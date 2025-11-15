70 साल के बुजुर्ग को भारी पड़ा नॉनवेज का शौक, 3 दिन आहार नली में फंसा रहा मांस का टुकड़ा

70 साल के बुजुर्ग को भारी पड़ा नॉनवेज का शौक, 3 दिन आहार नली में फंसा रहा मांस का टुकड़ा
सागर में बुजुर्ग की आहार नली में 3 दिन फंसा रहा मांस का टुकड़ा. बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन कर निकाला.
सागर: कभी-कभी नॉनवेज खाने का शौक भी भारी पड़ जाता है. शहर के शनिचरी इलाके में रहने वाले एक 70 साल के बुजुर्ग के साथ एक ऐसी ही घटना घटी. 3 दिन पहले नॉनवेज खाने के बाद बुजुर्ग को असहनीय कष्ट हुआ, जब बुजुर्ग का दर्द ज्यादा बढ़ गया तो गुरुवार को बुजुर्ग के परिजन बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे. जहां ईएनटी विभाग के डॉक्टर ने उनका एक्सरे कराया लेकिन इसके बाद भी उनकी परेशानी समझ में नहीं आई. फिर डॉक्टर ने दूरबीन पद्धति से बुजुर्ग का इलाज किया और उनकी आहार नली में फंसे मांस के टुकड़े को निकाला, तब जाकर बुजुर्ग ने राहत की सांस ली.
आहार नली में फंसा मांस का टुकड़ा, ऑपरेशन कर निकाला
बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ नीतू बजाज ने बताया कि "सागर के शनिचरी इलाके के निवासी 70 साल के बुजुर्ग मरीज ने 3 दिन पहले मांसाहार का सेवन किया था. गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे जब बुजुर्ग मरीज के परिजन उन्हें बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, तो उन्हें असहनीय दर्द हो रहा था. वह पानी तक नहीं पी पा रहे थे.
मरीज का बीएमसी के ईएनटी डिपार्टमेंट में इलाज शुरू किया गया. बुजुर्ग का एक्स-रे कराया गया लेकिन एक्स-रे में कुछ पता नहीं चला. मरीज की परेशानी को देखते हुए एंडोस्कोपी के लिए ओटी में लिया गया और इमरजेंसी ओटी में तैयारी कर टीम ने रिजिड एसोफैगोस्कॉपी के जरिए आहार नली में 3 दिन से फंसे मांस के टुकड़े को बाहर निकाला गया. इसके बाद मरीज को आराम लग गया."
मरीज की स्थिति फिलहाल सामान्य
इस ऑपरेशन को करने वाली टीम में ईएनटी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ नीतू बजाज, पी.जी. रेजिडेंट डॉ चंद्रेश दीक्षित, एनेस्थीसिया विभाग से एसोसिएट प्रोफेसर डॉ मोहम्मद इल्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ दीपक गुप्ता, पी.जी. रेजिडेंट डॉ अजमल खान और नर्सिंग स्टाफ शामिल रहा.
फिलहाल मरीज डाक्टरों की देखरेख में है और मरीज की स्थिति सामान्य बताई जा रही है. बीएमसी डॉक्टर के सफल ऑपरेशन के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने डॉक्टर्स की टीम को बधाई देते हुए आगे भी इसी तरह जनहित में कार्य करने प्रोत्साहित किया है.