल्पी ने पढ़ाई में बहुत ध्यान दिया. कभी पढ़ाई में शिल्पी फिसड्डी नहीं रही, हमेशा सबसे आगे रही. इंजीनियरिंग काॅलेज में भी उसने अपनी ब्रांच में टाॅप किया. उसके जीवनसाथी भी इसरो में वैज्ञानिक है, वो भी समान पद पर हैं और साथ में ही पोस्टिंग है. वो दोनों साथ में पढ़े हैं, शिल्पी टाॅप करती थी, वो सेकंड टाॅपर रहते थे. शिल्पी ने जो मेहनत की, उसका परिणाम मिला है.

पति के साथ शिल्पी सोनी (ETV Bharat)

शिल्पी से हम लोग यही कहते हैं कि बेटा अभी 15-16 साल की नौकरी है. नयी पीढ़ी के लिए ऐसा कुछ कर दिखाओ कि उन्हें प्रेरणा मिले कि लड़कियां क्या नहीं कर सकती हैं. हमारी 4 बेटियां हैं, दूसरी बेटी कनाडा में माइक्रोबाॅयोलाॅजिस्ट है और कैंसर पर रिसर्च कर रही है. तीसरी बेटी एसेंचर कंपनी में मलेशिया में है और चौथी बेटी इनफोसिस में कनाडा में काम कर रही है. बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है."

भारत के बेटियों को शिल्पी का संदेश

ईटीवी भारत से बातचीत में शिल्पी सोनी ने बताया कि "मम्मी पापा ने हम बहनों की प्रारंभिक पढ़ाई के समय से सीमित संसाधनों के बावजूद कभी कोई कमी महसूस नहीं होनी दी. हम सभी ने उनके संरक्षण एवं प्रोत्साहन को कभी कमतर नहीं आंका. मैं अपने गुरुजनों की हमेशा आभारी रहूंगी, जिनकी कृपा से हम इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाए.

इसरो पूर्व चीफ श्रीधर सोमनाथ के साथ शिल्पी की तस्वीर (ETV Bharat)

मैं आज के विद्यार्थियों को जो कल के भारत के भविष्य हैं, उनसे कहना चाहूंगी कि वे जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हों, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ हासिल करें. ताकि आप अपने देश दुनिया को अपना बेहतरीन प्रदर्शन का समर्पण कर सकें. यही इस मनुष्य जीवन का सार है, फिर आपको जो सम्मान प्राप्त होगा, वो पल आपके जीवन का अविस्मरणीय अवसर होगा."