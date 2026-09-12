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सागर के 5 प्रमुख रिसॉर्ट और होटल पर छापा, किए गए सील, जंगल में मिली लाखों की ब्रांडेड शराब

सागर में 5 नामी रिसॉर्ट और होटल किए सील. जंगल में लावारिस मिली लगभग 30 लाख की ब्रांडेड शराब. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

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5 प्रमुख रिसॉर्ट और होटल पर छापेमारी, सभी सील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 4:52 PM IST

4 Min Read
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सागर: मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव के सख्त कार्रवाई के निर्देश के बाद सागर जिला प्रशासन और पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है. चाहे कोई राजनीतिक हस्ती हो या रसूखदार बिजनेसमैन सबके ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है. बीते शुक्रवार 11 सितंबर को जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने नेशनल हाईवे 44 और कानपुर हाइवे पर बने रसूखदारों के रिसार्ट, होटल और रेस्टोरेंट पर छापेमार कार्रवाई की.

कार्रवाई के दौरान भारी गंदगी और स्वास्थ्य नियमों की अवहेलना, वैधानिक दस्तावेजों का अभाव और राजस्व संबंधी गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 5 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नियमानुसार अस्थाई रूप से सील बंद कर दिया गया है.

जंगल में मिली लाखों की ब्रांडेड शराब (ETV Bharat)

5 प्रमुख रिसॉर्ट और होटल पर छापेमारी, सभी सील

जिले में मिलावटखोरी, बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों और नियमों की अवहेलना करने वाले भू-माफियाओं और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है.

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प्रशासन ने कई होटल और रेस्टोरेंट किए सील (ETV Bharat)

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया, "11 सितंबर को राजस्व, पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम रूसल्ला और बहेरिया इलाके में संचालित नामी रिसार्ट, होटल और ढाबों पर औचक छापेमारी की. यहां किचन में अत्यधिक गंदगी से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना और सुरक्षा समेत राजस्व मापदंडों के उल्लंघन के आधार पर तत्काल प्रभाव से 5 रिसॉर्ट और होटल्स को सील कर दिया गया है. खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत दोषियों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राजस्व संबंधी सुसंगत धाराओं के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

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जिला प्रशासन की संयुक्त टीम का रिसॉर्ट और होटल पर छापा (ETV Bharat)

किचन में मिली गंदगी, खाने के लिए सैंपल

शहर के नामी गिरामी रिसॉर्ट, होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई से हड़कंप मच गया है.

  • एनएच 44 पर रूसल्ला में स्थित एक रिसॉर्ट में खाद्य सुरक्षा अधिकारी शीतल सिंह द्वारा पनीर, चटनी, दाल और मूंगफली के नमूने लेकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजे गए. यहां किचन अत्याधिक गंदा पाया गया और रिसॉर्ट संचालन के लिए जरूरी वैध कागजात भी नहीं मिले.
  • सागर कानपुर मार्ग पर बहेरिया में एक होटल और रेस्टोरेंट पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप वर्मा द्वारा अजवाइन, बटर और चिकन के सैंपल लिए गए. यह रेस्टोरेंट बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा था. किचिन में गंदगी के अलावा संचालन के वैध दस्तावेज नहीं मिले.
  • नेशनल हाइवे 44 पर बामोरा गांव में एक ढाबा पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी शीतल सिंह ने पनीर और तुअर दाल के नमूने जांच के लिए हैं. यहां रेस्टोरेंट संचालन और सुरक्षा मानकों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले.
  • सागर कानपुर मार्ग में बहेरिया और रसुल्ला स्थित होटल और हाईवे हब में भी सुरक्षा मानकों एवं राजस्व नियमों की गंभीर अनदेखी पाई गई.


'राजस्व एवं वैधानिक अनुमतियों में मिलीं गंभीर खामियां'

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया, "प्रशासन की संयुक्त टीम की छापेमारी में इन सभी प्रतिष्ठानों के पास आवश्यक दस्तावेज और स्वीकृतियां मौके पर पेश नहीं की जा सकीं. फायर एनओसी, भवन निर्माण अनुज्ञा, स्थानीय निकाय अनुमति, डायवर्जन आदेश और टी एंड सीपी स्वीकृत ले-आउट जैसे जरूरी दस्तावेज संचालक पेश नहीं कर पाए. इस कारण सभी 5 रिसॉर्ट और होटल सील कर दिए गए हैं."

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नामी रिसॉर्ट और होटल सील (ETV Bharat)

जंगल में मिली लाखों की ब्रांडेड शराब

सागर जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम ने शुक्रवार को नेशनल हाईवे 44, कानपुर हाईवे और शहर के आसपास बने रसूखदारों के रिसॉर्ट और होटल्स पर छापामार कार्रवाई की. इसी छापेमारी वाले इलाके के पास ही चिटाई गांव से करीब 10 किमी आगे रानीपुरा के जंगलों में बड़ी मात्रा में ब्रांडेड शराब फेंकी हुई स्थिति में मिली. यहां एक 407 पिकअप वाहन से शराब जंगल में फेंकी जा रही थी, तभी ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी. ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची.

थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया, "रानीपुरा गांव के पास जंगल में भारी मात्रा में शराब लावारिस हालत में मिलने की सूचना मिली थी. यहां मिली शराब ब्रांडेड कंपनियों की है. शराब लावारिस हालत में मिली है. ये काफी महंगी शराब है. कहां से आई और कौन छोड़कर गया. इसकी जांच की जा रही है. शराब की अनुमानित कीमत करीब 25 से 30 लाख रुपए तक हो सकती है. शराब फेंकने वाले वाहन का पता लगाया जा रहा है."

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