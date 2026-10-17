400 दिन में 144 आसन, 7 साल की योगिनी प्रकृति ने बिना रुके पूरे किए सूर्य नमस्कार के सेट
सागर की 7 साल की योगिनी का कमाल, 400 दिन से लगातार कर रही 12 सेट सूर्य नमस्कार, रिकार्डस बुक में भेजने की तैयारी. रिपोर्ट कपिल तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 11:15 AM IST
सागर: कोई 6 साल 10 महीने की लड़की लगातार 400 दिन से योग बिना किसी अंतराल के करे, तो इस पर विश्वास करना मुश्किल है. लेकिन सागर की नन्ही योगिनी प्रकृति तिवारी इन दिनों इसी बात को लेकर चर्चा में है. उसने बिना किसी अंतराल के लगातार 400 दिनों तक रोजाना सूर्य नमस्कार कर मिसाल कायम की है. प्रकृति ने 11 सितंबर 2025 से सूर्य नमस्कार का सिलसिला शुरू किया और 15 अक्टूबर 2026 को 400 दिन पूरे कर लिए. प्रकृति रोजाना न्यूनतम 12 सेट सूर्य नमस्कार यानि कुल 144 आसनों का अभ्यास कर रही है. इतना ही नहीं प्रकृति बिना रुके लगातार 45 सेट सूर्य नमस्कार के कर चुकी है. अब प्रकृति के परिजन इसे रिकार्डस बुक में भेजने की तैयारी कर रहे हैं.
3 साल की उम्र से शुरू किया योग
जहां तक प्रकृति तिवारी की बात करें, तो प्रकृति ने महज 3 साल की उम्र में योग शुरू कर दिया था. धीरे-धीरे प्रकृति योग में पारंगत हो गयी और 11 सितंबर 2025 को प्रकृति ने रोजाना सूर्य नमस्कार करने का संकल्प लिया. प्रकृति ने रोजाना सूर्य नमस्कार के 12 सेट करना शुरू किया. जिनमें भुजंगासन, चक्रासन, राजकपोतासन, उष्ट्रासन, हनुमान दंड सहित अलग-अलग योगासनों का भी अभ्यास प्रकृति करती है. इस तरह कुल 144 आसन प्रकृति रोजाना करती है. प्रकृति के पेरेंट्स बाकायदा सोशल मीडिया के माध्यम से रोजान योगाभ्यास का लाइव भी करते हैं.
योग के साथ अनुशासित जीवन शैली का संदेश
प्रकृति ने जिस तरह से बिना अंतराल के लगातार 400 दिन योगाभ्यास की मिसाल कायम की है. साथ ही साथ अपने स्कूल की इकलौती छात्रा है, जिसकी उपस्थिति शत प्रतिशत है. प्रकृति किसी तरह के जंक फुड का सेवन नहीं करती है. नियमित दिनचर्या उसकी जीवनशैली का प्रमुख आधार है. प्रकृति के पिता महेश तिवारी कहते हैं कि, ''प्रकृति की इस कोशिश का उद्देश्य रिकार्ड कायम करना नहीं, बल्कि भावी पीढ़ी और खासकर बच्चों को स्वास्थ्य और अनुशासित जीवन के महत्व का समझाना है. प्रकृति को सोशल मीडिया पर नियमित योगा करते हुए देखकर कई बच्चों ने इसकी शुरूआत की है. प्रकृति की छोटी बहन नियति और सहेली आशवी रूसिया भी नियमित रूप से सूर्य नमस्कार कर रही हैं.''
योग करने से शरीर होता है मजबूत
प्रकृति के पिता महेश तिवारी का कहना है कि, ''आजकल खराब लाइफस्टाइल की वजह से बच्चों में बहुत बीमारियां हो रही हैं. अगर रोजाना योग किया जाए तो उन बीमारियों से बचा जा सकता है. इससे बच्चे मजबूत होते हैं और उनका मानसिक विकास होता है. यही सोचकर मैंने अपनी दोनों बेटियों को योग करना सिखाया. प्रकृति ढ़ाई साल की उम्र से योग कर रही है. पिछले साल 11 सितंबर 2025 से योग शुरु किया जिसे लगातार करते हुए 400 दिन हो गए हैं.''
रिकार्ड बुक में दर्ज कराने की तैयारी
प्रकृति के योग के इस संकल्प में उनके माता पिता महेश तिवारी और साक्षी तिवारी का प्रोत्साहन महत्वपूर्ण रहा है. प्रकृति की उपलब्धि का आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज कराने के उद्देश्य से उसके पेरेंट्स ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सहित दूसरे रिकॉर्ड बुक में दर्ज रिकार्ड की जानकारी इकट्ठा करने पर सामने आया है कि अभी तक किसी ने रोजाना बिना अंतराल के सूर्य नमस्कार करने का नहीं बनाया है. इस उपलब्धि को आधिकारिक मान्यता दिलाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया की जा रही है.