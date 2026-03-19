शतरंज की बाजीगर अमायरा, दादा ने बर्थडे पर गिफ्ट किया चेसबोर्ड, 6 की उम्र में हासिल की इंटरनेशनल रैंकिंग
6 साल की उम्र में सागर की अमायरा खान ने रचा इतिहास, फिडे रेटिंग में हासिल की दुनिया में 13वी रैंकिंग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 10:57 AM IST
रिपोर्ट: कपिल तिवारी
सागर: शतरंज जैसे खेल में सागर के बच्चे कमाल कर रहे हैं. सागर की 6 साल की अमायरा खान ने शतरंज का शानदार खेल दिखाते हुए फिडे रैंकिंग में स्थान हासिल किया है. सात साल से कम उम्र के लड़कियों की कैटेगिरी में अमायरा ने मध्य प्रदेश में पहली, भारत में तीसरी और दुनिया में 13वी रैंकिंग हासिल की है. खास बात ये है कि अमायरा शतरंज की बेहतरीन चालों के लिए जानी जाती हैं.
शतरंज खेल की शुरूआत अमायरा ने तीन साल की उम्र में कर दी थी. जब उसके तीसरे बर्थडे पर अमायरा के दादा ने उसे शतरंज गिफ्ट की और शतरंज को ना जानते हुए अमायरा का दिन भर शतरंज के बोर्ड पर बीतने लगा और फिर उसके चाचा ने उसका शतरंज के प्रति लगाव देखकर शतरंज अकादमी में एडमिट कराया. एक के बाद एक करीब 50 टूर्नामेंट खेलकर अमायरा ने इंटरनेशनल रैंकिंग हासिल की है.
अमायरा खान ने हासिल की फिडे रैंकिंग
सागर की अमायरा खान ने महज 6 साल की उम्र में शतरंज के खेल में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. हाल ही में जारी फिडे (FIDE) रेटिंग में गर्ल्स कैटेगिरी में अमायरा खान ने 1450 वीं रैंकिंग हासिल की है. 4 साल की उम्र से अमायरा ने शतरंज टूर्नामेंट में हिस्सा लेना शुरू किया और देश के अलग-अलग शहरों में इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये उपलब्धि हासिल की है.
अमायरा मध्य प्रदेश की सबसे कम उम्र की इंटरनेशनल फिडे रैंकिंग वाली पहली खिलाड़ी बनी हैं. वहीं दूसरी तरफ भारत में उनका तीसरा स्थान है और दुनिया में वो 13 वीं स्थान है. इतनी छोटी सी उम्र में अमायरा खान ने कई बड़े टूर्नामेंट खेले हैं. मदुरै इंटरनेशनल ग्रैंडमास्टर टूर्नामेंट, भोपाल इंटरनेशनल टूर्नामेंट, सागर टूर्नामेंट और भारत के कई शहरों में 50 से ज्यादा टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुकी हैं. अभी हाल ही में अमायरा ने 1469 रेटिंग वाले खिलाड़ी प्रवीण चिट्टेट को हराकर शानदार प्रदर्शन किया है.
अकेले खेलती रहती थी शतरंज
अमायरा के पिता आसिफ खान बताते हैं कि, ''हमें बहुत खुशी है कि अमायरा ने इतनी छोटी उम्र में ये उपलब्धि हासिल की है. हमारा पूरा परिवार काफी खुश है कि अमायरा शतरंज में बहुत अच्छा खेल रही है. अमायरा को उसके दादा ने चेस बोर्ड गिफ्ट किया था, उसका गिफ्ट इतना पसंद आया कि घर के दूसरे बच्चे दूसरे खेलों में मस्त रहते थे, लेकिन वो अकेले बोर्ड पर मोहरे जमाती रहती थी. फिर हम लोगों ने उसकी लगन देखकर उसको चैस अकादमी में भर्ती कराया और दो साल में उसने काफी टूर्नामेंट खेले और कई ईनाम जीते. हम चाहते हैं कि वो शतरंज के खेल में और आगे जाए और अपने परिवार का नाम रोशन करे.
ETV भारत से खास बातचीत में अमायरा खान कहती है कि, ''मुझे शतरंज खेलना बहुत अच्छा लगता है. मेरे दादा ने मुझे चेस बोर्ड गिफ्ट किया था, तब से मैं शतरंज खेल रही हूं. मैं जबलपुर, भोपाल, तमिलनाडु और कई जगह शतरंज टूर्नामेंट खेल चुकी हूं. मैं जहां-जहां खेलने गयी, हर जगह मैंने प्राइज जीते हैं.'' अमायरा कहती है कि, ''मैं आगे चलकर ग्रैंड मास्टर बनना चाहती हूं. मैं रोजाना 4 घंटे शतरंज की प्रैक्टिस करती हूं.''
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कोच कहते हैं कि गाॅड गिफ्टेड है अमायरा
अमायरा की मां शाजिया खान कहती हैं कि, ''मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है. अमायरा की शतरंज की शुरूआत तीसरे बर्थडे पर दादा से गिफ्ट में मिले चेस बोर्ड के साथ हुई. चेस बोर्ड गिफ्ट में मिलने के बाद अमायरा दिन भर चेस बोर्ड पर मोहरे जमाती रहती थी. उसके पापा शतरंज जानते हैं, तो उन्होंने उसे शतरंज सिखाना शुरू किया.
उसके चाचा साजिद खान जो रंजी क्रिकेट प्लेयर हैं, उन्होंने जब देखा कि अमायरा बहुत मन लगाकर शतरंज खेलती है, तो उन्होंने अकादमी में भर्ती कराया. अकादमी में शुरूआत से ही अमायरा के कोच बोलने लगे कि अमायरा गाॅड गिफ्टेड चेस प्लेयर है. इसलिए हम लोग सोच रहे कि अमायरा भी खूब मेहनत करे और हम लोग भी उसके साथ मेहनत करें, तो वो आगे चलकर सागर और भारत देश का नाम रोशन करे.''
शतरंज की शानदार चालों में माहिर है अमायरा
वैसे तो अमायरा पिछले दो साल से लगातार शतरंज खेल रही है और स्वदेश चेस अकादमी में कोचिंग ले रही है. उसे नितिन चौरसिया, अभिजीत अवस्थी, योगेश नामदेव और राजा अहिरवार प्रशिक्षण दे रहे हैं. अमायरा खान के कोच नितिन चौरसिया कहते है कि, ''इतनी छोटी बच्ची होने के साथ-साथ वह शतरंज की टेलेंटेड खिलाड़ी है. अमायरा की ओपनिंग और सटीक चालें काफी अच्छी है. अमायरा शतरंज के शानदार थ्रेट्स लगाती है, जो विरोधी खिलाड़ी को रक्षात्मक खेलने या हारने पर मजबूर कर देती है.
आगे जाकर अमायरा बहुत अच्छा खेल दिखाएगी. हो सकता है कि मध्य प्रदेश की पहली ग्रैंड मास्टर बने. क्योंकि उसने वर्ल्ड रेटिंग में गर्ल्स कैटेगरी में अभी 13वां स्थान हासिल किया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. अभी वह अंडर 7 कैटेगिरी के टूर्नामेंट और खेलेगी, जिसमें उसका टेलेंट देखने मिलेगा. सागर के लिए ये बड़ी बात है कि हमारे यहां के सर्वज्ञ सिंह ने लड़कों में सबसे कम उम्र में फिडे रेटिंग हासिल की और अब लड़कियों में अमायरा ने अपना टेलेंट दिखाया है.''