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400 दिन में 144 आसन, 7 साल की योगिनी प्रकृति ने बिना रुके पूरे किए सूर्य नमस्कार के सेट

सागर की 7 साल की योगिनी का कमाल ( ETV Bharat )

सागर: कोई 6 साल 10 महीने की लड़की लगातार 400 दिन से योग बिना किसी अंतराल के करे, तो इस पर विश्वास करना मुश्किल है. लेकिन सागर की नन्ही योगिनी प्रकृति तिवारी इन दिनों इसी बात को लेकर चर्चा में है. उसने बिना किसी अंतराल के लगातार 400 दिनों तक रोजाना सूर्य नमस्कार कर मिसाल कायम की है. प्रकृति ने 11 सितंबर 2025 से सूर्य नमस्कार का सिलसिला शुरू किया और 15 अक्टूबर 2026 को 400 दिन पूरे कर लिए. प्रकृति रोजाना न्यूनतम 12 सेट सूर्य नमस्कार यानि कुल 144 आसनों का अभ्यास कर रही है. इतना ही नहीं प्रकृति बिना रुके लगातार 45 सेट सूर्य नमस्कार के कर चुकी है. अब प्रकृति के परिजन इसे रिकार्डस बुक में भेजने की तैयारी कर रहे हैं.

3 साल की उम्र से शुरू किया योग