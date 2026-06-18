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मकान की नींव खोदते समय उड़े होश, पुराने पात्र से निकले चांदी के दर्जनों प्राचीन सिक्के

सागर: मध्य प्रदेश में सागर के रेगुवां गांव में एक मकान निर्माण के दौरान मजदूरों की आंखें फटी रह गयी. जब खुदाई में एक कलशनुमा बर्तन मिला और जब मकान मालिक ने उसे खोलकर देखा, तो चांदी के सिक्कों की चमक से आंखें चौंधिया गई, लेकिन इसके बावजूद मकान मालिक की नीयत नहीं डोली और उसने बिना किसी लालच के सिक्के पुलिस के हवाले कर दिए.

सिक्कों पर उर्दू और फारसी भाषा अंकित है. पुलिस ने औपचारकिताएं पूरी कर सिक्के मालखाने में सुरक्षित रख दिए हैं. अब इनकी प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व की जांच कराई जाएगी.

थाना प्रभारी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

गढ़ाकोटा थाना प्रभारी शिवम दुबे से मिली जानकारी के अनुसार "थाना इलाके के ग्राम रेगुवां निवासी दयाल अहिरवार मकान का निर्माण करा रहे थे. मकान की नींव की खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन में दबा एक पुराना पात्र दिखाई दिया. पात्र को बाहर निकालकर खोलने पर उसमें 49 चांदी के सिक्के मिले हैं. गड़ा हुआ धन मिलने पर दयाल अहिरवार की नीयत नहीं डोली और उसने तत्काल पुलिस को सूचना देकर सभी सिक्के और पात्र सौंप दिए. फिलहाल नियमानुसार कार्रवाई कर सिक्के मालखाने में सुरक्षित रख दिए हैं. वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर आगे की प्रक्रिया की जाएगी.