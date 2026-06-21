285 बिना रुके योगाभ्यास कर रही 6 साल की प्रकृति, एक बार में कर लेती है 540 आसन
सागर की 6 साल की योग प्रशिक्षक प्रकृति का कमाल, योग गुरू विष्णु आर्य के साथ लोगों को कराती है योगाभ्यास. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 8:37 AM IST|
Updated : June 21, 2026 at 9:03 AM IST
सागर: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 6 साल की योगिनी प्रकृति तिवारी ने अपनी प्रतिभा और योग के प्रति समर्पण से सभी का ध्यान आकर्षित किया है. प्रकृति तिवारी को देखकर लोग तब हैरान रह गये, जब प्रकृति ने योगचार्य विष्णु आर्य के साथ सैकड़ों को योगाभ्यास कराया और संदेश दिया कि योग की शुरुआत किसी भी उम्र में की जा सकती है. 6 साल की उम्र में प्रकृति बड़ी निपुणता के साथ योग करती है. अपने से बड़े लोगों को योग के अभ्यास की बारीकियां समझाती हुई प्रकृति एक पेशेवर योग प्रशिक्षक जैसी नजर आती है.
लगातार 285 दिन योगाभ्यास
खास बात ये है कि प्रकृति पिछले 285 दिनों से लगातार एक भी दिन बिना विराम के योगाभ्यास कर रही है. वह प्रतिदिन न्यूनतम 12 सेट सूर्य नमस्कार (लगभग 144 आसन) तथा लगभग 10 अन्य महत्वपूर्ण योगासनों का अभ्यास करती है. उसका व्यक्तिगत रिकॉर्ड लगातार 45 सेट सूर्य नमस्कार (लगभग 540 आसन) करने का है. कई अवसरों पर उसने 30, 40 और 45 सेट तक सूर्य नमस्कार कर अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और अनुशासन का परिचय दिया है.
स्कूल में भी फुल अंटेडेंस
योगिनी प्रकृति तिवारी ने चार साल की उम्र से योग सीखना शुरू किया और दो साल में इतनी पारंगत हो गयी कि एक तरह से खुद योग शिक्षक बन गयी. शुरुआत में भले नियमित योग नहीं कर पाती थी. लेकिन पिछले 10 महीनों से लगातार योगाभ्यास कर रही है. नियमित योग के कारण प्रकृति का ऊर्जा स्तर अलग नजर आता है. प्रकृति के पिता महेश तिवारी कहते हैं कि, ''जब से उसने योग शुरू किया है, उसकी पढ़ाई पर भी सकारात्मक असर साफ दिखाई देता है. स्कूल में उसकी 100 प्रतिशत उपस्थिति रही और बेस्ट अटेंडेंस का अवार्ड मिल चुका है. इतनी कम आयु में योग, अनुशासन और शिक्षा के बीच संतुलन बनाना वास्तव में प्रेरणादायक है.''
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सागर का नाम रोशन करने का सपना
आज जब ज्यादातर बच्चे मोबाइल, जंक फूड और स्क्रीन टाइम जैसी आदतों की गिरफ्त में हैं. वहीं 6 साल की उम्र में प्रकृति अनुशासित दिनचर्या, नियमित योग और स्वस्थ जीवनशैली का उदाहरण बनकर सामने आई है. वह जंक फूड, बिस्किट, कुरकुरे, टॉफी, नमकीन आदि से दूर रहती है और मोबाइल का उपयोग भी सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी चीजों के लिए करती है. योग दिवस पर प्रकृति तिवारी की सहभागिता से ये संदेश है कि, ''योग की कोई आयु सीमा नहीं होती.'' प्रकृति का सपना है कि, योग के माध्यम से सागर को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जाए तथा अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़कर स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित किया जाए.
सकारात्मक जीवनशैली योग से संभव
प्रकृति के पिता महेश तिवारी खुद योग प्रशिक्षक हैं. कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने जिला प्रशासन के निर्देशन में कोविड सेंटरों में जाकर मरीजों को योग और प्राणायाम का प्रशिक्षण दिया. उनकी पत्नी साक्षी तिवारी कोरोना वायरस से गंभीर रूप से प्रभावित हुई थीं और ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी थी. तब इलाज के साथ नियमित प्राणायाम और योगाभ्यास की मदद से उन्होंने कोरोना से जंग जीती. महेश तिवारी का मानना है कि, ''योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक जीवन जीने की एक कला है.''