सागर की चटपटी चाट का क्रेज, 60 साल से जायके का जस का तस स्वाद, सीक्रेट रैसिपी का जादू
जब चटापटा खाने की बात हो तो समोसा और चाट का जिक्र लाजिमी है, पेश है सागर की 64 साल पुरानी शेर सिंह की चाट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 6:39 PM IST
सागर: शहर के सराफा बाजार की बात करें, तो यहां के आभूषण और मंदिरों के अलावा यहां के अलग-अलग जायके मशहूर हैं. इसी तरह यहां का 64 साल पुराना मशहूर जायका शेरसिंह की चाट का है. यहां की चाट की खासियत इसका अलग स्वाद है. खास बात ये है कि ये जायका पहले की तरह आज भी बरकरार है. इस चाट की दुकान की शुरूआत 1962 में शेरसिंह ने की थी और उनके निधन के बाद भी ये चाट की दुकान उन्हीं के नाम से मशहूर है.
रोजाना महज 4-5 घंटे के लिए खुलने वाली शेरसिंह की चाट के दीवानों की लंबी कतार है. कोई यहां की आलू टिक्की के अलग स्वाद का दीवाना है, तो कोई यहां के स्पेशल दोना का दीवाना है. फिलहाल चाट दुकान का संचालन कर रहे दिनेश बिष्ट इस सफलता का राज सीक्रेट रैसिपी को बताते हैं. वहीं उनका कहना है कि वो बाजार से खड़े मसाले खरीदकर घर पर सभी मसाले तैयार करते हैं. चाट के सामान की शुद्धता और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करते हैं.
सराफा की चाट का 64 साल पुराना जायका
शहर के सराफा बाजार में एक समय पारस टाकीज हुआ करती थी, जो समय के साथ बंद हो गयी, लेकिन टॉकीज परिसर में सराफा और 6 दशक पुरानी शेरसिंह की चाट की दुकान है. इस दुकान की स्थापना 1962 में शेरसिंह बिष्ट ने की थी. महज दो साल में उनकी चाट की दुकान सराफा ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में मशहूर हो गयी. यहां की चाट में सबसे ज्यादा मशहूर आलूचाप (आलू टिक्की) हुआ. जिसका अन्य चाट की दुकानों से अलग स्वाद के लोग मुरीद हो गए.
इसके अलावा स्पेशल दोना भी काफी मशहूर हुआ. कहते हैं कि सागर और बाहर से सराफा आने वाले लोग शेरसिंह की चाट का स्वाद चखने जरूर पहुंचते हैं. यहां लोगों को चाट की दुकान खुलने का इंतजार करना होता है. महज 4-5 घंटे के लिए खुलने वाली चाट की दुकान खुलते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती है.
गुणवत्ता और स्वाद है पहचान
विनोद कुमार कहते हैं कि "हमारे सराफा बाजार की प्रसिद्ध शेरसिंह की चाट की दुकान है. जो भी सराफा बाजार आता है, वो यहां की चाट खाए बिना वापस नहीं जाता है. ये दशकों पुरानी दुकान है, जो सामग्री यहां उपयोग की जाती है, उसकी शुद्धता हटकर होती है. जो स्वाद आज से 30 साल पहले शेरसिंह जी के समय था, आज भी बरकरार है. दूसरी जगह पर गुणवत्ता वाली चीजें नहीं मिलती है. इसी वजह से शेरसिंह की चाट मशहूर है. शेरसिंह चाचा के बाद उनके बेटे दिनेश सिंह आज भी वही स्वाद और गुणवत्ता बनाए हुए है."
आलूचाप के साथ दोना भी मशहूर
बचपन से शेरसिंह की चाट के दीवाने धीरज कहते हैं कि "पिछले 60 साल से यहां का स्वाद आज भी वैसा बरकरार है. मैंने बचपन से जब से होश संभाला है. जब से यहां की चाट का स्वाद चखते आ रहा हूं. पहले इनके पिताजी थे, अब ये चाट की दुकान संभाल रहे हैं, फिर भी स्वाद जस का तस बरकरार है. वहीं बैठने का तरीका और वही स्वाद सबकुछ पहले जैसा आज भी है. इनका स्पेशल दोना आज भी मशहूर है. उसके स्वाद की बात ही अलग है. उसमें सब आइटम
एक-एक डालकर चाट बनाई जाती है, उसकी बात ही अलग है."
- अमरनाथ यात्रा में इंदौरी जाएका, पोहा-जलेबी दाल बाटी का भक्तों को मिलेगा स्वाद
- पोहे की ऐसी वैरायटियां, देखते ही मुंह में आ जाता है पानी, दुनिया के सिर चढ़ बोल रहा जादू
- चटपटा खाने के शौकीनों के लिए खास स्नैक्स रतलामी सेव, लज्जत ऐसी कि रेसिपी की डिमांड बढ़ी
स्वाद की सीक्रेट रेसिपी
पिता शेरसिंह के निधन के बाद आज भी उन्हीं के अंदाज में चाट की दुकान चला रहे दिनेश सिंह बिष्ट बताते है कि "मेरे पिताजी ने 1962 में ये चाट की दुकान शुरू की थी. आज भी वैसी ही लगातार चली आ रही है. सब सामान हम घर पर ही तैयार करते हैं. इस चाट के बनाने की सीक्रेट रेसिपी है. हम बाजार से कच्चे मसाले खरीदते हैं. उन मसालों को घर पर सुखाकर घर पर ही तैयार करते हैं. कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है, सिर्फ चाट बनाने का तरीका अलग है."
खास बात ये है कि यहां उपयोग होने वाली हर चीज घर पर तैयार करते हैं. इसलिए दुकान सिर्फ पांच घंटे 2 से 7 बजे तक खोल पाते हैं, फिर सारा सामान खत्म हो जाता है.