6 साल की बच्ची दीपांशा ने नेशनल कूडो में जीता सिल्वर, प्रदेश स्तर पर मिला गोल्ड मेडल

सागर में एक ही परिवार में मां और 2 बेटी नेशनल लेवल की हैं प्लेयर (ETV Bharat)

कहते हैं कि मां बच्चों की पहली पाठशाला होती है और जब मां पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ पिस्टल शूटिंग में नेशनल लेवल की प्लेयर हो, तो जाहिर है कि बच्चे भी मां की परछाई बनकर कमाल दिखाएंगे. ऐसा ही कुछ पिस्टल शूटर प्रतिभा सिंह की 2 बेटियों ने करके दिखाया है. उनकी दोनों बेटियां नेशनल लेवल की कूडो प्लेयर हैं. छोटी बेटी तो मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की कूडो प्लेयर के तौर पर जानी जाती है.

सागर: नेशनल कूडो चैंपियनशिप में 6 साल की बच्ची ने सिल्वर जीत कर इतिहास रच दिया है. वह मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की कूडो चैंपियन बन गई है. पहली कक्षा में पढ़ने वाली दीपांशा सिंह की इस सफलता से परिवार, समाज सहित पूरा मध्य प्रदेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है. दीपांशा की मां प्रतिभा ने बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं और दोनों कूडो चैंपियन हैं. वहीं, प्रतिभा सिंह खुद भी राष्ट्रीय स्तर पर रेनाल्ट शूटर की प्लेयर हैं.

मां ने छोटी उम्र से बच्चों को दिलाई कूडो की ट्रेनिंग

प्रतिभा सिंह ने इस बात का ध्यान रखा कि उनके बच्चे पढ़ाई के साथ अनुशासित जीवन जिएं, संघर्ष की क्षमता और खेल भावना के साथ आगे बढ़ें. इसलिए उन्होंने अपनी बेटी पावनी और दीपांशा को छोटी उम्र से ही कूडो की ट्रेनिंग दिलाई और आज दोनों बेटियां अपनी मां की तरह नेशनल लेवल पर नाम कमा रही हैं. पावनी और दीपांशा के पिता डॉ. अजय सिंह बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं.

दीपांशा की मां हैं नेशनल पिस्टल शूटर

प्रतिभा सिंह ने शादी के बाद 2 बेटियों की जिम्मेदारी संभालते हुए दिसंबर 2022 में पिस्टल शूटिंग की ट्रेनिंग शुरू की. महज 3 साल में कड़ी मेहनत की दम पर हाल ही में दिल्ली में आयोजित 68वीं नेशनल पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने इंडिया टीम के ग्रुप बी के चयन के लिए होने वाले ट्रायल के लिए क्वालीफाई किया. जनवरी में इंडिया टीम के चयन के लिए ट्रायल की तैयारियों में प्रतिभा सिंह अभी से जुट गई हैं.

मां ने छोटी उम्र से बच्चों को दिलाई कूडो की ट्रेनिंग (Deepansha Singh Family)

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दीपांशा ने जीता था गोल्ड

प्रतिभा सिंह की 6 साल की बेटी दीपांशा ने नवंबर महीने में सूरत में नेशनल कूडो प्रतियोगिता में कूडो प्लेयर के तौर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल जीता. वहीं, राज्य स्तरीय कूडो प्रतियोगिता में दीपांशा ने गोल्ड मेडल हासिल किया था. प्रतिभा सिंह की बड़ी बेटी 11 साल की पावनी भी कूडो की नेशनल प्लेयर हैं, जो नेशनल प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया.

बेहतर जीवन के लिए खेल जरूरी

प्रतिभा सिंह कहती हैं कि "आज बच्चे अभिभावकों की लापरवाही, सोशल मीडिया और इंटरनेट के कारण हिंसक हो रहे हैं. उनमें उम्र के पहले हताशा और निराशा की भावना बढ़ रही है. इन चीजों को ध्यान रखते हुए मैं बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ा." प्रतिभा सिंह का मानना है कि अगर बच्चों को पढ़ाई के साथ बेहतर और सफल इंसान बनना है, तो खेल भी बहुत जरूरी है.

मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की कूडो प्लेयर है दीपांशा (Deepansha Singh Family)

वर्ल्ड लेवल पर मेडल जीतना चाहती है दीपांशा

कोच एजाज अहमद कहते हैं कि "देश के रेनॉल्ट पिस्टल शूटर में शामिल हो चुकी प्रतिभा सिंह ने अपनी दोनों बेटियों को बेटों की तरह सक्षम बनाने के लिए स्पोर्ट्स से जोड़ा और काफी कम उम्र में कूडो की ट्रेनिंग दिलाई. मां की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का असर उनकी दोनों बेटियों में नजर आता है. आज उनकी बेटियां कूडो की नेशनल मेडलिस्ट बन चुकी हैं"

6 साल की बच्ची दीपांशा ने नेशनल कूडो में जीता सिल्वर (Deepansha Singh Family)

दीपांशा और पावनी सागर के ही वर्ल्ड लेवल की कूडो प्लेयर सोहेल खान को अपना आदर्श मानती हैं. दोनों बहनें उनकी तरह ही कूडो वर्ल्ड कप में मेडल जीतना चाहती हैं. उन्होंने अपनी कूडो ट्रेनिंग की शुरुआत भी सोहेल खान के साथ शुरू कर दी है.